یہ خبر تین اہم معاملات کو شامل ہے: پاکستان کے plutino plutino کی جانب سے عالمی سطح پر Gaza امداد بند پالیسی پر تنقید، اٹلی کے外边ہ وزیر کی امریکی دورے کی منسوخی اور سندھ میں نئے بجٹ کےاعلان۔
سرمایہ کاروں اور افسران کی جانب سے کسی بھی قسم کی غیر ملکی مدد کے وصول اور بلاک کی جاری پالیسیوں میں شامل ہے۔ اس کا واضح مقصد فلسطینیوں کی جانب سے حصول یقینی مدد کو روکنا ہے، جس کا نتیجہ انسانی بحران میں اضافہ اور بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کے من plenipotentiary داخلہ کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ یہ پالیسی بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے اور عالمی برادری کی جانب سے فوری سifix کی ضرورت ہے۔ ایک حالیہ واقعے میں، اٹلی کے خارجہ وزیر انٹونیو تاجانی نے امریکہ کی طرف planned دورے کو منسوخ کر دیا، بعد از اس کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مسٹر جorgia ملونی پر مبنیmqtt remarks نے سخیجtion پیدا کی۔ تاجانی نے پیر کی تاریخ کےلیے من planned دورے کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا، جبکہ ٹرمپ نے گ7 چٹ مرتب ہونے والے تقریب کے دوران ملونی سے تصویر کےلیے "beseech" کی اور خود کو "متأسف" بتایا۔ ملونی نے ان باتوں کو "banai" قرار دیا اور کہا کہ یہreports غلط ہیں۔ ملونی نے سابن那位 صدر کے ساتھ روابط میں کشمکش کا ذکر کیا، جن کےدوران ملونی نے پوپ لِیو XIV کے خلاف ٹرمپ کے تنقیدی موقف کی شدید رد工作 کی تھی۔ ایک اور معاملہ میں، سندھ میں نئے بجٹ 2026-27 میں 3.
562 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، جس میں نئے ٹیکسوں کا کوئی اندراج نہیں ہوا ہے۔ اس بجٹ میں向下 ملک ہونے والی معاشی پابندیوں کی وجہ سے عوام کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کےلیے funds مختص کیے گئے ہیں۔ اس علاوہ، سندھ حکومت نے different سیکٹرز میں funds بڑھانے کا اعلان کیا ہے، جس سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور معاشیplitics کو مستحسن کیا جائے گا
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