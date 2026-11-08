فرانس ابوظہبی امن مذاکرات میں شرکت کا اعلان، یورپ کی سیکیورٹی میں تبدیلی کے خدشات
فرانس نے ابوظہبی میں ہونے والے امریکہ، روس اور یوکرین کے امن مذاکرات میں یورپی نمائندگی کی تصدیق کی ہے۔ یورپی اتحاد کے ساتھ امریکہ کی سیکیورٹی پالیسی میں تبدیلی کے تجاویز پر حذاری کا اظہار کیا گیا ہے۔
فرانس کی وزارت خارجہ کے سربراہ جین نوئیل باروٹ نے یہ تصدیق کی ہے کہ یورپی اتحاد ابوظہبی میں ہونے والے قریبی امن مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ یہ مذاکرات امریکہ کی ثالثی میں روس اور یوکرین کے درمیان درمیان جاری تنازعہ کو ختم کرنے کے لیے منگل اور بدھ کو منعقد ہوں گے۔
یورپی نمائندگی اور مذاکرات کی نئی شکل
فرانسیسی وزیر اعظم جین نوئیل باروٹ نے آر ٹی ایل ریڈیو کو بتایا کہ یورپ کے نمائندے اور خود فرانس ابوظہبی میں ان مذاکرات میں شرکت کے لیے موجود ہوں گے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے ساتھ ایک بڑے معاہدے کی پیشگوئی کی ہے جس میں صرف یوکرین کا جنگی تنازعہ ہی نہیں بلکہ پورے یورپ کی سیکیورٹی کا معاملہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔Also readPakistan defeats India by 3 wickets in thrilling Under-19 Asia Cup clash
مذکورہ مذاکرات میں شمولیت کے حوالے سے تنازعہ
اب تک منعقد ہونے والے منصوبوں میں صرف یوکرین، روس اور امریکہ کے اعلیٰ عہدیداروں کی تہہ دار تھی، لیکن یوکرینی صدر وولودیمیر زیلنسکی نے یورپی اتحاد کے شراکت داروں کی شمولیت کی سختی سے درخواست کی تھی۔ دوسری طرف، روس نے واضح کیا تھا کہ میز پر یورپی نمائندوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تاہم باروٹ نے کہا کہ اس بار یورپی نمائندے اس عمل کا حصہ بنیں گے۔
برسلز میں ملاقات اور امریکی سفارتی کوششیں
برصغیر جمعہ کو امریکہ، یورپ، یوکرین اور ناٹو کے افسران برسلز میں ایک اہم ملاقات میں ملے۔ امریکی صدر کے خاص ایلچی اور سسر جیڑ کوشنر نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس ملاقات میں حصہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایک وسیع یورپی سیکیورٹی آرکیٹیکچر پر کام کر رہا ہے جو پائیدار امن کے لیے ضروری حالات کو پروان چڑھانے میں مدد دے گا۔
یورپی اتحاد کی حذاری اور مستقبل کا منصوبہ
یورپی شراکت دار امریکہ کے اس نئے رویے کے حوالے سے انتہائی محتاط ہیں، کیونکہ یورپ نے ہمیشہ ماسکو کی طرف سے یورپی سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں تبدیلی کی کوششوں کی مخالفت کی ہے۔ کوشنر نے جمعہ کو کہا کہ وہ ابوظہبی کے مذاکرات کے حاشیے پر اپنے یورپی پارٹنرز کے ساتھ قریب سے مشورہ کریں گے۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ اگر پیش رفت کی جاتی ہے، تو امریکہ کا ارادہ ان کی براہ راست شرکت کے ساتھ ایک وسیع ملکی فورمیٹ کی طرف بڑھنے کا ہے، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یورپی اتحاد کو اس امن عمل میں مکمل اور شفاف شمولیت حاصل ہو رہی ہے۔
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