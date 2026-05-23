فرانسیسی وزیر خارجہ نے ایتمار بن گویر کو داخل کرنے سے روک دیا، اسرائیلی وزیر ملی بھارتی حمایت

فرانسیسی وزیر خارجہ نے اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس وقت یہ خبر ایک طرف ہے کہ اسرائیلی وزیر ملی بھارتی حمایت کے لئے سامنے آئی ہے۔
فرانس نے اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فرانسیسی وزیر خارجہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ آج سے اسرائیلی وزیر ایتمار بن گویر کے فرانس میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ انھوں نے مزید کہا کہ فرانسیسی حکومت نے اسرائیلی وزیر پر یہ پابندی اس لیے عائد کی ہے کیوں کہ ایتمار بن گویر نے امدادی بحری بیڑے فلوٹیلا کے زیر حراست رضاکاروں کے ساتھ غیر انسانی اور توہین آمیز سلوک کیا تھا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امدادی رضاکاروں کے ساتھ اسرائیلی وزیر قومی سلامتی کا یہ رویہ ناقابل قبول ہے۔ ان رضاکاروں میں سے کچھ فرانسیسی شہری بھی تھے۔ انھوں نے مزید کہا کہfrans اور اٹلی نے یورپی یونین سے یہ مطالبہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر کے خلاف مشترکہ پابندیاں عائد کی جائیں۔گرتےد رکھیں کہ اسرائیلی وزیر قومی سلامتی ایتمار بن گویر نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے گلوبل صمود فلوٹیلا کے رضاکاروں کو اسرائیلی حراست میں غیر انسانی حالات میں دکھایا تھا۔ اس ویڈیو میں درجنوں رضاکاروں کو گھٹنوں کے بل جھکے، ہاتھ بندھے اور پیشانیاں زمین پر رکھے دیکھا جا سکتا تھا اور اسرائیلی وزیر ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اسرائیلی پرچم لہرا رہے تھے۔ اسرائیلی وزیر کی جانب से جاری کی گئی اس ہتک آمیز میں ویڈیو کے کیپشن پر “Welcome to Israel” کی عبارت بھی درج تھی جس کے بعد عالمی سطح پر شدید ردعمل سامنے آیا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فوج نے گلوبل صمود فلوٹیلا کے 400 سے زائد رضاکاروں کو بین الاقوامی پانیوں میں روک کر حراست میں لیا تھا اس امدادی بحری مشن کو غیر مؤثر اقدام قرار دیا گیا تھا.
