فرانس پر سائبر حمل: ایران کی شکایت کے بعد سپرمارکیٹوں کے ریفریجریٹرز متاثر
فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں ہونے والے سائبر حمل میں سپرمارکیٹوں کے ریفریجریٹرز کو ہیک کیا گیا جس سے ایرانی خفیہ ایجنسی کی شکایت پیدا ہوئی ہے۔
فرانس یسی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کا خیال ہے کہ اکتوبر میں فرانس بھر میں ہونے والے سنگین سائبر حملے کی ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ ریتزر نے پیر کے روز اطلاعات جاری کیں جس میں تحقیقات سے بخوبی واقف ذرائع کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس واقعے میں سپرمارکیٹوں کے منسلک ریفریجریٹر سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملے کے نتیجے میں کھانے پینے کی اشیاء خراب ہوگئیں اور کچھ اسٹوروں میں آگ لگنے کی اطلاعات بھی ملیں۔
حملے کی تکنیکی تفصیلات اور متاثرہ سسٹمز
اس حملے کی نوعیت اس وقت سامنے آئی جب حملہ آوروں نے انٹرنیٹ سے منسلک ریفریجریٹر کنٹرولرز تک رسائی حاصل کرلی۔ انہوں نے ٹیمپریچر اور ڈیفروسٹنگ سیٹنگز کو ریموٹلی تبدیل کیا جس سے فریزر یونٹس کا درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیئس (122 ڈگری فارن ہائیٹ) تک پہنچ گیا۔ پیرس کے پراسیکیوٹر آفس نے اس واقعے کو بڑے پیمانے پر سائبر کرائم کی تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا۔ فرانسیسی سولائبر سیکیورٹی ایجنسی ANSSI نے تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ این آئی ایس ایس کے ڈائریکٹر جنرل ونسنٹ سٹروبیل نے واضح کیا کہ حملہ آوروں نے بنیادی سیکیورٹی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا۔ اس میں انٹرنیٹ پر ظاہر ہونے والے ڈیوائسز اور کمزور پاس ورڈز شامل تھے۔Also readPakistan Condemns Houthi Attack on Aramco in Riyadh
متاثرہ ریٹیلرز اور مالیاتی نقصان
فرانس کے تقریباً 10,000 سپرمارکیٹوں میں سے تقریباً 700 دکانیں اس حملے کا شکار ہوئیں۔ فنانشل منسٹر رولینڈ لیسکوری نے پارلیمنٹ میں اس حقیقت کی تصدیق کی۔ لیس میوکیٹیرز، جس کی ملکیت انٹرمارچے کی ہے، نے بتایا کہ تقریباً 150 دکانوں کے ریفریجریٹرز نے چھ گھنٹے تک 50 ڈگری سیلسیئس پر کام کیا۔ دیگر ریٹیل چینز میں کوآپریٹیو یو، کیفور، مونو پریز اور ای. لیسلرک شامل ہیں۔ ڈینفوس نے تصدیق کی کہ فرانس میں محدود تعداد میں ریفریجریٹرز متاثر ہوئے۔ کمپنی نے بتایا کہ اس یونٹس پر آؤٹ ڈیٹڈ فرم ویئر چل رہا تھا۔
بین الاقوامی حوالہ جات اور دیگر حملے
فرانسیسی حکام نے ابھی تک سرکاری طور پر ایران کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا یا کوئی فوری ثبوت نہیں دیے۔ تاہم، عالمی سیکیورٹی ماہرین کے مطابق یہ حملہ یورپ میں تجارتی انفراسٹرکچر پر حملوں کی لہر کا حصہ ہے۔ روسی حمایت یافتہ ہیکٹوئسٹ گروپس نے بعد میں کچھ یورپی ریفریجریٹر واقعات کی ذمہ داری قبول کی۔ تاہم، سیکیورٹی محققین نے ان دعویٰ کو احتیاط سے دیکھا۔ امریکی تحقیقاتی اداروں نے اگست میں فوجی کمیسریز میں فریزر خراب ہونے پر ایرانی جڑے عناصر کا معائنہ کیا۔ یہ امریکی تحقیقات فرانسیسی کیس سے الگ ہے اور اس سے دونوں واقعات کے درمیان کوئی براہ راست تہہ Establish نہیں ہوتی۔
آنے والے اقدامات اور مستقبل کی صورتحال
فرانس کے وزیر اعظم سباسٹین لیکورنو نے این آئی ایس ایس کو ہدایت کی کہ وہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کریں۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور نہ ہی قتل ریزن کی مانگ کی گئی۔ ایران نے ابھی تک رپورٹ پر کوئی سرکاری ردعمل ظاہر نہیں کیا۔ فرانسیسی حکام کے پاس ابھی تک تہران کی ملوث ہونے کے حتمی شواہد عام نہیں کیے گئے۔ یہ واقعہ کمپیوٹر نیٹ ورکس میں سیکیورٹی کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ ریٹیلرز کو اپنے نظام کی بحالی اور سیکیورٹی اپ ڈیٹس پر کام کرنا ہوگا۔
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