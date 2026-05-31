پیرس: فرانس میں پارسی سٹیڈیم کی فاتحیت کے بعد پارسی کے چیمپئنز لیگ فائنل میں آرسنال کے خلاف جیتنے کے بعد پارسی کے کھلاڑیوں کے تقریبات کے بعد 400 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ فرانسیسی حکام نے پیرس اور دیگر علاقوں میں پولیس کی ہزاروں افسران کو تعینات کیا تاکہ نظم و نسق کو برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے بڑے ہجوم کو مختلف شہر کے مختلف حصوں میں جمع ہونے پر شدید دھماکہ خیز گیس کا استعمال کیا اور کئی گرفتاریاں کیں۔ ان ناچیز نے فرانس کے دارالحکومت میں بس، ٹرین اور ریلوے خدمات کو متاثر کیا۔ بڑے ہجوم نے شہر کے مختلف حصوں میں کھڑے ہو کر پارسی کے ٹائٹل کو جیتنے کے بعد گلیوں میں کھڑے ہو گئے۔ کچھ کھلاڑیوں نے آگے بڑھ کر فائر ورکس اور فلارز کا استعمال کیا جبکہ دوسروں نے املاک کو نقصان پہنچایا۔ سوشل میڈیا پر شائع ہونے والے ویڈیوز میں پارسی کے مختلف حصوں میں بجلی کی دوکانداروں کو جلانے اور شاپ کے خلاصے ہونے کے تصاویر بھی شامل تھیں۔ شہر کے مشہور چیمپس ایلیزیز ایونو پر بھی کھلاڑیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اب تک کے دن میں پارسی کے اسٹیڈیم کے قریب کھلاڑیوں نے میچ دیکھنے کے لیے بڑے ہجوم کے ساتھ جھگڑے بھی ہوئے۔ پولیس نے بڑے ہجوم کو ہٹانے کے لیے شدید دھماکہ خیز گیس کا استعمال کیا۔ حکام کے مطابق ان ناچیز کے دوران 7 پولیس افسران زخمی ہوئے۔ فرانسیسی حکام کے مطابق 6 گاڑیاں، 2 کاروباری ادارے اور ایک بس کی سہولیات کو نقصان پہنچا۔ انٹرنر میںٹری نے بتایا کہ پولیس نے 416 افراد کو گرفتار کیا ہے جن میں پیرس میں 280 افراد ہیں۔ فرانسیسی انٹرنر منسٹر لاورنٹ نونز نے ناچیز پر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکام کا مقصد نظم و نسق کو بحال کرنا ہے۔ فرائی رائٹ سیاست دان مارین لپن نے بھی ناچیز پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی فٹ بال ٹیم کے فاتحیت کے موقع پر بھی ناچیز کو نہیں ہونا چاہیے۔ مارین لپن نے کہا: 'کبھی بھی صرف فرانس میں فٹ بال ٹیم کے فاتحیت کے موقع پر ہی ناچیز ہوتی ہے۔ صرف فرانس میں ہی فٹ بال ٹیم کے فاتحیت کے موقع پر ہر کوئی اپنے گھروں میں کھڑا ہو کر رہتا ہے تاکہ اپنے گھروں کو ناچیز سے بچا جا سکے۔ ناچیز کے بعد پیرس کے کھلاڑیوں کو اگلے ہفتے ایفیل ٹاور کے قریب ایک تقریب میں شرکت کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس تقریب کا انعقاد فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ذریعے کیا جائے گا۔ ناچیز کے بعد پیرس میں ہونے والی ناچیز سے پچھلے سال دو افراد ہلاک ہوگئے تھے جن میں سے ایک 17 سالہ لڑکا تھا.
