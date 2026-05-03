حکام نے فضائی آپریشن کی بحالی کے بعد عوام سے مستند معلومات پر اعتماد کرنے کی اپیل کی، جبکہ چین اور امریکا کے درمیان تجارتی منازعات اور ایئرلائن کی بندش سے اقتصادی اثرات کا امکان ہے۔
حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ معلومات کے حصول کے لیے صرف مستند اور سرکاری ذرائع پر ہی انحصار کریں۔ حکام کے مطابق اب فضائی حدود میں پروازیں معمول کے مطابق جاری ہیں اور عارضی حفاظتی اقدامات ختم کر دیے گئے ہیں۔ خلیجی میڈیا رپورٹس کے مطابق جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ فضائی آپریشن کو دوبارہ مکمل طور پر بحال کر دیا جائے۔ اتھارٹی کے مطابق پروازوں کی بحالی کے باوجود فضائی تحفظ کے اعلیٰ ترین معیار کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل نگرانی کا عمل جاری رکھا جائے گا تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فوری نمٹا جا سکے۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ معلومات کے حصول کے لیے صرف مستند اور سرکاری ذرائع پر ہی انحصار کریں اور غیر مصدقہ خبروں سے گریز کریں۔ ماہرین کے مطابق فضائی آپریشن کی بحالی خطے میں معمولات کی واپسی کی ایک اہم علامت ہے، جس سے مسافروں اور ایوی ایشن سیکٹر کو ریلیف ملے گا۔ اس کے علاوہ، چین کی جانب سے ایرانی تیل خریدنے والی پانچ کمپنیوں کے خلاف امریکی پابندیوں پر عمل درآمد سے انکار کا اعلان کیا گیا ہے، جس سے بین الاقوامی تجارت کے منازعات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکا کی سستی ترین ایئرلائن نے حکومتی امداد نہ ملنے پر اپنے کاروبار کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے ہزاروں روزی ریزوں کی روزگار پر سوال کا نشان لگیا ہے۔ پاکستان میں خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔ ماہرین کے مطابق، فضائی آپریشن کی بحالی سے خطے میں اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ بین الاقوامی سیاسی تناؤ کے منازعات میں مزید تیزکاری آ سکتی ہے۔ عوام کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غیر مصدقہ خبروں پر عمل کرنے سے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، لہٰذا صرف سرکاری ذرائع سے حاصل کردہ معلومات پر ہی اعتماد کیا جائے.
