فلسطین میں نسل کشی: بھارتی اداکاروں کا اسرائیل، امریکہ اور مودی پر الزام

چنئی (دنیا نیوز) – معروف بھارت ی اداکار پرکاش راج نے فلسطین میں جاری نسل کشی کا ذمہ دار اسرائیل ، امریکہ اور بھارت ی وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹھہرایا ہے۔ بھارت ی میڈیا کے مطابق، 19 ستمبر کو چنئی میں اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں کی جانے والی نسل کشی کے خلاف ایک بڑا احتجاج ی مارچ اور عوامی اجتماع منعقد کیا گیا۔ اس احتجاج میں معروف بھارت ی اداکار ستیا راج اور پرکاش راج کے ساتھ فلم ساز ویٹریمارن اور دیگر کئی رہنماؤں اور شخصیات نے شرکت کی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے، پرکاش راج نے کہا کہ یہ اجتماع ان لوگوں
کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جو انسانیت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر ناانصافی کے خلاف بولنا سیاست ہے تو ہاں، یہ سیاست ہے اور ہم بولیں گے۔ انہوں نے ایک نظم پڑھی جس میں کہا گیا تھا، جنگیں ختم ہوں گی، لیڈر ہاتھ ملائیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن کہیں ایک ماں اپنے بیٹے کا، ایک بیوی اپنے شوہر کا، اور بچے اپنے باپ کا انتظار کریں گے۔ یہی سچ ہے۔ پرکاش راج نے اسرائیل، امریکہ اور نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا، آج فلسطین میں جو ناانصافی ہو رہی ہے، وہ صرف اسرائیل کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ امریکہ کی بھی ہے، اور مودی کی خاموشی بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے مزید کہا، جب ہمارے جسم پر زخم بنتا ہے اور ہم خاموش رہتے ہیں تو وہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح، اگر ایک قوم زخمی ہے اور ہم خاموش رہتے ہیں، تو یہ خاموشی قوم کے درد کو گہرا کر دیتی ہے۔ اداکار ستیا راج نے غزہ میں جاری قتل عام کو ناقابل برداشت اور انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا۔ انہوں نے سوال کیا، غزہ پر بم کیسے گرائے جا سکتے ہیں؟ انسانیت کہاں ہے؟ یہ لوگ اتنے مظالم کرنے کے بعد کیسے پرسکون نیند سوتے ہیں؟ ستیا راج نے بین الاقوامی برادری سے اس قتل عام کو روکنے کے لیے مداخلت کرنے کی اپیل کی، اور کہا کہ اقوام متحدہ کو اس سلسلے میں کارروائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے ان لوگوں سے خطاب کیا جو چنئی میں ہونے والے احتجاج کے اثرات پر سوال اٹھاتے ہیں، اور کہا، آج کے دور میں، سوشل میڈیا اس پیغام کو پوری دنیا میں لے جائے گا۔ انہوں نے مزید زور دیتے ہوئے کہا کہ فنکاروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے احتجاجوں میں حصہ لیں۔ اگر ہماری شہرت انسانیت اور آزادی کے کام نہیں آتی تو مشہور ہونے کا کیا فائدہ؟ فلم ساز ویٹریمارن نے فلسطین میں ہونے والی جارحیت کو ایک منظم نسل کشی قرار دیا۔ انہوں نے کہا، غزہ میں بم نہ صرف رہائشی علاقوں بلکہ اسکولوں اور ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ زیتون کے درختوں کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، جو لوگوں کی ذریعہ معاش ہیں
