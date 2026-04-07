فضیلہ عباسی کو غیر قانونی کلینک کیس میں عبوری ضمانت قبل از گرفتاری منظور

اسلام آباد: ایک مقامی عدالت نے منگل کے روز ٹک ٹاکر اور ماہر جلد ڈاکٹر فضیلہ عباسی کو مبینہ طور پر غیر قانونی کلینک چلانے کے الزام میں درج مقدمے میں عبوری ضمانت قبل از گرفتاری منظور کرلی۔ یہ ریلیف اسپیشل جج سینٹرل ہمایوں دلاور نے دیا، جنہوں نے فضیلہ عباسی کو تفتیش میں مکمل تعاون کرنے کی ہدایت کی۔\عدالت میں کارروائی کے دوران، فضیلہ عباسی اپنے وکیل نعیم بخاری کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئیں اور ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست جمع کرائی۔ عدالت نے ان کی عبوری ضمانت پچاس ہزار روپے کے ضمانتی مچلکے کے
عوض منظور کرلی اور انہیں انکوائری میں شامل ہونے کی ہدایت کی۔ اس مقدمے کی مزید سماعت کے لیے 15 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق، وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے مبینہ طور پر غیر قانونی کلینک چلانے کے سلسلے میں عباسی کے خلاف دو مقدمات درج کیے ہیں۔ وہ ایک الگ منی لانڈرنگ کیس کا بھی سامنا کر رہی ہیں، جس میں وہ اس وقت ضمانت پر ہیں۔ اس سے قبل، اسلام آباد ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کے معاملے میں ان کی عبوری ضمانت بحال کر دی تھی اور انہیں مزید کارروائی کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی۔\تازہ ترین پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب ایک ٹرائل کورٹ نے سماعت کے دوران ان کی غیر حاضری کی وجہ سے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اپنے تحریری حکم میں، عدالت نے نوٹ کیا کہ وہ کیس شیڈول ہونے کے باوجود پیش نہیں ہوئیں اور طبی بنیادوں پر استثنیٰ کی درخواست کو مسترد کر دیا، جس میں اسے قبل از گرفتاری ضمانت کی مراعات کا غلط استعمال قرار دیا گیا۔ بعد ازاں، عباسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس نے انہیں عبوری ریلیف دیا اور انہیں متعلقہ ٹرائل کورٹ میں اس معاملے کی پیروی کرنے کی اجازت دی۔ اس فیصلے سے فضیلہ عباسی کو اس وقت ریلیف ملا ہے جب ان کے خلاف متعدد مقدمات چل رہے ہیں اور وہ قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ عدالت کا یہ فیصلہ ان کے کیس کی مزید تفتیش کے لیے ایک اہم قدم ہے اور مستقبل میں ان کے خلاف ہونے والی کارروائی کا تعین کرے گا۔ اس کے علاوہ، یہ معاملہ سوشل میڈیا پر بھی زیر بحث ہے، جہاں لوگ اس معاملے پر مختلف رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور قانونی کارروائی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کیس اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا کی شخصیات کو قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہر کسی کو قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔
