وینزویلا کا ایک فوجی قافلہ مکمل رازداری کے ساتھ 160 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے کراکس کے مضافات میں واقع سائنسی ریسرچ کے ادارے آئی وی آئی سی (وینیزویلا انسٹی ٹیوٹ آف ریسرچ) سے ریاست کارابوبو کی بندرگاہ تک پہنچا۔
فوجیوں کا خفیہ قافلہ اور 160 کلومیٹر کا سفر: وہ رات جب وینزویلا کا 'انتہائی افزودہ یورینیم ' خاموشی سے امریکہ منتقل کیا گیا، وینزویلا کا ایک فوجی قافلہ مکمل رازداری کے ساتھ 160 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے کراکس کے مضافات میں واقع سائنسی ریسرچ کے ادارے آئی وی آئی سی (وینیزویلا انسٹی ٹیوٹ آف ریسرچ) سے ریاست کارابوبو کی بندرگاہ تک پہنچا۔اس رات فوجی ایک ایسی گاڑی کے ساتھ تھے جو ایک کنٹینر لے جا رہی تھی۔ اس کنٹینر میں تقریباً 13 کلوگرام اعلیٰ درجے کا افزودہ یورینیم تھا، جسے امریکہ منتقل کیا جانا تھا۔اس کارروائی میں وینزویلا ، امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں کے ساتھ ساتھ عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے بھی حصہ لیا جس نے بعد میں بتایا کہ انھوں نے اس عمل کو محفوظ بنانے کے لیے کئی برس تک کام کیا تھا۔ آٹھ مئی کو جاری کیے گئے بیان میں ایجنسی نے کہا کہ 'یہ ایک مشترکہ اور احتیاط سے منصوبہ بندی کی گئی مہم تھی، جسے سخت حفاظتی انتظامات کے تحت انجام دیا گیا، کیونکہ اس قسم کا جوہری مواد اگر غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو پھیلاؤ یا سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔'رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ نیوکلیئر گروپ کے محقق جیک کروفورڈ کہتے ہیں کہ اس طرح کا یورینیم دنیا بھر میں جوہری ری ایکٹروں میں پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے تحقیق یا جوہری آبدوزوں کی نقل و حرکت تاہم اسے ایسے مواد بنانے یا حتیٰ کہ بم بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے جوہری ردِعمل پیدا ہو۔جب باکسنگ چیمپیئن محمد علی نے کہا 'میرے محبوب نبی کا نام میرے نام کا حصہ ہے، اس کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا'بی بی سی اردو کی خبروں اور فیچرز کو اپنے فون پر حاصل کریں اور سب سے پہلے جانیں پاکستان اور دنیا بھر سے ان کہانیوں کے بارے میں جو آپ کے لیے معنی رکھتی ہیںکروفورڈ نے بی بی سی ویریفائی کو بتایا کہ 'وہ 13 کلوگرام اعلیٰ درجے کا افزودہ یورینیم جو وینزویلا سے نکالا گیا، درحقیقت اس قابل ہے کہ اسے مزید صاف کر کے ایک چھوٹا جوہری ہتھیار بنایا جا سکے۔ ان کے مطابق اگرچہ اس میں یورینیم -235 کی مقدار صرف 20 فیصد سے کچھ زیادہ تھی اور عام طور پر افزودہ یورینیئم کو ہتھیار سازی کے درجے کا تب سمجھا جاتا ہے جب یہ 90 فیصد ہو۔' انھوں نے مزید کہا کہ 'اس کی منتقلی حالیہ بین الاقوامی کوششوں کا حصہ ہے جس کا مقصد پہلے سے یہ خطرہ کم کرنا ہے کہ پرامن استعمال کے لیے رکھا گیا اعلیٰ درجے کا افزودہ یورینیم کسی غیر ریاستی گروہ یا ایسی حکومت کے ہاتھ لگ جائے جو جوہری ہتھیار بنانا چاہتی ہو۔' وینزویلا کی حکومت کے ایران، روس، کیوبا اور شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات کئی برسوں سے امریکی حکومت کے لیے تشویش کا باعث رہے ہیں۔ بی بی سی ویریفائی نے جن ماہرین سے بات کی ان کے مطابق یہ معاملہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے لیے بھی فکر کا باعث تھا۔،تصویر کا کیپشن وینزویلا نے اپنا تجرباتی ایٹمی ری ایکٹر ایٹمز فار پیس پروگرام کے تناظر میں حاصل کیا، جسے ڈیوائٹ آئزن ہاور حکومت نے فروغ دیا تھا وینزویلا کے پاس موجود 13 کلوگرام اعلیٰ درجے کا افزودہ یورینیم آر وی ون نامی ری ایکٹر میں بطور ایندھن استعمال ہوتا تھا جو لاطینی امریکہ کا پہلا جوہری ری ایکٹر تھا۔ یہ تجرباتی ری ایکٹر 1960 کی دہائی کے شروع میںوینیزویلا کے سائنسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں نصب کیا گیا تھا۔ یہ منصوبہ 1950 کی دہائی میں امریکی صدر ڈیوائٹ آئزن ہاورکے شروع کیے گئے ایٹمز فار پیس پروگرام کا حصہ تھا۔ آٹھ دسمبر 1953 کو اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے آئزن ہاور نے کہا کہ جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی جوہری ٹیکنالوجی خطرہ بن چکی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ یہ ٹیکنالوجی اب صرف امریکہ تک محدود نہیں رہی اور جیسے جیسے مزید ممالک ایٹمی بم بنانے لگے، خطرہ بھی بڑھتا گیا۔ انھوں نے کہا کہ صرف اس خطرے کو کم کرنا کافی نہیں بلکہ اس ٹیکنالوجی کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ انھوں نے کہا کہ 'یہ کافی نہیں کہ اس ہتھیار کو فوجیوں سے لے لیا جائے، بلکہ اسے ان لوگوں کے حوالے کرنا چاہیے جو اسے جنگی استعمال سے نکال کر امن کے کاموں کے لیے استعمال کر سکیں۔' اس کے بعد انھوں نے تجویز دی کہ اقوامِ متحدہ کے تحت ایک جوہری توانائی کی ایجنسی بنائی جائے جو ایسے طریقے تیار کرے جن سے جوہری مواد انسانیت کے پُرامن مقاصد کے لیے استعمال ہو اور طب یا زراعت جیسے شعبوں میں مدد دے۔ خیال یہ تھا کہ جو ممالک جوہری مواد بناتے ہیں وہ اسے اقوامِ متحدہ کی اس ایجنسی کو دیں، جو اسے محفوظ رکھے اور پھر اسے ایسے سائنس دانوں کو دے جو اس کے پُرامن استعمال پر تحقیق کریں۔ آئزن ہاورکی اس تقریر نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے قیام کی بنیاد رکھی، اور اسی کے ساتھ ایٹمز فار پیس پروگرام بھی شروع ہوا، جس کے تحت امریکہ ترقی پذیر ممالک کو تربیت اور ٹیکنالوجی دیتا تھا تاکہ وہ جوہری توانائی کو امن کے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اس تقریر کے ایک سال سے بھی کم عرصے بعد امریکہ نے اٹامک انرجی ایکٹ میں تبدیلی کی، تاکہ دوسرے ممالک کو جوہری ٹکنالوجی اور مواد دیا جا سکے بشرطیکہ وہ وعدہ کریں کہ اسے ہتھیار بنانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے.
فوجیوں کا خفیہ قافلہ اور 160 کلومیٹر کا سفر: وہ رات جب وینزویلا کا 'انتہائی افزودہ یورینیم' خاموشی سے امریکہ منتقل کیا گیا، وینزویلا کا ایک فوجی قافلہ مکمل رازداری کے ساتھ 160 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے کراکس کے مضافات میں واقع سائنسی ریسرچ کے ادارے آئی وی آئی سی (وینیزویلا انسٹی ٹیوٹ آف ریسرچ) سے ریاست کارابوبو کی بندرگاہ تک پہنچا۔اس رات فوجی ایک ایسی گاڑی کے ساتھ تھے جو ایک کنٹینر لے جا رہی تھی۔ اس کنٹینر میں تقریباً 13 کلوگرام اعلیٰ درجے کا افزودہ یورینیم تھا، جسے امریکہ منتقل کیا جانا تھا۔اس کارروائی میں وینزویلا، امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں کے ساتھ ساتھ عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے بھی حصہ لیا جس نے بعد میں بتایا کہ انھوں نے اس عمل کو محفوظ بنانے کے لیے کئی برس تک کام کیا تھا۔ آٹھ مئی کو جاری کیے گئے بیان میں ایجنسی نے کہا کہ 'یہ ایک مشترکہ اور احتیاط سے منصوبہ بندی کی گئی مہم تھی، جسے سخت حفاظتی انتظامات کے تحت انجام دیا گیا، کیونکہ اس قسم کا جوہری مواد اگر غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو پھیلاؤ یا سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔'رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ نیوکلیئر گروپ کے محقق جیک کروفورڈ کہتے ہیں کہ اس طرح کا یورینیم دنیا بھر میں جوہری ری ایکٹروں میں پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے تحقیق یا جوہری آبدوزوں کی نقل و حرکت تاہم اسے ایسے مواد بنانے یا حتیٰ کہ بم بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے جوہری ردِعمل پیدا ہو۔جب باکسنگ چیمپیئن محمد علی نے کہا 'میرے محبوب نبی کا نام میرے نام کا حصہ ہے، اس کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا'بی بی سی اردو کی خبروں اور فیچرز کو اپنے فون پر حاصل کریں اور سب سے پہلے جانیں پاکستان اور دنیا بھر سے ان کہانیوں کے بارے میں جو آپ کے لیے معنی رکھتی ہیںکروفورڈ نے بی بی سی ویریفائی کو بتایا کہ 'وہ 13 کلوگرام اعلیٰ درجے کا افزودہ یورینیم جو وینزویلا سے نکالا گیا، درحقیقت اس قابل ہے کہ اسے مزید صاف کر کے ایک چھوٹا جوہری ہتھیار بنایا جا سکے۔ ان کے مطابق اگرچہ اس میں یورینیم-235 کی مقدار صرف 20 فیصد سے کچھ زیادہ تھی اور عام طور پر افزودہ یورینیئم کو ہتھیار سازی کے درجے کا تب سمجھا جاتا ہے جب یہ 90 فیصد ہو۔' انھوں نے مزید کہا کہ 'اس کی منتقلی حالیہ بین الاقوامی کوششوں کا حصہ ہے جس کا مقصد پہلے سے یہ خطرہ کم کرنا ہے کہ پرامن استعمال کے لیے رکھا گیا اعلیٰ درجے کا افزودہ یورینیم کسی غیر ریاستی گروہ یا ایسی حکومت کے ہاتھ لگ جائے جو جوہری ہتھیار بنانا چاہتی ہو۔' وینزویلا کی حکومت کے ایران، روس، کیوبا اور شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات کئی برسوں سے امریکی حکومت کے لیے تشویش کا باعث رہے ہیں۔ بی بی سی ویریفائی نے جن ماہرین سے بات کی ان کے مطابق یہ معاملہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے لیے بھی فکر کا باعث تھا۔،تصویر کا کیپشن وینزویلا نے اپنا تجرباتی ایٹمی ری ایکٹر ایٹمز فار پیس پروگرام کے تناظر میں حاصل کیا، جسے ڈیوائٹ آئزن ہاور حکومت نے فروغ دیا تھا وینزویلا کے پاس موجود 13 کلوگرام اعلیٰ درجے کا افزودہ یورینیم آر وی ون نامی ری ایکٹر میں بطور ایندھن استعمال ہوتا تھا جو لاطینی امریکہ کا پہلا جوہری ری ایکٹر تھا۔ یہ تجرباتی ری ایکٹر 1960 کی دہائی کے شروع میںوینیزویلا کے سائنسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں نصب کیا گیا تھا۔ یہ منصوبہ 1950 کی دہائی میں امریکی صدر ڈیوائٹ آئزن ہاورکے شروع کیے گئے ایٹمز فار پیس پروگرام کا حصہ تھا۔ آٹھ دسمبر 1953 کو اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے آئزن ہاور نے کہا کہ جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی جوہری ٹیکنالوجی خطرہ بن چکی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ یہ ٹیکنالوجی اب صرف امریکہ تک محدود نہیں رہی اور جیسے جیسے مزید ممالک ایٹمی بم بنانے لگے، خطرہ بھی بڑھتا گیا۔ انھوں نے کہا کہ صرف اس خطرے کو کم کرنا کافی نہیں بلکہ اس ٹیکنالوجی کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ انھوں نے کہا کہ 'یہ کافی نہیں کہ اس ہتھیار کو فوجیوں سے لے لیا جائے، بلکہ اسے ان لوگوں کے حوالے کرنا چاہیے جو اسے جنگی استعمال سے نکال کر امن کے کاموں کے لیے استعمال کر سکیں۔' اس کے بعد انھوں نے تجویز دی کہ اقوامِ متحدہ کے تحت ایک جوہری توانائی کی ایجنسی بنائی جائے جو ایسے طریقے تیار کرے جن سے جوہری مواد انسانیت کے پُرامن مقاصد کے لیے استعمال ہو اور طب یا زراعت جیسے شعبوں میں مدد دے۔ خیال یہ تھا کہ جو ممالک جوہری مواد بناتے ہیں وہ اسے اقوامِ متحدہ کی اس ایجنسی کو دیں، جو اسے محفوظ رکھے اور پھر اسے ایسے سائنس دانوں کو دے جو اس کے پُرامن استعمال پر تحقیق کریں۔ آئزن ہاورکی اس تقریر نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے قیام کی بنیاد رکھی، اور اسی کے ساتھ ایٹمز فار پیس پروگرام بھی شروع ہوا، جس کے تحت امریکہ ترقی پذیر ممالک کو تربیت اور ٹیکنالوجی دیتا تھا تاکہ وہ جوہری توانائی کو امن کے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اس تقریر کے ایک سال سے بھی کم عرصے بعد امریکہ نے اٹامک انرجی ایکٹ میں تبدیلی کی، تاکہ دوسرے ممالک کو جوہری ٹکنالوجی اور مواد دیا جا سکے بشرطیکہ وہ وعدہ کریں کہ اسے ہتھیار بنانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے
فوجی قافلہ وینزویلا امریکہ یورینیم جوہری توانائی عالمی جوہری توانائی ایجنسی
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