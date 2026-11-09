فرحانہ رفیق کی گرفتاری، این سی سی آئی اے نے مقدمہ درج کرلیا
61 سالہ فرحانہ رفیق اسلام آباد ایئرپورٹ سے لاپتہ ہوئی تھیں لیکن این سی سی آئی اے کی تحویل میں مل گئیں۔ ریاست مخالف مواد پھیلانے کے الزام میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔
61 سالہ پاکستانی نژاد امریکی شہری فرحانہ رفیق کا سرغہ مل گیا ہے جنہیں اسلام آباد ایئرپورٹ سے آف لوڈ کرنے کے بعد لاپتہ ہونے کا شکار قرار دیا جا رہا تھا۔ انہیں این سی سی آئی اے کی تحویل میں لیا گیا ہے جہاں ان کے خلاف ریاست مخالف مواد پھیلانے کے الزامات پر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔
5 نومبر کو فرحانہ رفیق نے امریکہ روانگی کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ کا رخ کیا تھا جہاں امیگریشن حکام نے انہیں آف لوڈ کر دیا تھا۔ ترک ایئر لائن کی پرواز ٹی کے 711 کے ذریعے واشنگٹن جانا تھا تاہم انہیں سفر کی اجازت نہیں دی گئی۔Also readملک بھر میں کورونا کیسز 1 لاکھ 68 ہزار ہوگئے، 3294 جاں بحق - ایکسپریس اردو
این سی سی آئی اے کا مقدمہ اور پیکٹ ایکٹ
این سی سی آئی اے کی جانب سے فرحانہ رفیق کو سوشل میڈیا پر مبینہ ریاست مخالف مواد پھیلانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف پی آئی اے ایکٹ اور تعزیرات پاکستان کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ این سی سی آئی اے نے مبینہ ڈیجیٹل شواہد کی بنیاد پر مقدمہ درج کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
واٹس ایپ گروپس اور ریاست مخالف مواد
این سی سی آئی اے کی انکوائری کے مطابق فرحانہ رفیق کے موبائل فون اور واٹس ایپ گروپس کی جانچ پڑتال کی گئی۔ مقدمے کے متن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ مختلف واٹس ایپ گروپس کی رکن تھیں جن میں #TeamIKwarriors، PTI Pakistan Official، FRIENDS، PULSE، Pakistan اور Promoting Diversity & Peace شامل ہیں۔
ایف آئی آر کے مطابق فرحانہ رفیق پر مختلف واٹس ایپ گروپس میں مبینہ ریاست مخالف مواد شیئر کرنے اور ریاستی اداروں کے سربراہان کے خلاف عالمی فوجداری عدالت سے رجوع کرنے کی ترغیب دینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ این سی سی آئی اے کی انکوائری کے دوران ان کے موبائل فون اور واٹس ایپ گروپس کی جانچ پڑتال کی گئی۔
راولپنڈی پولیس کی تلاش اور عدالتی سماعت
راولپنڈی پولیس نے بھی خاتون کی تلاش مکمل کر لی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاتون کی گمشدگی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران آج راولپنڈی پولیس کی جانب سے رپورٹ پیش کی جائے گی۔ ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا تھا کہ فرحانہ رفیق کو سفری پابندی کے باعث آف لوڈ کیا گیا۔
اس معاملے پر راولپنڈی پولیس نے ایف آئی اے امیگریشن اور اے ایس ایف سے اہم ریکارڈ طلب کیا تھا۔ ایئرپورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور خاتون کی ٹریول ہسٹری بھی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ این سی سی آئی اے نے خاتون کو جوڈیشل ریمانڈ پر آڈیالہ جیل منتقل کر دیا ہے۔
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