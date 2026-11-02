فلوریڈا میں لیک جیٹ 60 حادثہ: پائلٹ کی ہنگامی کالز اور 9 ہلاکتوں کی تفصیلات
فلوریڈا میں لیک جیٹ 60 طیارے کے حادثے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ فضائی ٹریفک کنٹرول سے پائلٹ کی آخری ہنگامی گفتگو سامنے آ گئی جس میں برف جمنے اور شدید ہچکولوں کا ذکر ہے۔
امریکی ریاست فلوریڈا میں نجی طیارہ لیک جیٹ 60 کا حملہ آور ہونے والے حادثے میں 9 افراد کی ہلاکت واقع ہوئی ہے۔ یہ واقعہ اتوار کے روز پیش آیا جب طیارہ پام بیچ کاؤنٹی کے قریب رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ تمام 9 افراد جو طیارے میں سوار تھے اس حادثے میں جان کی بازی ہار گئے۔
امریکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق طیارہ ٹیکساس سے بہاماس جا رہا تھا۔ فضائی ٹریفک کنٹرول سے رابطے کی ریکارڈنگ میں پائلٹ کی پریشان کن گفتگو سامنے آئی ہے۔ پائلٹ نے برف جمنے اور شدید ہچکولوں کی اطلاعات دیتے ہوئے متعدد بار ہنگامی مدد طلب کی۔Also readامریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
طیارے کی بلندی میں تیزی سے کمی
پائلٹ نے بدلتے ہوئے موسم کی وجہ سے طیارے کو مزید بلندی پر لے جانے کی درخواست کی تھی۔ حالانکہ صورتحال اچانک بگڑ گئی اور طیارہ 10 ہزار فٹ فی منٹ کی رفتار سے نیچے آنے لگا۔ چند لمحوں بعد پائلٹ نے اطلاع دی کہ طیارے کی رفتار قابو سے باہر ہو رہی ہے اور وہ 20 ہزار فٹ فی منٹ کی رفتار سے بلندی کھو رہا ہے۔
حتمی گرنے کی اطلاع اور تحقیقات
امریکی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق پائلٹ نے واضح طور پر بتایا کہ ہم زمین سے ٹکرا جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد پائلٹ نے 22 ہزار فٹ فی منٹ کی رفتار سے نیچے گرنے کی آخری اطلاع دی۔ امریکی حکام نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات میں خراب موسم اور برف جمنے کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔
علاقائی حالات اور مستقبل کے اقدامات
حادثے کے وقت پام بیچ کاؤنٹی میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش ہو رہی تھی۔ یہ علاقائی موسم اور برف جمنے کا وہ مکمل منظر تھا جس نے طیارے کے پرواز کو مشکل بنا دیا۔ حتمی وجہ تاحال سامنے نہیں آئی لیکن تحقیقاتی ٹیم موجودہ ڈیٹا کا جائزہ لے رہی ہے۔ اگلی پیش رفت کے لیے متعلقہ ادارے اپنی رپورٹس جاری کریں گے۔
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