فضیلہ قاضی نے قیصر نظامانی سے شادی کے شرائط سے انکشاف کیا

شوبز انڈسٹری کی سینئر اڈاکارہ فضیلہ قاضی نے اپنی شادی کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قیصر نظامانی سے شادی کے پیش کچھ شرائط رکھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد کام کرنے کی صورت میں وہ اپنی آمدنی پر ہی خرچ کریں گی اور گھر کی ذمہ داری شوہر پر ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا شوہر محنت کریں گے تو میں unki پسند کی چیزیں بناتی تھیں اور میں apne haath mein walidah ke khano ka zaiqa rakhti thi jo bachon ko bhi pasand aane laga۔ فضیلہ قاضی کے دو بیٹے احمد نظامانی اور زورین نظامانی ہیں۔

شوبز انڈسٹری کی سینئر اداکارہ فضیلہ قاضی نے اپنی شادی کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قیصر نظامانی سے شادی نے اپنے پیش کچھ شرائط رکھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد کام کرنے کی صورت میں وہ اپنی آمدنی پر ہی خرچ کریں گی اور گھر کی ذمہ داری شوہر پر ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا شوہر محنت کریں گے تو میں unki پسند کی چیزیں بناتی تھیں اور میں apne haath mein walidah ke khano ka zaiqa rakhti thi jo bachon ko bhi pasand aane laga۔ فضیلہ قاضی کے دو بیٹے احمد نظامانی اور زورین نظامانی ہیں.

شوبز انڈسٹری کی سینئر اداکارہ فضیلہ قاضی نے اپنی شادی کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قیصر نظامانی سے شادی نے اپنے پیش کچھ شرائط رکھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد کام کرنے کی صورت میں وہ اپنی آمدنی پر ہی خرچ کریں گی اور گھر کی ذمہ داری شوہر پر ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا شوہر محنت کریں گے تو میں unki پسند کی چیزیں بناتی تھیں اور میں apne haath mein walidah ke khano ka zaiqa rakhti thi jo bachon ko bhi pasand aane laga۔ فضیلہ قاضی کے دو بیٹے احمد نظامانی اور زورین نظامانی ہیں





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فضیلہ قاضی قیصر نظامانی شادی شرائط شوبز

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