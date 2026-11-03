فلوریڈا میں لیر جٹ 60 کا حادثہ، 9 ہلاک
فلوریڈا میں لیر جٹ 60 طیارہ گر کر آگ بھڑھ اٹھا جس میں 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کے مطابق یہ سال کا دوسرا سنگین حادثہ ہے۔
پام بیچ کاؤنٹی ، فلوریڈا میں اتوار کی دوپہر ایک لیر جٹ 60 طیارہ گر کر آگ بھڑھ اٹھا جس کے نتیجے میں اس میں سوار نو افراد کی موت ہو گئی۔ یہ طیارہ آسٹن برگسٹرم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے آسٹریلیا کے لیے اڑان بھرنے والا تھا۔ فائر فائٹرز نے موقع پر پہنچ کر بھاری آگ کو قابو میں کیا جب کہ تحقیقاتی ادارے موسم اور مشینری کی خرابی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کے ریکارڈز کے مطابق یہ سال امریکہ میں ہونے والا دوسرا ہلاکت خیز حادثہ ہے۔
طیارہ گر کر آگ بھڑھ اٹھا
پام بیچ کاؤنٹی کے سرکاری افسران نے تصدیق کی ہے کہ طیارے کے گرنے کے فوراً بعد ایک بھاری دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی۔ تاہم زمین پر کسی شخص کی ہلاکت کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ لیکن اس حادثے سے علاقے میں بھاری پیمانے پر تباہی مچ گئی اور کچرے کا ایک وسیع علاقہ پھیل گیا۔ گورنر کے مطابق زمینی نقصان کی وجہ سے تقریباً ساٹھ افراد کو پناہ گاہ کی ضرورت ہے۔ ٹرانسپورٹیشن سیکرٹری سین ڈفی نے اس واقعے کو ایک خوفناک المیہ قرار دیتے ہوئے تمام متاثرین کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا۔Also readبرطانیہ میں مستقل سکونت کے لیے مدت 10 سال کر دی گئی
پائلٹ نے ایمرجنسی کا اعلان کیا
ایئر ٹریفک کنٹرول کے ریکارڈنگ کے مطابق حادثے سے چند منٹ پہلے پائلٹ نے آئس کی جمع ہونے کی اطلاع دی۔ پائلٹ نے بتایا کہ بیرونی درجہ حرارت منفی چالیس سات ڈگری سینٹی گریڈ تھا اور طیارہ درمیانی طوفان میں مبتلا تھا۔ اس دوران طیارہ سات سو فٹ تک اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ پائلٹ نے بتایا کہ ہلکی برف جم رہی ہے اور یہ قابلِ انتظام ہے لیکن چند لمحوں بعد صورتحال بدل گئی۔ پائلٹ نے برسات کی بارش کی اطلاع دیتے ہوئے بلندی بڑھانے کی درخواست کی۔
طیارہ کنٹرول سے باہر ہو گیا
پائلٹ نے فوراً ایمرجنسی کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم آٹھ ہزار فٹ کی شرح سے نیچے گرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ طیارہ بیس ہزار فٹ فی منٹ کی تیزی سے نیچے آ رہا ہے۔ پائلٹ نے کہا کہ ہم زمیں سے ٹکرا جائیں گے۔ اے ڈی ایس بی ایکس چینج کے ڈیٹا کے مطابق طیارہ ایک منٹ میں سترہ ہزار فٹ کی بلندی سے نیچے گرا۔ اس کے بعد فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا منقطع ہو گیا۔ ملٹری ٹریل پر ٹکرانے سے سڑک بھاری نقصان کا شکار ہو گئی اور وہاں ایک گڑھا بن گیا۔
تحقیقات اور عوامی مسائل
این ٹی ایس بی کے مبصرین اتوار اور پیر کی صبح موقع پر پہنچیں گے۔ پیر کو ایک پریس کانفرنس کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ حادثے کی جگہ ملٹری ٹریل کے قریب ہے جو کرستی ہاვენ بلوارڈ اور دسویں ایونیو نورث کے درمیان واقع ہے۔ مقامی کمشنر جویل فلیورز کے مطابق زخمیوں کو دو پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ ایک رہائشی اینڈریو مینینو نے بتایا کہ انہوں نے زور دار دھماکہ سنا اور بجلی چلی گئی۔ ایوی ایشن ماہر میری شیواؤ کے مطابق طیارہ کنٹرول میں نہیں تھا اور یہ تیز رفتار سے نیچے آ رہا تھا۔
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