فرانس نے اسرائیلی وزیر کو فرانس میں داخلے سے منع کر دیا ہے

خبریں News

فرانس نے اسرائیلی وزیر کو فرانس میں داخلے سے منع کر دیا ہے
📆23/05/2026 3:39 pm
📰24NewsHD
فرانس میں اسرائیلی وزیر ایٹمر بن گور کو فرانس میں داخلے سے منع کر دیا گیا ہے، غزہ کی جانب بڑھنے والے فلیٹلہ مشن کے حوالے سے تنقید کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تنقید کے حوالے سے منسلک ہے۔

فرانس نے اسرائیلی نیشنل سکیورٹی منسٹر ایٹمر بن گور کو فرانسیسی علاقے میں داخلے سے منع کر دیا ہے، ایک ایسے واقعے کے حوالے سے جو غزہ کی جانب بڑھنے والے ایک فلیٹلہ مشن کے حوالے سے بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تنقید سے منسلک ہے۔ 24 نیوز ہی ڈی ٹی وی نے اس کے بارے میں شنبہ کو اطلاع دی ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ ژان Noel Barrot نے اعلان کیا کہ فرانس میں داخلے سے منع کرنے کا فیصلہ بین الاقوامی تنقید کے ساتھ ساتھ غزہ کی جانب بڑھنے والے فلیٹلہ کے حوالے سے غزہ کے شہریوں کی مدد کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں کے ساتھ ساتھ ایک فلیٹلہ کے حوالے سے تنقید سے منسلک ہے۔ وزیر خارجہ نے بیان کیا کہ فرانس میں داخلے سے منع کرنے کا فیصلہ غزہ کی جانب بڑھنے والے فلیٹلہ کے حوالے سے تنقید سے منسلک ہے۔ وزیر خارجہ نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر لکھتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمر بن گور کو فرانس میں داخلے سے منع کر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے اطالوی counterpart کے ساتھ مل کر یورپی یونین کی طرف سے ایٹمر بن گور کو سزا دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق، مغربی حکومتیں بڑے پیمانے پر ایٹمر بن گور کی طرف سے فلیٹلہ کے حوالے سے مزاح کے لیے ریلیز ہونے والے ویڈیو کے بعد سخت رد عمل کا اظہار کر چکی ہیں۔ کچھ کارکنوں نے بعد میں انکشاف کیا کہ انہیں انٹرکپشن کے بعد جیل میں رکھے جانے کے دوران جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ واقعہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینی کارکنوں اور انسانی مشن کے حوالے سے غزہ کے حوالے سے تنقید کے لیے بڑھ گیا ہے

