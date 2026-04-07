فضا علی کی تیسری شادی: روبی ملک کے انکشافات اور سوشل میڈیا پر بحث

معروف اداکارہ فضا علی کی شادی اور ان کے شوہر سے متعلق نئے انکشافات سامنے آگئے۔ ٹک ٹاکر روبی ملک نے انکشاف کیا کہ فضا علی کی تیسری شادی ہوئی ہے اور ان کے شوہر برطانیہ میں شوروم کے مالک ہیں۔ انکشافات کے بعد سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی ہے۔
فضا علی کی شادی اور ان کے شوہر سے متعلق حالیہ خبروں نے سوشل میڈیا پر ایک بار پھر بحث چھیڑ دی ہے۔ معروف ٹی وی میزبان فضا علی ، جو رمضان المبارک میں اپنے متنازع بیانات اور اسکرین پر متنازع لمحات کی وجہ سے خبروں میں رہیں، نے عید کے موقع پر اچانک نکاح کا اعلان کرکے مداحوں کو حیران کر دیا تھا۔ بعد ازاں، انہوں نے اپنے شوہر اعجاز خان کو ایک فیملی عید فوٹو شوٹ کے ذریعے متعارف کرایا اور 41 برس کی عمر میں محبت ملنے پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ تاہم، اس معاملے پر مزید چرچا اس وقت ہوا جب ٹک ٹاکر اور میزبان
روبی ملک نے ایک پوڈکاسٹ میں فضا علی کی شادی اور ان کے شوہر کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کیں۔\روبی ملک نے فضا علی کے شوہر اعجاز خان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فضا علی نے 45 برس کی عمر میں شادی کی، اور یہ ان کی تیسری شادی ہے۔ روبی ملک نے بتایا کہ اعجاز خان برطانیہ میں شورومز کے مالک ہیں، اور وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور ان کے تین بچے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ، روبی ملک نے فضا علی کی عمر کے بارے میں بھی کچھ باتیں کیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فضا علی خود کو 41 سال کی بتاتی ہیں، تاہم ان کی اصل عمر 45 سے 48 سال کے درمیان ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اعجاز خان پہلے گنجے تھے، اس لیے انہوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا تاکہ وہ بہتر نظر آئیں۔ مزید یہ کہ مبینہ طور پر فضا علی نے انہیں وزن کم کرنے کا بھی کہا تھا، کیونکہ فضا علی بطور ماڈل اسٹائلنگ کا اچھا شعور رکھتی ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے تیسرے شوہر کی شخصیت پر بھی کام کیا۔ روبی ملک کی ان باتوں کے بعد سوشل میڈیا صارفین میں ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ کچھ صارفین روبی ملک کے عمر سے متعلق تبصروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ بہت سے صارفین کا کہنا ہے کہ نکاح ایک سنت ہے اور فضا علی کے اس فیصلے کو سراہا جانا چاہیے۔
