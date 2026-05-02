فرانس میں فوجی سائٹ پر ہزاروں افراد کی غیر قانونی ریوی پارٹی، دھماکوں کا خطرہ

فرانس کے وسطی علاقے میں ایک فوجی سائٹ پر ہزاروں افراد نے غیر قانونی ریوی پارٹی میں شرکت کی، جہاں غیر پھٹے ہوئے گولے بارود کا خطرہ موجود ہے۔
فرانس میں غیر قانونی ریوی پارٹی میں ہزاروں افراد جمع ہوئے، خطرناک فوجی علاقے میں دھماکوں کا خطرہ فرانس کے وسطی علاقے بورجز شہر کے قریب ایک فوجی سائٹ پر ہفتہ کو تقریباً 20,000 پارٹی کرنے والے افراد غیر قانونی ریوی پارٹی میں جمع ہوئے، جنہوں نے خطرناک غیر پھٹے ہوئے گولے بارود اور ممکنہ دھماکوں کے خطرے کے بارے میں وارننگز کو نظر انداز کیا۔ یہ پارٹی جمعہ کو شروع ہوئی تھی اور منتظمین کا اندازہ ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں اس ایونٹ کی بلندی پر فرانس اور ہمسایہ ممالک سے 30,000 تک افراد پہنچ سکتے ہیں۔ حکومت نے اس ایونٹ کی غیر قانونی نوعیت کے باوجود، اس کی حفاظت کو یقینی بنانے اور آس پاس کے رہائشیوں کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی کو محدود کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، یہ بیان پریفیکچر نے جاری کیا۔ اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے، خطے کے اعلیٰ عہدیدار فیلیپ لی موئنگ سورزور نے کہا کہ سائٹ غیر پھٹے ہوئے گولے بارود کی موجودگی کی وجہ سے 'انتہائی خطرناک' ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید شیل کوئی خطرہ نہیں ہیں، لیکن پرانے غیر پھٹے ہوئے گولے بارود کا خطرہ ہے اور پارٹی کرنے والوں کو قریبی جنگلوں سے دور رہنے کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سائٹ 150 سالوں سے استعمال میں ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پرانے آرٹلری شیل موجود ہو سکتے ہیں۔ بم ڈسپوزل ماہرین کو یہاں باقاعدگی سے یہ گولے بارود ملتے رہتے ہیں۔ پارٹی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ بڑی پارٹی نہ صرف تفریح کے لیے ہے، بلکہ غیر قانونی ٹیکنو اجتماعات کو نشانہ بنانے والے سخت قوانین کے خلاف احتجاج بھی ہے۔ ایک 22 سالہ شخص نے اے ایف پی کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ 'میں نے سنا تھا کہ بہت سے لوگ آنے والے ہیں، لیکن ایک بار جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو اتنے سارے لوگوں کو ایک جگہ پر دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔' سائٹ پر تقریباً 600 پولیس اہلکار اور 45 فائر فائٹرز تعینات کیے گئے ہیں۔ کورنوس کے میئر ایڈتھ راکوین نے کہا کہ 'ہم آج رات ایک بڑی میٹنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔' کورنوس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کی آبادی 220 افراد پر مشتمل ہے اور یہ سائٹ سے کم از کم دو کلومیٹر دور واقع ہے۔ 'ہم شاید ساری رات جاگتے رہیں گے۔' کوئی بڑا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، ایمرجنسی سروسز نے درجنوں افراد کا معمولی زخموں کے لیے علاج کیا۔ اس پارٹی کی غیر قانونی حیثیت کے باوجود، اس کی مقبولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ اپنی آزادی اور تفریح کے لیے کس قدر پرعزم ہیں۔ تاہم، یہ ضروری ہے کہ پارٹی کرنے والے اپنی حفاظت کا خیال رکھیں اور حکام کی وارننگز پر عمل کریں۔ فوجی سائٹ پر غیر پھٹے ہوئے گولے بارود کا خطرہ ایک سنگین معاملہ ہے، اور پارٹی کرنے والوں کو اس خطرے سے آگاہ ہونا چاہیے۔ حکام نے پارٹی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں، لیکن پارٹی کرنے والوں کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی اور اپنی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی۔ اس واقعہ نے فرانس میں غیر قانونی پارٹیوں کے انعقاد کے حوالے سے بحث کو دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان پارٹیوں کو مکمل طور پر ممنوع ہونا چاہیے، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ انہیں منظم کیا جانا چاہیے اور ان کی نگرانی کی جانی چاہیے۔ یہ واضح ہے کہ غیر قانونی پارٹیوں کے انعقاد سے خطرات لاحق ہیں، لیکن یہ بھی واضح ہے کہ بہت سے لوگ ان پارٹیوں میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ تلاش کرنا ہوگا جو تمام فریقوں کے مفادات کو مدنظر رکھے۔ اس پارٹی کی خبر نے سوشل میڈیا پر بھی بہت توجہ مبذول کی ہے۔ بہت سے لوگوں نے پارٹی کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس پارٹی کے خطرات کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے پارٹی کرنے والوں کی حمایت کی ہے، جبکہ دوسروں نے ان کی مذمت کی ہے۔ یہ واضح ہے کہ یہ واقعہ فرانس میں ایک متنازع موضوع ہے۔ حکومت نے پارٹی کی نگرانی کے لیے مزید اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے کہا کہ وہ پارٹی کی جگہ پر مزید پولیس اہلکاروں اور فائر فائٹرز کو تعینات کرے گی، اور وہ پارٹی کرنے والوں کو غیر پھٹے ہوئے گولے بارود کے خطرے کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرے گی۔ حکومت نے پارٹی کرنے والوں سے بھی اپنی حفاظت کا خیال رکھنے اور حکام کی وارننگز پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے.
