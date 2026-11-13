فرنٹیئر ایئرلائن کی فلیٹنگ سے چکا چوند، طیارہ شیکاگو میں ایمرجنسی لینڈنگ
ڈینور سے ڈیٹرائٹ جانے والی فرنٹیئر ایئرلائن کی پرواز میں بیت الخلا کے نلکے کے خراب ہونے پر پانی بہہ گیا جس کے بعد طیارے کو شیکاگو میں ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی۔
ریاستہائے متحدہ میں ڈینور سے ڈیٹرائٹ جارہی ایک ایئر لائن کی پرواز میں اچانک بیت الخلا کے نلکے کے خراب ہونے کی وجہ سے پانی کا بہاؤ شروع ہو گیا جس نے طیارے کی اندرونی جگہ کو ڈبو دیا۔ اس غیر متوقع واقعے نے مسافروں کو شدید پریشانی کا شکار کر دیا جبکہ فضائیے کے عملے نے طیارے کو محفوظ زمین پر اتارنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے۔
طیارے میں پانی کے بہاؤ کی ذمہ دار ٹھیکہ بند نلکی
امریکی براڈ کاسٹر سی بی ایس (CBS) کی رپورٹ کے مطابق، ڈینور سے ڈیٹرائٹ جانے والی فرنٹیئر ایئرلائن (Frontier Airlines) کی پرواز کے دوران بیت الخلا کے واش بیسن کے نلکے سے پانی خارج ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پانی کی بڑی مقدار طیارے کے اگلے حصے سے نکلتے ہوئے مسافروں کے بیٹھنے والے حصے اور راہداریوں پر پھیل گئی جس سے مسافروں کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔Also readPfizer Stops Premarin Menopause Sales in Canada
اس صورتحال نے طیارہ رائنٹنگ کٹرول (Air Traffic Control) کو فوری طور پر آگاہ کر دیا تھا۔ پائلٹ نے انتباہ کیا کہ پانی کی اس بڑی مقدار سے طیارے کے الیکٹرک سسٹمز کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کے بعد طیارے کو شیکاگو او ہارے انٹرنیشنل ایئرپورٹ (Chicago O'Hare International Airport) پر ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت مانگی گئی۔
مسافر کے ہاتھوں لیک کو روکنے کی ناکام کوشش
طیارے پر سوار ایک پلمبر (Plumber) نے واقعے کو دیکھتے ہوئے پانی کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی۔ تاہم، افسوسناک امر یہ ہے کہ اس وقت تک طیارے کے فلیور پر پانی بک گیا تھا اور طیارے کو موڑنے (Divert) کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اگرچہ مسافر کی مہارت نے بڑے نقصان سے بچایا، لیکن طیارے کے اندر کی ماحولیت کو بگاڑ چکا تھا۔
ایئر لائن کی تصدیق اور مسافروں کا رد عمل
فرنٹیئر ایئرلائن نے باضابطہ طور پر تصدیق کی کہ پرواز کو بیت الخلا کے نلکے کے خراب ہونے کی وجہ سے موڑا گیا تھا۔ طیارہ محفوظ طریقے سے شیکاگو میں اتر گیا اور کوئی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ اس حادثے نے مسافروں کو شدید مایوسی کا شکار کر دیا، کیونکہ ان کی سفری منصوبہ بندی متاثر ہوئی تھی اور انہیں غیر متوقع طور پر شیکاگو میں رکنا پڑا۔
طیارے کی حفاظت اور مستقبل کے اقدامات
طیارہ رائنٹنگ کٹرول کو فوری طور پر اس بات کا خطرہ تھا کہ پانی کی موجودگی الیکٹرکل سسٹمز کو متاثر کر سکتی ہے۔ ایئر لائن کے مطابق، یہ ایک تکنیکی خرابی تھی جو غیر متوقع تھی۔ طیارے کے اترنے کے بعد عملے نے طیارے کو چیک کیا اور یہ یقینی بنایا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
اس واقعے کے بعد مسافروں کو دوبارہ ان کے منزلِ مقصود تک پہنچانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایئر لائن کی جانب سے اس بات کی کوئی تفصیلات شیئر نہیں کی گئیں کہ آیا مستقبل میں ایسی ہی مشکلات سے بچنے کے لیے کسی نئے طریقہ کار پر عملدرآمد کیا جائے گا۔ تاہم، یہ واقعہ ایئر لائن انڈسٹری میں سیفٹی پروٹوکولز پر دوبارہ غور و فکر کا باعث بنا ہے۔
اس خبر کے آخری حصے میں یہ بات بھی شامل کی گئی ہے کہ کوشنر (Kushner) کا کہنا ہے کہ امریکہ روس کے یوکرین جنگ میں قیدیوں کی بڑی سے بڑی تبادلے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تاہم، یہ بات ایئر لائن کے حادثے سے براہ راست متعلق نہیں ہے۔
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