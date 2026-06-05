فرانس نے اسرائیل کے خلاف فلوٹِلّا سرگرم افراد کے ساتھ بدسلوکی کی تحقیقات کا آغاز

فرانسیسی حکام نے اسرائیل پر فلوٹِلّا میں شامل فرانسیسی سرگرم افراد کے ساتھ war crime اور torture کے الزامات پر تحقیق کا حکم دیا، جبکہ اسرائیل ان دعووں کو بے بنیاد قرار دے رہا ہے۔
فرانسیسی حکام نے پیر کے روز جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے غازہ کی طرف جانے والی امدادی فلوٹِلّا میں شامل فرانسیسی سرگرم افراد کے ساتھ ہونے alleged war crime اور torture کے الزام کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ قدم قومی کاؤنٹر ٹیررسٹ پروسیکیوشن آفس (PNAT) کی جانب سے حکومت کی درخواست پر اٹھایا گیا ہے۔ اس فلوٹِلّا میں شامل سرگرم افراد نے اسرائیلی حکام پر اپنے حراست کے دوران بدسلوکی اور تشدد کا الزام لگایا تھا۔ 18 مئی کو بین الاقوامی سمندروں میں فلوٹِلّا کو روکا گیا اور تقریباً 430 افراد، جن میں مختلف ممالک کے رضاکار شامل تھے، کو حراست میں لیا گیا۔ اس عمل کے بعد اسرائیل کے فتاویٰ وزیر ایتامار بن گویر کی جانب سے سرگرم افراد کی تنقید کرتے ہوئے ایک ویڈیو شائع کرنے پر بین الاقوامی سطح پر شدید ردعمل سامنے آیا۔ فلوٹِلّا کے ممبران میں شامل چند فرانسیسی سرگرم افراد نے اپنی واپسی کے بعد ستمبر کی ابتدائی ہفتوں میں جاری ہونے والی ایک خوفناک اور ذلت آمیز کہانی بیان کی۔ 22 مئی کو جب آٹھ افراد نے فرانسیسی سرحد عبور کی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں ایک تاریک کنٹینر میں لگاتار گھسیٹ کر رکھا گیا، جہاں ایک فوجی نے ان پر جسمانی زیادتی کی، کئی بار ہاتھ مار کر انہیں چھوا اور انہیں زبردستی جسمانی تعلق کے خوف سے دوچار کیا۔ ایک اور سرگرمِ فرد نے بیان کیا کہ انہیں شدید دباؤ کی حالت میں گھٹنے کے بل بیٹھنے پر مجبور کیا گیا، ان کی پیشانی زمین پر لگائی گئی اور یہ سب اس وقت ہوا جب اسرائیلی قومی گیت مسلسل چل رہا تھا۔ یہ واقعات نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی تشدد کا بھی باعث بنے۔ اس کے جواب میں اسرائیلی جیل سروس نے اعلان کیا کہ یہ تمام الزامات "بالکل بے بنیاد" ہیں اور کوئی بھی شواہد ان کی حمایت میں نہیں ملتے۔ اس کے برعکس، متحدہ اقوام متحدہ کی فلسطینی علاقوں کی ماہر اور معروف اکثریتی کارکن فرانسسکا البانیسے نے کہا کہ فلوٹِلّا کے سرگرم افراد کے ساتھ ہونے والا سلوک "اس طرح کے سلوک کے مقابلے میں ایک عیاشی ہے" جو فلسطینیوں کو اسرائیلی جیلوں میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ عالمی برادری کے مختلف ممالک اور انسانی حقوق کے ادارے اس معاملے پر سنگین تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور دفاتر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمام متعلقہ افراد کے حقائق کی جامع اور غیر جانبدارانہ تحقیق کی جائے تاکہ کسی بھی ممکنہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کو عدالت کے سامنے لایا جا سکے.
فرانسیسی حکام نے پیر کے روز جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے غازہ کی طرف جانے والی امدادی فلوٹِلّا میں شامل فرانسیسی سرگرم افراد کے ساتھ ہونے alleged war crime اور torture کے الزام کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ قدم قومی کاؤنٹر ٹیررسٹ پروسیکیوشن آفس (PNAT) کی جانب سے حکومت کی درخواست پر اٹھایا گیا ہے۔ اس فلوٹِلّا میں شامل سرگرم افراد نے اسرائیلی حکام پر اپنے حراست کے دوران بدسلوکی اور تشدد کا الزام لگایا تھا۔ 18 مئی کو بین الاقوامی سمندروں میں فلوٹِلّا کو روکا گیا اور تقریباً 430 افراد، جن میں مختلف ممالک کے رضاکار شامل تھے، کو حراست میں لیا گیا۔ اس عمل کے بعد اسرائیل کے فتاویٰ وزیر ایتامار بن گویر کی جانب سے سرگرم افراد کی تنقید کرتے ہوئے ایک ویڈیو شائع کرنے پر بین الاقوامی سطح پر شدید ردعمل سامنے آیا۔ فلوٹِلّا کے ممبران میں شامل چند فرانسیسی سرگرم افراد نے اپنی واپسی کے بعد ستمبر کی ابتدائی ہفتوں میں جاری ہونے والی ایک خوفناک اور ذلت آمیز کہانی بیان کی۔ 22 مئی کو جب آٹھ افراد نے فرانسیسی سرحد عبور کی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں ایک تاریک کنٹینر میں لگاتار گھسیٹ کر رکھا گیا، جہاں ایک فوجی نے ان پر جسمانی زیادتی کی، کئی بار ہاتھ مار کر انہیں چھوا اور انہیں زبردستی جسمانی تعلق کے خوف سے دوچار کیا۔ ایک اور سرگرمِ فرد نے بیان کیا کہ انہیں شدید دباؤ کی حالت میں گھٹنے کے بل بیٹھنے پر مجبور کیا گیا، ان کی پیشانی زمین پر لگائی گئی اور یہ سب اس وقت ہوا جب اسرائیلی قومی گیت مسلسل چل رہا تھا۔ یہ واقعات نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی تشدد کا بھی باعث بنے۔ اس کے جواب میں اسرائیلی جیل سروس نے اعلان کیا کہ یہ تمام الزامات "بالکل بے بنیاد" ہیں اور کوئی بھی شواہد ان کی حمایت میں نہیں ملتے۔ اس کے برعکس، متحدہ اقوام متحدہ کی فلسطینی علاقوں کی ماہر اور معروف اکثریتی کارکن فرانسسکا البانیسے نے کہا کہ فلوٹِلّا کے سرگرم افراد کے ساتھ ہونے والا سلوک "اس طرح کے سلوک کے مقابلے میں ایک عیاشی ہے" جو فلسطینیوں کو اسرائیلی جیلوں میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ عالمی برادری کے مختلف ممالک اور انسانی حقوق کے ادارے اس معاملے پر سنگین تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور دفاتر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمام متعلقہ افراد کے حقائق کی جامع اور غیر جانبدارانہ تحقیق کی جائے تاکہ کسی بھی ممکنہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کو عدالت کے سامنے لایا جا سکے
France Israel Flotilla Human Rights Investigation
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