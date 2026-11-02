فضل الرحمان نے فوٹا انضمام کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا
مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ قبائلی اضلاع کا انضمام غلط تھا اور اس کی وجہ معدنی وسائل ہیں۔
جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پشاور میں ڈیجیٹل میڈیا ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے اہم انکشافات کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قبائلی اضلاع کو طویل عرصے سے تجربہ گاہ بنایا گیا ہے۔ اب انضمام ختم کرنے کی تجاویز سامنے آ رہی ہیں۔
انضمام کا فیصلہ کیوں غلط تھا
مولانا فضل الرحمان نے واضح کیا کہ قبائلی اضلاع کا انضمام تقریباً دس سال مکمل ہونے والے ہیں۔ لیکن اب تک وہاں بندوبستی علاقوں جیسا انتظامی نظام قائم نہیں کیا جا سکا۔ انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ سطح پر انہیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انضمام کا فیصلہ غلط تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے انضمام کا فیصلہ کس کے کہنے پر کیا گیا۔Also readامیتابھ بچن بلٹ پروف شیشے کے پیچھے مداحوں سے ملاقات، دھمکیوں کی وجہ
ان کا کہنا ہے کہ اب اسے ختم کرنے کی باتیں کس کے اشارے پر ہو رہی ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ قبائلی علاقوں کا اصل مسئلہ آئینی نہیں ہے۔ وہاں موجود معدنی وسائل ہی حقیقی مسئلہ ہیں۔
معدنی وسائل اور عالمی توجہ
مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ گورنر راج اور ایمرجنسی کے نفاذ سے پہلے بھی وہ نشاندہی کرتے رہے ہیں۔ قبائلی علاقوں میں اصل مسئلہ معدنی ذخائر کا ہے۔ ہمیں معدنیات کی تلاش اور ترقی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔
تاہم انہوں نے زور دیا کہ وسائل سے متعلق معاہدے عوام کے سامنے لائے جائیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ قیمتی پتھر امریکی حکام کے دفاتر میں پیش کیے گئے۔ امریکی اس بات کا اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ وہ اس معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔
دہشت گردی کا بیانیہ اور انتظامی نظام
مولانا فضل الرحمان نے گورنر راج اور ایمرجنسی کے نفاذ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات دہشت گردی کے بیانیے کی بنیاد پر کیے گئے۔ لیکن جیسے ہی گورنر راج اور ایمرجنسی نافذ ہوئی۔ دہشت گردی کا شور بھی ختم ہو گیا۔
انہوں نے پوچھا کہ ایک ہی صوبے میں دو الگ نظام کیوں قائم کیے جا رہے ہیں۔ گورنر راج کے تحت گورنر کونصل وزیر اعظم کے ماتحت ہے۔ جبکہ ایمرجنسی والے اضلاع وزارت داخلہ کے ماتحت ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ کوہاٹ کو بھی ایمرجنسی والے اضلاع میں شامل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔
سیاسی ماحول اور قومی ترقی
سیاسی ماحول پر بات کرتے ہوئے جے یو آئی سربراہ نے کہا کہ الزام تراشی اور کردار کشی کی مہم سے سیاسی ماحول خراب کیا جا رہا ہے۔ ہم اختلاف رائے رکھنے والے لوگ ہیں اور مکالمے پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے خلاف تشہیری مہم چلانے کے بجائے سیاسی بات چیت کی جائے۔
خواجہ آصف سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ ان کے محترم اور بڑے بھائی ہیں۔ انہوں نے خواجہ آصف کو صرف تھوڑی سی گدگدی کی تھی۔ لیکن انہیں غصہ اگلے روز آیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ ریاست قبائلی عوام کے خدشات دور کرے۔
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