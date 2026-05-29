فرات دریا میں پانی کی سطح میں اضافہ: شام نے ہنگامی حالت کا اعلان کیا

شام کی وزارت توانائی نے فرات دریا میں پانی کی سطح میں غیر معمولی اضافے کے بعد سیلاب کے خطرے سے خبردار کیا ہے، جبکہ ترکی سے پانی کے بہاؤ میں اضافے اور حالیہ بارشوں کے سبب شمالی اور مشرقی علاقے متاثر ہوئے ہیں۔
شام کے وزارت توانائی نے جمعرات کو فرات دریا میں پانی کی سطح میں اضافے سے خبردار کیا ہے، جبکہ شمالی اور مشرقی علاقوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے اور حالیہ بارشوں کے سبب سیلاب آیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ وہ فرات دریا کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے 'ترک جانب سے پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اور بے مثال اضافے' کی روشنی میں۔ اس اضافے کی وجہ 'موجودہ بارش کے موسم کی فراوانی اور ترک علاقے میں دریا کے کنارے واقع ڈیموں کے فلڈ گیٹس کے کھلنے' کو قرار دیا گیا۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ دیر الزور، رقہ اور حلب کے صوبوں میں پانی کے حکام نے 'ہنگامی حالت' کا اعلان کیا ہے اور احتیاطی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ادارے سانا نے جمعرات کو دیر الزور صوبے کے شہری اور دیہی علاقوں میں سیلاب کی اطلاع دی، جہاں ایک مٹی کا پل پانی میں ڈوب گیا۔ اس نے بتایا تھا کہ بدھ کو صوبے میں کئی پل سیلاب کی وجہ سے بند ہو گئے تھے، جس سے کھیتوں اور گھروں کو بھی نقصان پہنچا، اور پڑوسی صوبے رقہ میں بھی سیلاب کی اطلاع ملی تھی۔ ترکی کے مقامی میڈیا نے علاقائی پانی کے حکام کے حوالے سے بتایا کہ اتاترک ڈیم سے 'کنٹرول شدہ پانی کی رہائی' کی گئی ہے، جبکہ حالیہ مہینوں میں بھاری بارشوں کی وجہ سے پانی کی سطح میں اضافہ ہوا تھا، اور اسپل وے گیٹس سات سال میں پہلی بار کھولے گئے۔ اتاترک ڈیم ترکی کے تین بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے اور اسے بجلی پیدا کرنے اور شام کی سرحد کے ساتھ علاقے کو سیراب کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ دمشق میں توانائی کی وزارت نے کہا کہ شام کے فرات ڈیم کا انتظام کرنے والے حکام کے مطابق، شام کے ڈیموں کی ذخیرہ کرنے کی صلاحیتیں تقریبا بھری ہوئی ہیں، 'جس کی وجہ سے بڑی مقدار میں پانی جاری رکھنے کی ضرورت ہے'۔ بدھ کی دیر گئے وزارت نے فرات ڈیم کے فلڈ گیٹس کے کھلنے کی ایک تصویر پوسٹ کی، جس میں کہا گیا کہ یہ تقریبا 40 سالوں سے استعمال نہیں ہوئے تھے، اور لوگوں کو احتیاط برتنے کی تنبیہ کی۔ شام کے حکام نے شہریوں سے دریا کے قریب جانے سے گریز کرنے اور سیلاب کی ممکنہ صورت حال کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے۔ اس واقعے نے بین الاقوامی سطح پر پانی کے اشتراک کے معاہدوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، کیونکہ فرات دریا ترکی ، شام اور عراق کے درمیان پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ترکی کی جانب سے پانی کی رہائی نے شام میں پہلے سے موجود پانی کے بحران کو مزید بڑھا دیا ہے، جہاں کئی برسوں کی خشک سالی اور تنازع نے پانی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر پانی کی سطح اسی طرح بڑھتی رہی تو مزید سیلاب اور تباہی ممکن ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پہلے سے سیلاب کے باعث نقل مکانی اور زرعی نقصان ہو چکا ہے۔ شام کی وزارت توانائی نے کہا ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے تاکہ پانی کے بہاؤ کو منظم کیا جا سکے اور دونوں ممالک کے درمیان پانی کے اشتراک کے بارے میں طویل مدتی حل تلاش کیے جا سکیں۔ اس دوران، مقامی حکام سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ بین الاقوامی تنظیموں سے بھی مدد کی اپیل کی گئی ہے تاکہ متاثرہ خاندانوں کو خوراک، پانی اور پناہ گاہ فراہم کی جا سکے.
