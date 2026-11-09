فرانس نے ایران کو سپر مارکیٹوں پر سائبر حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا
فرانسیسی حکومت نے ایرانی پاسداران انقلاب کو سپر مارکیٹوں کے ریفریجریشن سسٹمز کو ناکارہ بنانے کا ذمہ دار قرار دیتے سخت کارروائی کا اعلان کیا ہے۔
فرانس یسی حکومت نے ملک بھر میں سپر مارکیٹوں اور تجارتی مراکز کے ریفریجریشن سسٹمز کو سائبر حملوں کے ذریعے ناکارہ بنانے کا ذمہ دار ایران کو قرار دے دیا ہے۔ فرانس یسی وزیر خارجہ ژاں نوئل بارو نے تصدیق کی ہے کہ سینکڑوں کاروباری مراکز کے فریج اور فریزرز کا درجہ حرارت تبدیل کر کے بڑے پیمانے پر مالی نقصان پہنچانے میں ایران ی پاسدارانِ انقلاب کی سائبر یونٹ ملوث تھی۔
حملے کی نوعیت اور فرانس کا ردعمل
فرانس کے وزیر خارجہ ژاں نوئل بارو نے پیرس میں جی سیون وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقات سے یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ ان حملوں کے پیچھے ایرانی پاسدارانِ انقلاب کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے سائبر حملوں کو غیر معمولی پیمانے اور شدید جارحیت کا حامل قرار دیتے ہوئے واضح پیغام دیا کہ فرانس اس کارروائی کو بغیر کسی جواب کے نہیں چھوڑے گا۔Also readRare perfume bottle dating back 2,000 years unearthed in Italy's Pompeii
فرانسیسی حکام کے مطابق ان حملوں کا سب سے بڑا مقصد مالیاتی نقصان پہنچانا تھا جس میں سینکڑوں کاروباری مراکز متاثر ہوئے۔ ریفریجریشن سسٹمز کے ناکارہ ہونے سے ان مراکز میں ذخیرہ کیے گئے خوراک کے اشیاء خراب ہو گئے جس سے کاروباری اداروں کو سنگین نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ واقعہ فرانس میں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ایک سنگین چیلنج کے طور پر سامنے آیا ہے۔
یورپی یونین کے ساتھ مشترکہ اقدامات
ژاں نوئل بارو نے مزید کہا کہ فرانس یورپی یونین کے شراکت دار ممالک کے ساتھ مل کر حملوں میں ملوث ایرانی اداروں اور افراد پر نئی پابندیاں عائد کرنے کی تجویز پیش کرے گا۔ یہ اقدام فرانس کی جانب سے ایرانی سائبر حملوں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر متحد ہونے کی کوشش کا حصہ ہے۔ یورپی یونین کے دیگر ممالک کو بھی اس مسئلے کے سنگینی کا ادراک ہے اور مشترکہ کارروائی کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔
فرانسیسی حکومت نے واضح کیا ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر اضافی سرکاری اور غیر اعلانیہ اقدامات بھی کرسکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرانس ایرانی اداروں اور ان کے سائبر یونٹس کے خلاف سخت ترین انتقامی کارروائی کر سکتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایران کو اس بات کا احساس دلایا جائے گا کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے لیے اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔
سیاسی تناظر اور مستقبل کے امکانات
یہ معاملہ فرانس اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کا ایک نیا موڑ ہے جس میں سائبر وار فیئر کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ فرانسیسی حکومت کا موقف ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے کیے گئے یہ حملے صرف معیشت کو نقصان پہنچانے تک محدود نہیں بلکہ یہ سائبر جنگ کا اعلان بھی ہیں۔ بین الاقوامی مبصرین کا ماننا ہے کہ فرانس کا سخت رویہ علاقائی استحکام کو متاثر کر سکتا ہے۔
آئندہ چند ہفتوں میں یورپی یونین کی سطح پر نئی پابندیوں کا اعلان متوقع ہے جس میں ایرانی سائبر حملوں میں ملوث افراد کی جائیدادیں منجمد کی جا سکتی ہیں۔ فرانس کا یہ اقدام دیگر مغربی ممالک میں بھی سائبر سیکیورٹی کے قوانین کو سخت کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جدید دور میں سائبر حملے روایتی جنگوں کے مقابلے میں زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔
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