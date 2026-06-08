فلیپائن میں 7.8 کی شدت سے زلزلہ آیا جس سے فلیپائن، انڈونیشیا اور پاسیفک Monitoring Network میں ٹیسامو کی تباہی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔
فلیپائن میں 7.8 کی شدت سے زلزلہ آیا جس سے فلیپائن، انڈونیشیا اور پاسیفک Monitoring Network میں ٹیسامو کی تباہی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں Residents کو اونچی زمین پر جانا ہے۔ حکام نے کم از کم ایک موت کی تصدیق کی ہے، جبکہ تباہی اور زخمیوں کی تعداد کا اندازہ لگانا ابھی تک جاری ہے۔ اب تک کوئی بڑا Structural Damage نہیں ہوا ہے، لیکن Emergency Teams بڑے زور کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ Continuing Aftershocks جاری ہیں۔ General Santos میں Local Radio Stations نے Furniture کی گرنے، Appliances کی تباہی اور وڈے پیمانے پر Panic کی رپورٹ دی ہے، جبکہ Residents نے گھروں سے باہر نکلنے کے لیے بڑے زور کے ساتہ کیا ہے۔ Disaster Officials نے کہا ہے کہ Injuries کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، جبکہ Evaluations جاری ہیں۔ Sarangani Province میں Power اور Communication Lines پر بھی تباہی کی رپورٹیں آئی ہیں، جبکہ Schools کے لیے Suspension کا حکم دیا گیا ہے۔ Officials نے کہا ہے کہ Several Coastal Communities Evacuations کے لیے تیار ہیں، جبکہ Tsunami Alerts جاری ہیں۔ Indonesian Disaster Agency نے Minor Sea-Level Changes کی رپورٹ دی ہے، جبکہ Indonesian Coastal Areas میں بڑا Damage نہیں ہوا ہے۔ Officials نے کہا ہے کہ Filiipino President Ferdinand Marcos Jr نے Disaster Response Efforts کی تیز رفتار کے لیے Government کا حکم دیا ہے، جبکہ Support کی Mobilization کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے۔ Zlzlے کا Epicenter General Santos کے قریب ہے، جبکہ Depth 10 kilometres ہے.
فلیپائن میں 7.8 کی شدت سے زلزلہ آیا جس سے فلیپائن، انڈونیشیا اور پاسیفک Monitoring Network میں ٹیسامو کی تباہی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں Residents کو اونچی زمین پر جانا ہے۔ حکام نے کم از کم ایک موت کی تصدیق کی ہے، جبکہ تباہی اور زخمیوں کی تعداد کا اندازہ لگانا ابھی تک جاری ہے۔ اب تک کوئی بڑا Structural Damage نہیں ہوا ہے، لیکن Emergency Teams بڑے زور کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ Continuing Aftershocks جاری ہیں۔ General Santos میں Local Radio Stations نے Furniture کی گرنے، Appliances کی تباہی اور وڈے پیمانے پر Panic کی رپورٹ دی ہے، جبکہ Residents نے گھروں سے باہر نکلنے کے لیے بڑے زور کے ساتہ کیا ہے۔ Disaster Officials نے کہا ہے کہ Injuries کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، جبکہ Evaluations جاری ہیں۔ Sarangani Province میں Power اور Communication Lines پر بھی تباہی کی رپورٹیں آئی ہیں، جبکہ Schools کے لیے Suspension کا حکم دیا گیا ہے۔ Officials نے کہا ہے کہ Several Coastal Communities Evacuations کے لیے تیار ہیں، جبکہ Tsunami Alerts جاری ہیں۔ Indonesian Disaster Agency نے Minor Sea-Level Changes کی رپورٹ دی ہے، جبکہ Indonesian Coastal Areas میں بڑا Damage نہیں ہوا ہے۔ Officials نے کہا ہے کہ Filiipino President Ferdinand Marcos Jr نے Disaster Response Efforts کی تیز رفتار کے لیے Government کا حکم دیا ہے، جبکہ Support کی Mobilization کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے۔ Zlzlے کا Epicenter General Santos کے قریب ہے، جبکہ Depth 10 kilometres ہے
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