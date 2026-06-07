فوجی افسران نے 27 دہشت گردوں کو ہلاک کیا

فوجی افسران نے شمالی وزیرستان میں انٹیلی جنس بریڈ بیس آپریشنوں کے دوران 27 دہشت گردوں کو ہلاک کیا، ان کا کہنا تھا کہ حکام نے علاقے میں صاف کاری کی کوششیں جاری رکھی ہیں۔
فوجی افسران نے شمالی وزیرستان میں انٹیلی جنس بریڈ بیس آپریشن وں کے دوران 27 دہشت گردوں کو ہلاک کیا جب حکام نے علاقے میں صاف کاری کی کوششیں جاری رکھیں۔ راولپنڈی (دنیا نیوز) - فوجی افسران نے 72 گھنٹوں کے عرصے میں شمالی وزیرستان میں ایک بڑے پیمانے پر آپریشن کے دوران 27 دہشت گردوں کو ہلاک کیا، ان کا کہنا تھا کہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے ایک بیان میں یہ اطلاع دی گئی ہے۔ ان کے مطابق فوجی افسران نے شمالی وزیرستان کے مرین شاہ علاقے میں متعدد انٹیلی جنس بریڈ بیس آپریشن وں میں حصہ لیا، ان کا کہنا تھا کہ وہ مختلف مقامات پر دھاکے گھروں پر حملہ کر رہے تھے۔ فوج کے مطابق آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 27 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ فوجی افسران نے کہا کہ آپریشن کے دوران مقصد مقامات سے بڑی تعداد میں ہتھیار اور کارٹیج Recover کیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ان ہلاک ہونے والوں کا دعویٰ تھا کہ وہ مختلف دہشت گردی کے hoạt منصوبوں اور شہریوں پر حملوں کے خلاف ہیں۔ فوج کے مطابق آپریشن کا مقصد ان کے پاس ملاک سفی اللہ داور کے قتل کے ذمہ داروں کو عدالت کے سامنے لانے کے لیے تھا، ان کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران ان ذمہ داروں کی پٹھتھری کی گئی ہے۔ حکام نے کہا کہ علاقے میں اب بھی صاف کاری اور تلاش کی کارروائی جاری ہے، ان کا کہنا تھا کہ وہ ابھی بھی دہشت گردوں کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ان کے مطابق قومی ٹھوس ٹیررزم اسٹریٹیجی کے تحت آپریشن جاری رہیں گے، ان کا کہنا تھا کہ حکام نے اپنی لگن کا اظہار کیا ہے کہ وہ دہشت گردی گروہوں اور ان کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں.
فوجی افسران نے شمالی وزیرستان میں انٹیلی جنس بریڈ بیس آپریشنوں کے دوران 27 دہشت گردوں کو ہلاک کیا جب حکام نے علاقے میں صاف کاری کی کوششیں جاری رکھیں۔ راولپنڈی (دنیا نیوز) - فوجی افسران نے 72 گھنٹوں کے عرصے میں شمالی وزیرستان میں ایک بڑے پیمانے پر آپریشن کے دوران 27 دہشت گردوں کو ہلاک کیا، ان کا کہنا تھا کہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے ایک بیان میں یہ اطلاع دی گئی ہے۔ ان کے مطابق فوجی افسران نے شمالی وزیرستان کے مرین شاہ علاقے میں متعدد انٹیلی جنس بریڈ بیس آپریشنوں میں حصہ لیا، ان کا کہنا تھا کہ وہ مختلف مقامات پر دھاکے گھروں پر حملہ کر رہے تھے۔ فوج کے مطابق آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 27 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ فوجی افسران نے کہا کہ آپریشن کے دوران مقصد مقامات سے بڑی تعداد میں ہتھیار اور کارٹیج Recover کیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ان ہلاک ہونے والوں کا دعویٰ تھا کہ وہ مختلف دہشت گردی کے hoạt منصوبوں اور شہریوں پر حملوں کے خلاف ہیں۔ فوج کے مطابق آپریشن کا مقصد ان کے پاس ملاک سفی اللہ داور کے قتل کے ذمہ داروں کو عدالت کے سامنے لانے کے لیے تھا، ان کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران ان ذمہ داروں کی پٹھتھری کی گئی ہے۔ حکام نے کہا کہ علاقے میں اب بھی صاف کاری اور تلاش کی کارروائی جاری ہے، ان کا کہنا تھا کہ وہ ابھی بھی دہشت گردوں کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ان کے مطابق قومی ٹھوس ٹیررزم اسٹریٹیجی کے تحت آپریشن جاری رہیں گے، ان کا کہنا تھا کہ حکام نے اپنی لگن کا اظہار کیا ہے کہ وہ دہشت گردی گروہوں اور ان کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں
شمالی وزیرستان دہشت گردی فوجی افسران انٹیلی جنس بریڈ بیس آپریشن صاف کاری
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