فلوریڈا میں بلیو اوریجن کے راکٹ کا دھماکہ

فلوریڈا میں بلیو اوریجن کے راکٹ کا دھماکہ
📆30/05/2026 11:11 am
📰arynewsud
بلیو اوریجن کے راکٹ کا دھماکہ، جانی نقصان کا کوئی کھاتا نہیں، جیف بیزوس کی کمپنی کا بدترین دن، ہیلیکاپٹر کی طرح دھماکے سے پھٹے راکٹ کی تصویر، بلیو اوریجن کی ٹیم نے ہاٹ فائر ٹیسٹ کے دوران راکٹ میں پیدا ہونے والی تکنیکی خرابی کا تعین کیا، امریکی ریاست فلوریڈا کے کیپ کیناویرل اسپیس فورس اسٹیشن پر ٹیسٹنگ کے دوران کمپنی کا سب سے اہم اور ہیوی لفٹ راکٹ 'نیو گلین' زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، یہ حادثہ اسپیس لانچ کمپلیکس 36 پر اس وقت پیش آیا جب راکٹ کا 'اسٹیٹک فائر ٹیسٹ' جاری تھا، بلیو اوریجن کے حکام نے بتایا کہ ہاٹ فائر ٹیسٹ کے دوران راکٹ میں اچانک کوئی تکنیکی خرابی پیدا ہوئی جو دھماکے کا سبب بنی، اسپیس فورس حکام نے تصدیق کی ہے کہ حادثے کے فوراً بعد ایمرجنسی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور خوش قسمتی سے تمام عملہ محفوظ ہے اور کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اس راکٹ کے ذریعے جیف بیزوس کی دوسری کمپنی 'ایمیزون' کے 48 انٹرنیٹ سیٹلائٹس کو خلا میں بھیجا جانا تھا، خوش قسمتی سے دھماکے کے وقت راکٹ کے اوپر یہ قیمتی سیٹلائٹس لوڈ نہیں کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے کمپنی اربوں ڈالرز کے اضافی نقصان سے بچ گئی، حادثے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے جیف بیزوس نے کہا کہ ابھی تباہی کی اصل وجہ بتانا قبل از وقت ہوگا، لیکن ہماری ٹیموں نے ڈیٹا کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے، ہم جو کچھ تباہ ہوا ہے اسے دوبارہ بنائیں گے اور جلد ہی پرواز پر واپس آئیں گے، دوسری جانب امریکی فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن (FAA) نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے جبکہ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے 'ناسا' نے بھی تحقیقات میں مکمل تعاون اور چاند پر بھیجے جانے والے مستقبل کے مشنز پر اس کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لینے کا اعلان کیا ہے، یہ حادثہ بلیو اوریجن کے 'نیو گلین' پروگرام کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے کیونکہ اسی راکٹ کے ذریعے جیف بیزوس بھاری لانچنگ مارکیٹ میں ایلن مسک کی کمپنی 'اسپیس ایکس' کو ٹکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یاد رہے کہ اسی سال اپریل میں بھی اس راکٹ کا ایک مشن ناکام ہوا تھا جب وہ ایک سیٹلائٹ کو اس کے مطلوبہ مدار میں پہنچانے میں ناکام رہا تھا، امریکا کیساتھ ابھی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے، اسماعیل بقائی

فلوریڈا، بلیو اوریجن، راکٹ، دھماکہ، جانی نقصان، جی

 

