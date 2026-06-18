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فن لینڈ نے جوہری ہتھیاروں پر پابندی ختم کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا

بین الاقوامی خبریں News

فن لینڈ نے جوہری ہتھیاروں پر پابندی ختم کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا
فن لینڈجوہری ہتھیارپابندی
📆18/06/2026 11:58 am
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فن لینڈ کی پارلیمنٹ نے عالمی سیکیورٹی کے بدلتے حالات کے پیش نظر جوہری ہتھیاروں پر دیرینہ پابندی خٹم کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت ملک میں اب ہنگامی حالات میں ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی، درآمد اور نقل و نقل کی اجازت دی جا سکے گی، جس سے ملک کی دفاعی پالیسی میں اہم تبدیلی آئی ہے۔ یہ فیصلہ نیٹو میں شمولیت کے بعد پالیسیوں کو ہم آہنگ کرنے کے تحت کیا گیا ہے۔

یہ خبر میں شامل ہے: طلبہ کو اب امتحانی مراکز میں سینڈوچ، چاکلیٹ، اور آئس کریم ملے گا۔ پٹرول پمپ پر شادی کی انوکھی تقریب اس نیا ٹرینڈ بنا رہی ہے۔ فن لینڈ کی پارلیمنٹ نے جوہری ہتھیار وں پر دیرینہ پابندی خٹم کرنے کے حق میں ووٹ دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ عالمی فوجی اتحاد نیٹو میں شمولیت کے بعد اپنی پالیسیوں کو ہم آہنگ کرنے کے تحت کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد موجودہ بدلتے عالمی سیکیورٹی حالات کے مطابق ملک کے دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ اب مخصوص اور ہنگامی حالات میں ملک کے اندر جوہری ہتھیار وں کی موجودگی کی اجازت ممکن ہو سکے گی۔ نئے فیصلے کے تحت فن لینڈ میں ایٹمی ہتھیاروں کی درآمد، منتقلی اور رکھنے کی اجازت دی جا سکے گی۔ پارلیمنٹ میں تاریخی ووٹنگ کے ذریعے فن لینڈ کا پرانا 'نیوکلیئر انرجی ایکٹ' منسوخ کر دیا گیا ہے، جس کے تحت ملک میں جوہری ہتھیار وں پر مکمل پابندی تھی۔ ایران کو بہت اچھا معاہدہ ملا، الجزیرہ پر تجزیہ، ایران نے مفاہمتی دستاویز کا متن فارسی میں لکھوانے پر کیوں زور دیا؟

خاص وجہ جانیے، ایم او یو پر دستخط کی تقریب سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہوگی، ایران

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فن لینڈ جوہری ہتھیار پابندی نیٹو دفاعی پالیسی ایران

 

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