فلوریڈا میں لیر جیٹ کی تباہ کن حادثے میں 9 ہلاک
فلوریڈا میں لیر جیٹ کی تباہ کن حادثے میں 9 ہلاک۔ ٹرمپ کی رہائش گاہ کے قریب پیش آنے والے اس واقعے میں سب ہلاک ہوگئے۔ تحقیقات شروع۔
اتوار کے دن فلوریڈا کے جنوبی حصے میں ایک لیر جیٹ طیارہ ایک آبادیے علاقے میں گرا کر تباہ ہو گیا۔ اس ہولناک حادثے میں سوار نو افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشہور ریزورٹ مارا لاگو سے چند میل کے فاصلے پر پیش آیا۔ عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ اس حادثے میں طیارے میں موجود تمام افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔
لیر جیٹ کا تباہ کن گراؤنڈ
کئی غیر تصدیق شدہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں جو اس خوفناک حادثے کی جھلک دکھاتی ہیں۔ ان کلپس میں طیارے کو عمودی حالت میں تیز رفتار سے زمین سے ٹکراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں زمین پر ایک بڑی آگ کا گینٹھ بن گیا اور ایک جلتا ہوا گڑھا بن گیا جو مصروف شاہراہ کے قریب تھا۔ اس منظر نے ریکارڈ کیے گئے آڈیو کے ساتھ مزید حیرانی کا باعث بنا۔Also read28 برس بعد 50 ہزار کلومیٹر پیدل سفر مکمل کرنے والے کارل بشبی اپنے گھر واپس آ گئے
ایک پر سکون آڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی ہے جس میں خاتون پائلٹ کے آخری لمحات سنائی دیتے ہیں۔ اس میں پائلٹ کا ریکارڈ کیا گیا جملہ "مے ڈے، مے ڈے، ہم فی منٹ دس ہزار فٹ نیچے جا رہے ہیں" سنایا گیا۔ پائلٹ نے مزید چلاکر کہا "باہر دیکھو جیک، ہمارے پاس وقت نہیں بچا"۔ یہ الفاظ زمین سے ٹکرانے سے ٹھیک پہلے ریکارڈ کیے گئے تھے۔
ٹرمپ اور محفوظ سفر
یہ واقعہ کرسٹ ہاვენ کے محلے کے قریب پیش آیا جو پالم بیچ کاؤنٹی میں واقع ہے۔ یہ مقام مارا لاگو سے سات میل یعنی گیارہ کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اتوار کے دن مارا لاگو میں موجود تھے۔ انہوں نے قریبی ایئرپورٹ سے ائر فارس ون پر سوار ہو کر صبح گیارہ بجے پچاس منٹ پر روانگی کی۔ یہ وقت اس لیر جیٹ کے حادثے سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے تھا۔
ایئرپورٹ کو حال ہی میں نیا نام دیا گیا ہے جسے پریذیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ سفر مکمل طور پر محفوظ رہا اور ان کا پرواز کا آغاز اس وقت ہو گیا جب لیر جیٹ ہوا میں تھی۔ اس وقت فرقے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ صدر کا سفر کوئی خطرہ نہیں تھا اور وہ محفوظ طریقے سے دوسری منزل کی طرف جا رہے تھے۔
حکومتی ردعمل اور تحقیقات
ترابرٹ سیٹری شین ڈفی نے ایک بیان جاری کر کے اس واقعے کو ایک ہولناک سانحہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حادثے میں سوار تمام نو افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کے بیان میں اس مصیبت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک ایسا وقت ہے جب پورے ملک میں صدمہ پھیلا ہوا ہے اور لوگ اس المناک واقعے پر سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن نے ایک بیان جاری کر کے واضح کیا ہے کہ ایف اے اے اور نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ اس حادثے کی تحقیقات کریں گے۔ یہ ادارے اس بات کا تعین کریں گے کہ طیارہ زمین سے کیوں ٹکرایا اور اس حادثے کی اصل وجوہات کیا تھیں۔ تحقیقاتی عمل میں طیارے کے ڈیٹا ریکارڈرز اور دیگر ثبوتوں کا جائزہ لیا جائے گا۔
اس واقعے نے پورے علاقے میں ہلچل مچا دی ہے۔ مقامی لوگوں نے اس منظر کو دیکھ کر روتے ہوئے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کیا۔ یہ واقعہ نہ صرف انسانی زندگیوں کا ضیاع ہے بلکہ یہ ایک بڑا معاشرتی صدمہ بھی ہے۔ عوام اس واقعے پر سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہوائی حادثات کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔
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