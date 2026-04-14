فضا علی کے شوہر کا لائیو ٹی وی پر اداکارہ کو اٹھانا: پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی جانب سے شدید تنقید

پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن حنا پرویز بٹ نے فضا علی کے مارننگ شو میں ہونے والے ایک واقعے پر شدید تنقید کی، جس میں ان کے شوہر نے انہیں لائیو ٹیلی ویژن پر اٹھایا تھا۔ انہوں نے پیمرا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔
لاہور: پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن حنا پرویز بٹ نے فضا علی کے ایک مارننگ شو سے وائرل ہونے والی کلپ پر شدید تنقید کی ہے، جس میں ان کے شوہر نے انہیں لائیو ٹیلی ویژن پر اٹھایا۔ یہ واقعہ حال ہی میں نشر ہونے والے ایک ایپیسوڈ کے دوران پیش آیا جب فضا علی نے اپنے شوہر اعجاز خان کو مہمان کے طور پر مدعو کیا۔ شو کے دوران، ان کی بیٹی فرال نے اپنے سوتیلے والد سے درخواست کی کہ وہ یہ مظاہرہ کریں کہ وہ گھر پر فضا کو کیسے اٹھاتے ہیں۔ اس پر ردعمل دیتے ہوئے اعجاز خان نے فضا علی کو آن ایئر اپنی بانہوں میں اٹھا لیا، یہ لمحہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا۔
سخت ردعمل دیتے ہوئے، حنا پرویز بٹ نے ٹیلی ویژن کے مواد کے معیار پر سوال اٹھایا، یہ کہتے ہوئے کہ اینکرز کو سمجھنا چاہیے کہ قومی ٹی وی ایک ذاتی جگہ نہیں ہے جہاں کچھ بھی آزادانہ طور پر کیا جا سکے۔ انہوں نے اس عمل کو “شرمناک” اور “غیر مناسب” قرار دیا، مزید کہا کہ اس طرح کا رویہ عوامی نشریاتی پلیٹ فارم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بٹ نے مزید پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی (پیمرا) سے اس واقعے کا فوری نوٹس لینے اور ذمہ داروں کو جوابدہ ٹھہرانے کی درخواست کی۔
یہ کلپ آن لائن بڑے پیمانے پر بحث کا باعث بن گیا ہے، جس میں ناظرین اس بات پر منقسم ہیں کہ آیا یہ لمحہ بے ضرر تفریح تھا یا قومی ٹیلی ویژن پر شائستگی کی حدود کو پار کر گیا تھا۔ حنا پرویز بٹ نے مزید کہا کہ ٹی وی چینلز کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایسے مواد سے گریز کرنا چاہیے جو معاشرے میں غلط مثال قائم کرے۔ انہوں نے نشریاتی اداروں پر زور دیا کہ وہ ایسے مواد کو نشر کرنے سے پہلے اس کی جانچ کریں جو ناظرین پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ ضروری ہے کہ میڈیا اخلاقیات کے اصولوں پر عمل کرے اور ایسے مواد سے گریز کرے جو خواتین کے وقار کو مجروح کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیمرا کو اس طرح کے واقعات پر سخت کارروائی کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ حنا پرویز بٹ نے مزید کہا کہ انہیں امید ہے کہ مستقبل میں ٹیلی ویژن پر اس طرح کے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے اور ٹیلی ویژن چینلز ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے۔
اس واقعے پر سوشل میڈیا پر بھی لوگوں کے مختلف ردعمل سامنے آئے۔ کچھ لوگوں نے اس عمل کو بے ضرر قرار دیا اور کہا کہ یہ صرف تفریح کا ایک طریقہ تھا۔ تاہم، بڑی تعداد میں لوگوں نے اس عمل کو غیر مناسب قرار دیا اور کہا کہ یہ قومی ٹیلی ویژن پر دکھانے کے لیے مناسب نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں نے پیمرا سے اس معاملے کا نوٹس لینے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔
اس واقعے نے ایک بار پھر ٹیلی ویژن پر مواد کے معیار اور اخلاقیات پر بحث کو جنم دیا ہے۔ اس سے قبل بھی، مختلف ٹیلی ویژن شوز میں ایسے واقعات پیش آچکے ہیں جن پر ناظرین نے تنقید کی تھی۔ یہ ضروری ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز اپنے مواد کے معیار کو بہتر بنائیں اور ایسے مواد سے گریز کریں جو معاشرے میں غلط مثال قائم کرے۔ پیمرا کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کرنے چاہئیں۔
