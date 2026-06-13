فنانس بل: سوشل میڈیا آمدن پر ٹیکس، کسٹمز ڈیوٹی میں کمی، اور شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائی

فنانس بل میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے آمدن پر 5 فیصد ود ہولڈنگ ٹیکس، کسٹمز ٹیرف میں بڑی کمی، اور شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 21 دہشت گرد ہلاک۔
پاکستان میں آئندہ مالی سال کے لیے پیش کردہ فنانس بل میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے حاصل ہونے والی آمدن پر پانچ فیصد ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ ٹیکس یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارمز سے کمائی جانے والی رقم پر لاگو ہوگا۔ اس اقدام کا مقصد ڈیجیٹل معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے، جس سے حکومت کو اضافی محصول حاصل ہوگا۔ ماہرین کے مطابق اس ٹیکس سے چھوٹے مواد تخلیق کاروں پر بوجھ پڑ سکتا ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ٹیکس نظام کو منصفانہ بنانے کے لیے ضروری ہے۔ فنانس بل میں کسٹمز ٹیرف میں بڑے پیمانے پر کمی کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال 449 ٹیرف لائنز پر اضافی کسٹمز ڈیوٹی چھ فیصد سے کم کرکے چار فیصد کردی گئی ہے، جبکہ 2107 ٹیرف لائنز پر اضافی کسٹمز ڈیوٹی چار سے کم کرکے دو فیصد کردی گئی ہے۔ مزید برآں، 569 اشیا پر اضافی کسٹمز ڈیوٹی مکمل ختم کردی گئی ہے۔ کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والے اہم خام مال کو کسٹمز ڈیوٹی سے استثنیٰ دیا گیا ہے، جس سے ادویات کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے۔ اسی طرح زرعی مشینری پر کسٹمز، اضافی اور ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کردی گئی ہے، جس سے کسانوں کو جدید مشینری خریدنے میں سہولت ہوگی۔ 359 ٹیرف لائنز پر ریگولیٹری ڈیوٹی کی زیادہ سے زیادہ شرح 20 فیصد مقرر کی گئی ہے۔ سیکیورٹی کے محاذ پر، شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے بڑا ایکشن لیتے ہوئے 72 گھنٹوں کے دوران 'فتنہ الخوارج' کے چار اہم سرغنہ سمیت 21 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ کارروائی علاقے میں امن و امان کی بحالی کے لیے جاری آپریشن کا حصہ تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں انتہائی مطلوب دہشت گرد بھی شامل ہیں، جن کے خلاف متعدد مقدمات درج تھے۔ اس کامیاب آپریشن سے علاقے میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کو شدید دھچکا پہنچا ہے اور مقامی آبادی نے سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کو سراہا ہے.
پاکستان میں آئندہ مالی سال کے لیے پیش کردہ فنانس بل میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے حاصل ہونے والی آمدن پر پانچ فیصد ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ ٹیکس یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارمز سے کمائی جانے والی رقم پر لاگو ہوگا۔ اس اقدام کا مقصد ڈیجیٹل معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے، جس سے حکومت کو اضافی محصول حاصل ہوگا۔ ماہرین کے مطابق اس ٹیکس سے چھوٹے مواد تخلیق کاروں پر بوجھ پڑ سکتا ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ٹیکس نظام کو منصفانہ بنانے کے لیے ضروری ہے۔ فنانس بل میں کسٹمز ٹیرف میں بڑے پیمانے پر کمی کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال 449 ٹیرف لائنز پر اضافی کسٹمز ڈیوٹی چھ فیصد سے کم کرکے چار فیصد کردی گئی ہے، جبکہ 2107 ٹیرف لائنز پر اضافی کسٹمز ڈیوٹی چار سے کم کرکے دو فیصد کردی گئی ہے۔ مزید برآں، 569 اشیا پر اضافی کسٹمز ڈیوٹی مکمل ختم کردی گئی ہے۔ کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والے اہم خام مال کو کسٹمز ڈیوٹی سے استثنیٰ دیا گیا ہے، جس سے ادویات کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے۔ اسی طرح زرعی مشینری پر کسٹمز، اضافی اور ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کردی گئی ہے، جس سے کسانوں کو جدید مشینری خریدنے میں سہولت ہوگی۔ 359 ٹیرف لائنز پر ریگولیٹری ڈیوٹی کی زیادہ سے زیادہ شرح 20 فیصد مقرر کی گئی ہے۔ سیکیورٹی کے محاذ پر، شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے بڑا ایکشن لیتے ہوئے 72 گھنٹوں کے دوران 'فتنہ الخوارج' کے چار اہم سرغنہ سمیت 21 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ کارروائی علاقے میں امن و امان کی بحالی کے لیے جاری آپریشن کا حصہ تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں انتہائی مطلوب دہشت گرد بھی شامل ہیں، جن کے خلاف متعدد مقدمات درج تھے۔ اس کامیاب آپریشن سے علاقے میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کو شدید دھچکا پہنچا ہے اور مقامی آبادی نے سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کو سراہا ہے
فنانس بل سوشل میڈیا ٹیکس کسٹمز ڈیوٹی میں کمی شمالی وزیرستان دہشت گردی
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