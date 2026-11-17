فری لانس صحافی محمد عتیق کی گرفتاری پر بین الاقوامی میڈیا کا ردعمل
بین الاقوامی صحافیوں کے ادارے کے افسوس پر AFP کا فری لانس صحافی محمد عتیق کی گرفتاری پر اظہار خیال، فوری رہائی کا مطالبہ۔
بین الاقوامی میڈیا کے نمائندہ گروپ نے منگل کی صبح اسرائیلی فورسز کی جانب سے مغربی کنارے میں ایجینس فرانس پریس (AFP) کے لیے کام کرنے والے فری لانس صحافی محمد عتیق کی گرفتاری پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح کی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے فیئرین پریس ایسوسی ایشن (FPA) نے اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ثبوت پیش نہیں کیے جاتے تو اس صحافی کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔
گرفتاری کی تفصیلات اور اس وقت کی صورتحال
جمعرات کی صبح سویرے جنین کے شمالی علاقے میں چھاپہ مار کارروائی کے دوران 28 سالہ ویڈیو کونٹریبیوٹر محمد عتیق کو حراست میں لیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ابتدائی طور پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس دہشت گردی سے تعلق رکھنے کے شکی عناصر موجود ہیں، لیکن اب تک کوئی ثبوت یا الزامات عائد نہیں کیے گئے۔Also readUS troop reinforcements arrive in Poland
گرفتاری کے دوران عتیق کی بیوی انس عتیق نے بتایا کہ فوجی اہلکاروں نے رات کے سہانے میں ان کی دروازہ توڑا، جس کے بعد ان دونوں کے موبائل فونز ضبط کر لیے گئے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا ویڈیو کیمرہ بالکونی پر پھینک دیا گیا اور صحافی کو اندھیوں کر کے حراست میں لے جایا گیا۔
خاندان اور ایسوسی ایشن آف فارن پریس کی درخواست
فیئرین پریس ایسوسی ایشن (FPA) نے اپنے بیان میں واضح طور پر کہا ہے کہ انہیں افسوس ہے کہ انہیں کوئی چارج شیٹ یا ثبوت فراہم نہیں کیے گئے۔ تنظیم نے اسرائیلی حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ صحافی کی حفاظت یقینی بنائیں اور اسے وکیل کی خدمت اور اپنی اہلیہ سے ملاقات کا حق دیں۔
مسلمان عتیق نے اپنی اہلیہ کے ایک مہینے بعد پینڈا ہونے والے پہلے بچے کی امید کو بھی اجاگر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام کو واضح طور پر وجوہات بیان کرنی چاہئیں اور ثبوت پیش کرنے چاہئیں، ورنہ فوری رہائی ایک ہی راستہ ہے۔
اسرائیلی فوج کا موقف اور اس کے نتائج
اسرائیلی فوج نے ایسوسی ایشن آف فارن پریس کو بتایا کہ محمد عتیق کو حماس سے جڑے ہونے کا شک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صحافی دہشت گردانہ حملوں کو فروغ دینے میں ملوث ہے اور حماس کی جانب سے کام کر رہا ہے۔ لیکن اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔
اسرائیلی فوج کے مطابق، عتیق پر الزام ہے کہ وہ دہشت گردانہ کارروائیوں کو آگے بڑھانے میں مددگار ہے۔ فی الحال وہ زیرِ حراست ہے اور اس کے بارے میں مزید معلومات نہیں دی گئی ہیں۔
بین الاقوامی ردعمل اور مستقبل کی کارروائی
ایجینس فرانس پریس (AFP) نے اسرائیلی حکام کو سختی سے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا تو صحافی کو فوری رہا کیا جائے۔ اس تنظیم نے کہا ہے کہ صحافی کی گرفتاری اور اس کے ساتھ برتاؤ قابل قبول نہیں ہے۔
بین الاقوامی صحافیوں کے گروپ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں زور دیا گیا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے اور اسے فوری طور پر حل کیا جانا چاہیے۔ اف پی کے ترجمان نے بھی اظہار خیال کیا کہ یہ ایک غیر مساوی اقدام ہے۔
اسرائیلی فوج کے مطابق عتیق پر الزامات عائد کیے گئے ہیں لیکن ثبوت نہیں دیے گئے۔ اس لیے اس کی رہائی کے لیے بین الاقوامی سطح پر دبائو بڑھا جا رہا ہے۔
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