فرانس کا ایران کو آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس کے حوالے سے سخت پیغام

فرانس نے واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس قابل قبول نہیں، کیونکہ عالمی سمندری حدود کسی کی ذاتی ملکیت نہیں۔ فرانسیسی وزیرخارجہ نے کہا کہ ایران کی اجارہ داری خطرناک مثال بنے گی۔
فرانس یسی وزیرخارجہ جین نوئل نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ آبنائے ہرمز پر ایران کی طرف سے عائد کردہ ٹول ٹیکس قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ عالمی سمندری حدود کسی ایک ملک کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران کی اس اجارہ داری کو قبول کر لیا گیا تو یہ دنیا کی دیگر سمندری گزرگاہوں کے لیے ایک خطرناک مثال بن جائے گا اور عالمی تجارت مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ جین نوئل نے مزید کہا کہ جب تک ایران آبنائے ہرمز کو کھلا نہیں رکھے گا، فرانس اور یورپی یونین ایران پر عائد پابندیاں ختم نہیں کر سکتے۔ ان کا موقف تھا کہ ایران کی جانب سے سمندری راستوں کو بند کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اسے فوری طور پر ختم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے ایک اہم راستہ ہے اور اس کی بندش سے عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فرانس یسی وزیرخارجہ نے کہا کہ ایران کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعاون کرے اور اپنے جوہری پروگرام پر شفافیت سے کام لے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا اور یہ عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی برادری کو ایران کے جوہری عزائم کو روکنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کرنے چاہئیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ خطے میں کسی بھی جوہری ہتھیار کی موجودگی کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ اسی پریس کانفرنس میں جین نوئل نے صہیونی فوج کی لبنان کے تاریخی قلعے بیوفورت پر قبضے کی مذمت کرتے ہوئے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ لبنانی سرزمین پر اسرائیلی قبضے اور فوجی کارروائیوں کو کسی صورت جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فرانس یسی وزیرخارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کو لبنان کی خودمختاری کا احترام کرنا چاہیے اور فوری طور پر مقبوضہ علاقوں سے انخلاء کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فرانس لبنان کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی رکھتا ہے اور اس حوالے سے بین الاقوامی سطح پر اقدامات کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جارحیت سے خطے میں امن و امان کو خطرہ ہے اور اسے روکنا ضروری ہے۔ مزید برآں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے نئی شرائط رکھ دی ہیں، جس سے معاہدہ قریب آ کر پھر دور ہو گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی فوج نے گیمبیا کے بحری جہاز کے انجن روم پر ہیل فائر میزائل داغ کر اسے ناکارہ بنا دیا۔ فرانس نے ان واقعات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ عالمی طاقتیں اپنے تنازعات کو سفارتی طریقوں سے حل کریں، نہ کہ طاقت کے استعمال سے۔ فرانس کا موقف ہے کہ عالمی امن و امان کے لیے تمام ممالک کو بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ جین نوئل نے اس بات پر زور دیا کہ فرانس اپنی خارجہ پالیسی میں اعتدال اور قانون کی بالادستی کو اولین ترجیح دیتا ہے اور وہ کسی بھی قسم کی جارحیت یا یکطرفہ اقدامات کی مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو مل کر ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا تاکہ ایک محفوظ اور خوشحال دنیا تشکیل دی جا سکے.
