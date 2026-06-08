فلپائن میں شدید زلزلہ، سونامی وارننگ جاری

فلپائن کے جنوبی جزیرے منڈاناؤ میں 8.2 شدت کا زلزلہ آجا جس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ سونامی کے خطرے پر امریکی وارننگ سسٹم نے ساحلی علاقوں کے لیے الرٹ جاری کیا ہے۔ زلزلے نے شدید جھٹکے محسوس کروائے، شہری باہر نکل آئے، حالات کا جائزہ لینے کا عمل جاری ہے۔
فلپائن کے جنوبی جزیرے منڈاناؤ میںibat انتہائی طاقتور زلزلے نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا جس کے بعد سونامی کے خطرے کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ جرمن ریسرچ سینٹر فار جیو سائنسز کے مطابق زلزلے کی شدت 8.2 ریکارڈ کی گئی جبکہ اس کی گہرائی محض 10 کلومیٹر تھی جس کے باعث جھٹکے نہایت شدت سے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے بعد متعدد علاقوں میں شہری گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے جبکہ حکام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں عمارتیں گرنے کی معلومات بھی موصول ہوئی ہیں تاہم فوری طور پر جانی یا مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں تاہم ریسکیو اور ہنگامی اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے.
فلپائن کے جنوبی جزیرے منڈاناؤ میںibat انتہائی طاقتور زلزلے نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا جس کے بعد سونامی کے خطرے کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ جرمن ریسرچ سینٹر فار جیو سائنسز کے مطابق زلزلے کی شدت 8.2 ریکارڈ کی گئی جبکہ اس کی گہرائی محض 10 کلومیٹر تھی جس کے باعث جھٹکے نہایت شدت سے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے بعد متعدد علاقوں میں شہری گھروں اور عمارتوں سے باہر نکل آئے جبکہ حکام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں عمارتیں گرنے کی معلومات بھی موصول ہوئی ہیں تاہم فوری طور پر جانی یا مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں تاہم ریسکیو اور ہنگامی اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے
زلزلہ فلپائن سونامی منڈاناؤ Alert
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