فلوریڈا میں نجی طیارہ گر کر تباہ، 9 افراد ہلاک
امریکی ریاست فلوریڈا میں نجی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں سوار تمام 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ پام بیچ کاؤنٹی میں پیش آنے والے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
امریکی ریاست فلوریڈا کے پام بیچ کاؤنٹی میں اتوار کی دوپہر ایک سنگین ہوائی حادثہ پیش آیا جس میں ایک نجی طیارہ زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ اس واقعے میں طیارے میں سوار تمام نو افراد جانبحق ہو گئے۔ امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ یہ واقعہ دوپہر بارہ بج کر پچپن منٹ پر رونما ہوا جب طیارہ فضا سے تیزی سے نیچے آتا ہوا رہائشی علاقے اور مصروف شاہراہ کے قریب گرا۔
طیارہ گر کر تباہ ہونے کی تفصیلات
اطلاعات کے مطابق لیک جیٹ 60 نامی یہ طیارہ ٹیکساس کے آسٹن برگسٹروم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پرواز بھرنے کے بعد بہاماس جا رہا تھا۔ طیارہ فضا میں اتنی تیزی سے نیچے آیا کہ جب یہ زمین سے ٹکرایا تو زور دار دھماکے کے ساتھ آگ کے شعلوں میں گھر گیا۔ خوش قسمتی سے آگ کے شعلے قریبی گھروں تک پہنچنے سے بال بال بچ گئے لیکن طیارہ مصروف شاہراہ کے قریب گرنے کی وجہ سے سڑکوں پر شدید بے چینی پھیل گئی۔Also readبی بی سی اردو کی نئی ایپ کا آغاز، اب براہِ راست خبریں موبائل پر
حادثے کی جگہ ملٹری ٹریل اور 10ویں ایونیو نارتھ کے قریب واقع ہے جہاں ٹکراؤ کے بعد فوری طور پر فائر بریگیڈ اور دیگر امدادی ٹیمیں پہنچ گئیں۔ مقامی عہدیداروں نے جائے حادثہ کے ارد گرد کی سڑکوں کو فوری طور پر بند کر دیا اور شہریوں کو متبادل راستے استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ مقامی آبادی کو ملنے والی معلومات کے مطابق اس حادثے کے نتیجے میں علاقے میں بجلی کی فراہمی تقریباً دو گھنٹے کے لیے منقطع رہی جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
امریکی حکومت کا ردعمل اور تحقیقات
امریکی وزیر ٹرانسپورٹیشن شان ڈفی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے انتہائی افسوسناک سانحہ قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ طیارے میں موجود تمام نو افراد کی اموات کی تصدیق ہو گئی ہے اور اب تک کسی کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ امریکی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں نے واقعے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔
فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن نے فوری طور پر نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کو حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات میں معاونت فراہم کرنے کے لیے ایک ٹیم روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ٹیم جائے حادثہ کا معائنہ کرے گی اور طیارے کے ڈیٹا ریکارڈرز کو بازیاب کروانے کی کوشش کرے گی تاکہ حتمی رپورٹ تیار کی جا سکے۔ اب تک حادثے کی کسی بھی مخصوص وجہ کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔
پسماندہ سیاق و سباق اور حقائق
یہ واقعہ فلوریڈا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی نجی ہوابازی کی صنعت کے حوالے سے نئی تشویش پیدا کرتا ہے۔ طیارہ ایک مختصر بین الاقوامی راستے پر تھا جو ٹیکساس سے بہاماس تک جاتا تھا۔ حکام نے ابھی تک کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی شناخت اور طیارے کی تکنیکی خرابیوں کی رپورٹ آنے میں کچھ عرصہ لگ سکتا ہے۔ مقامی پولیس اور فائر بریگیڈ نے واقعے کی گھنٹوں تک محنت سے کارروائیاں کیں۔
حکام کی جانب سے دی گئی ہدایات کے مطابق علاقے میں ٹریفک کی روانی کو بحال کرنے کے لیے اضافی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ عوامی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس نے علاقے کی دونوں اطراف کی سڑکوں کو بند رکھا۔ مزید معلومات کا انتظار ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ طیارے کے گرنے کی اصل وجہ کیا تھی۔
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