فرانس میں شدید گرمی کی لہر سے 7 افراد کی موت

فرانس میں شدید گرمی کی لہر کے سبب ہیٹ اسٹروک سے 7 افراد دم توڑ گئے، آج پیرس کی تاریخ میں مئی کا گرم ترین دن رہا۔
فرانس میں شدید گرمی کی لہر کے سبب ہیٹ اسٹروک سے 7 افراد دم توڑ گئے، آج پیرس کی تاریخ میں مئی کا گرم ترین دن رہا۔ فرانس یسی جونیئر وزیر برائے توانائی کے مطابق ہلاک ہونے والے سات افراد میں سے پانچ جھیلوں، دریاؤں یا ساحلوں میں ڈوبنے کے واقعات میں جان سے گئے۔ محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی وارننگ جاری کی تھی، حکام کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کے باعث لوگ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آبی مقامات کا رخ کر رہے ہیں، جس کے دوران حادثات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کھیلوں کے مقابلوں کے دوران شہریوں کے تحفظ کے لیے ہنگامی اقدامات کئے جارہے ہیں، غیر ملکی سیاحوں نے موسم کی شدت پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اتنی شدید گرمی کی توقع نہیں کی تھی۔ یاد رہے کہ فرانس میں گزشتہ ہفتے سے معمول سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں اورنج الرٹ جاری کرتے ہوئے آئندہ دو روز تک شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ مقامی حکام نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز، پانی زیادہ پینے اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے.
فرانس میں شدید گرمی کی لہر کے سبب ہیٹ اسٹروک سے 7 افراد دم توڑ گئے، آج پیرس کی تاریخ میں مئی کا گرم ترین دن رہا۔ فرانسیسی جونیئر وزیر برائے توانائی کے مطابق ہلاک ہونے والے سات افراد میں سے پانچ جھیلوں، دریاؤں یا ساحلوں میں ڈوبنے کے واقعات میں جان سے گئے۔ محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی وارننگ جاری کی تھی، حکام کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کے باعث لوگ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آبی مقامات کا رخ کر رہے ہیں، جس کے دوران حادثات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کھیلوں کے مقابلوں کے دوران شہریوں کے تحفظ کے لیے ہنگامی اقدامات کئے جارہے ہیں، غیر ملکی سیاحوں نے موسم کی شدت پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اتنی شدید گرمی کی توقع نہیں کی تھی۔ یاد رہے کہ فرانس میں گزشتہ ہفتے سے معمول سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں اورنج الرٹ جاری کرتے ہوئے آئندہ دو روز تک شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ مقامی حکام نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز، پانی زیادہ پینے اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے
فرانس شدید گرمی ہیٹ اسٹروک پیرس مئی