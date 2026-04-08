فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے سونے کے ذخائر کی منتقلی اور منافع کمانے کا اعلان کیا، جس سے عالمی منڈیوں میں ہلچل مچ گئی۔ اس کے علاوہ، پاکستان میں صنعتی ترقی کے منصوبے اور بحری ڈھانچے کی اپ گریڈیشن کا کام بھی جاری ہے۔ اداکارہ علیزے شاہ کی ویڈیو اور پروازوں کی منسوخی بھی خبروں میں شامل ہیں۔
پنجاب میں صنعتی ترقی کا منصوبہ شروع کرنے اور بلا سود قرضے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کراچی پورٹ پر بحری جہازوں کی گنجائش بڑھانے کے لیے سمندری ڈھانچے کی اپ گریڈیشن کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اس دوران اداکارہ علیزے شاہ کی ایک متنازعہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کے باوجود، پاکستان سے خلیجی ممالک اور دیگر مقامات کے لیے 70 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔\ فرانس یسی صدر ایمانوئل میکرون نے نیویارک میں رکھے گئے فرانس یسی سونے کے 129 ٹن
ذخائر فروخت کر دیے اور اس کے بدلے یورپی ذخائر کا استعمال کیا۔ اس اقدام سے تقریباً 13 ارب یورو کا منافع ہوا، جس نے عالمی سطح پر توجہ حاصل کی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی حیران کر دیا۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، بینک آف فرانس (بی ڈی ایف) نے بتایا کہ جولائی 2025 سے جنوری 2026 کے درمیان، اس نے نیویارک میں ذخیرہ کیے گئے سونے کا آخری حصہ واپس لے لیا اور اس کی جگہ پیرس میں اپنے والٹس میں سونے کی مساوی مقدار رکھ دی۔ یہ سونا تقریباً 129 ٹن تھا، جو اس کے کل ذخائر کا تقریباً 5 فیصد ہے۔ اس اقدام کے ساتھ، فرانس اب سونے کا اپنا مکمل ذخیرہ، تقریباً 2,437 ٹن، ملک کے اندر رکھتا ہے۔ یہ حالیہ اقدام صرف جگہ تبدیل کرنے کے بارے میں نہیں تھا۔ فرانس نے نیویارک میں پرانے سونے کی سلاخیں بیچ کر ریکارڈ بلند سونے کی قیمتوں کا بھی فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد اس نے اس رقم سے یورپ میں نیا، اعلیٰ معیار کا سونا خریدا۔ اس ردوبدل سے مرکزی بینک کو تقریباً 14.76 بلین ڈالر (₹1.37 لاکھ کروڑ) کا منافع ہوا اور اس کے کل ذخائر کا تقریباً 5 فیصد اضافہ ہوا، جس سے اس کے مالیات میں نمایاں اضافہ ہوا۔\یہ اقدام فرانس کی مالیاتی حکمت عملی میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف سونے کے ذخائر کو محفوظ بنانے میں مدد ملی، بلکہ ملک کی معاشی کارکردگی کو بھی تقویت ملی۔ سونے کی فروخت اور دوبارہ خریداری کا یہ عمل ایک پیچیدہ عمل تھا، جس میں فرانس نے عالمی منڈیوں میں سونے کی قیمتوں کا فائدہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ، یہ اقدام امریکی ڈالر پر انحصار کم کرنے اور یورپ میں معاشی اتحاد کو مضبوط کرنے کی فرانس کی کوششوں کا بھی حصہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس اقدام سے فرانس کو مستقبل میں معاشی اتار چڑھاؤ سے نمٹنے اور اپنے مالیاتی نظام کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ، یہ اقدام دیگر ممالک کے لیے بھی ایک مثال قائم کرتا ہے کہ وہ اپنے سونے کے ذخائر کا انتظام کس طرح کر سکتے ہیں تاکہ وہ زیادہ منافع بخش اور محفوظ ہوں۔ اس فیصلے سے فرانس نے عالمی منڈی میں ایک مضبوط مقام حاصل کیا ہے اور اپنی معاشی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ، پاکستان میں صنعتی ترقی کے منصوبے اور بلا سود قرضوں کا اعلان اور بحری جہازوں کی گنجائش بڑھانے کا عمل بھی ملک کی معیشت کے لیے مثبت اقدامات ہیں
فرانس سونے کے ذخائر ایمانوئل میکرون معیشت صنعتی ترقی کراچی پورٹ علیزے شاہ پروازیں منسوخ
