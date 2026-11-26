فرانس کا 2027 سوشل سیکیورٹی بل قومی اسمبلی واپس، پنشن争议 کی وجہ سے
فرانس میں 2027 کے سوشل سیکیورٹی بجٹ پر اختلافات کی وجہ سے بل واپس بھیج دیا گیا، 7 دسمبر سے دوبارہ بحث کا امکان ہے۔
فرانس کی قومی اسمبلی نے 2027 کے سوشل سیکیورٹی بجٹ بل کو دوبارہ غور و فکر کے لیے اپنے پاس واپس بھیج دیا ہے، جس کی بنیادی وجہ پارلیمانی ایوانوں کے درمیان گہرے اختلافات ہیں۔ اس عمل کے بعد پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے چودہ رکنی مشترکہ کمیٹی نے مذاکرات میں کوئی سمجھوتہ طے پانے میں ناکامی کا سامنا کیا ہے۔ وزیراعظم سباسٹین لیکورنو نے ابھی تک اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے جاری کوششوں کی تصدیق کی ہے اور مستقبل کے اقدامات پر روشنی ڈالی ہے۔
قومی اسمبلی میں دوبارہ بحث کی تیاریاں
سوشل سیکیورٹی بل پر قومی اسمبلی میں دوبارہ بحث کا سلسلہ 7 دسمبر سے شروع ہونے والا ہے، جس کے بعد اس اہم مالیاتی بل کو سینیٹ کے سامنے پیش کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ تاریخی تاریخ پارلیمانی تقویم کا ایک اہم موڑ ہے جہاں حکومت کو اپنی موقف کی مضبوطی ثابت کرنی ہوگی۔Also readPunjab cabinet consider Basant 2027, local polls, wheat prices in 148-point agenda
فرانس کی قومی اسمبلی نے اس بل کو واپس بھیجنے کے بعد حکمت عملی پر نظر ثانی کی ہے تاکہ مختلف سیاسی گروہوں کے درمیان کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔
پنشن اصلاحات اور ایوانوں کے درمیان تضاد
دونوں ایوانوں کے درمیان اختلافات کی سب سے بڑی وجہ 2023 کی پنشن اصلاحات کو معطل کرنے کا معاملہ ہے، جس پر پارلیمانی سطح پر شدید بحث چل رہی ہے۔ سینیٹ 2027 سے ان اصلاحات کو دوبارہ نافذ کرنے کی خواہش ظاہر کر رہا ہے، جبکہ قومی اسمبلی کے متعدد ارکان اس منصوبے کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔
سینیٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ سماجی تحفظ کے نظام کو مستحکم رکھنے کے لیے اصلاحات کا نفاذ ضروری ہے، لیکن قومی اسمبلی کے ارکان کا ماننا ہے کہ یہ اقدام عوام کے خلاف ہوگا۔
اقتصادی ہدف اور مالی خسارے میں کمی کا منصوبہ
فرانسیسی حکومت کا واضح اقتصادی ہدف سوشل سیکیورٹی کے خسارے میں نمایاں کمی لانے کا ہے، جسے 2026 میں متوقع 21.8 ارب یورو سے کم کرکے 2027 میں 12.7 ارب یورو تک لایا جائے گا۔ اس مالیاتی استحکام کے لیے مختلف اقدامات تجویز کیے گئے ہیں جن میں صحت کے اخراجات میں بچت اور پنشن ادائیگیوں میں تبدیلیاں شامل ہیں۔
حکومتی اعداد و شمار کے مطابق یہ مالیاتی ہدف حاصل کرنے کے لیے سخت پابندیوں اور اخراجات میں کمی لا نا ہو گی، جو کہ سوشل سیکٹر کے لیے ایک چیلنج ہے۔
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