فوجی اہلکار پر خفیہ معلومات سے شرط لگانے کا الزام

ایک امریکی فوجی اہلکار پر سابق وینزویلا کے صدر کو گرفتار کرنے کے آپریشن سے متعلق خفیہ معلومات کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن شرط لگانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
امریکہ میں ایک فوجی اہلکار پر مقدمہ درج کیا گیا ہے جس پر سابق وینزویلا کے صدر نکولس Maduro کو گرفتار کرنے کے لیے امریکہ کے آپریشن سے متعلق حساس معلومات کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن پیش گوئی مارکیٹوں میں شرط لگانے کا الزام ہے۔ محکمہ انصاف نے جمعرات کو بتایا کہ امریکی فوج کے سپاہی گانون کین وین ڈائیک، 38 سالہ، فائیٹ ویل، شمالی کیرولائنا کے رہائشی ہیں، جن پر مبینہ طور پر آن لائن پلیٹ فارم پولیمارکیٹ کا استعمال کرتے ہوئے وینزویلا کی राजधानी Caracas میں امریکی افواج کی آمد اور Maduro کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق نتائج پر شرط لگا کر 400,000 ڈالر سے زیادہ کی کمائی کرنے کا الزام ہے۔ عدالت کے اہلکاروں کے مطابق، یہ آپریشن انہوں نے خود منصوبہ بندی اور انجام دیا تھا۔ امریکہ کی فوج نے 3 جنوری کو Caracas پر حملے کیے، Maduro اور ان کی اہلیہ Cilia Flores کو گرفتار کیا اور انہیں منشیات کی اسمگلنگ کے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے نیویارک منتقل کر دیا۔ قائم مقام امریکی اٹارنی جنرل ٹوڈ بلانچے نے ایک بیان میں کہا کہ 'ہماری وردی میں ملبوس مرد اور خواتین کو اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے خفیہ معلومات کے ساتھ سونپا جاتا ہے...
اور انہیں اس انتہائی حساس معلومات کو ذاتی مالی فائدے کے لیے استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔' پولیمارکیٹ نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے شرط لگانے والے صارف کو محکمہ انصاف کو جھنڈا دکھایا اور ان کی تحقیقات میں تعاون کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ 'پولیمارکیٹ پر اندرونی تجارت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔' آج کی گرفتاری اس بات کا ثبوت ہے کہ نظام کام کرتا ہے۔ وین ڈائیک پر وائر فراڈ کا ایک الزام، غیر قانونی مالیاتی لین دین کا ایک الزام اور کموڈٹی ایکسچینج ایکٹ کی خلاف ورزی کے تین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ انڈکٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ مقدمہ اندرونی معلومات کے استعمال کا تازہ ترین واقعہ ہے جو دوسری Trump انتظامیہ کے اقدامات پر شرط لگانے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ اس سے پہلے، رواں سال پولیمارکیٹ پر چھ اکاؤنٹس نے 1.2 ملین ڈالر کمائے تھے جب انہوں نے شرط لگائی تھی کہ امریکہ 28 فروری کو ایران پر حملہ کرے گا، جس دن مشرق وسطیٰ میں جنگ شروع ہوئی۔ ان شرطوں کے سلسلے میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے، اور اب تک کوئی ثبوت نہیں ہے کہ امریکی صدر Donald Trump یا وائٹ ہاؤس کے اہلکار ان لین دین سے منسلک ہیں۔ Trump نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ 'افسوسناک بات یہ ہے کہ پوری دنیا کسی نہ کسی طرح جوئے کا اڈہ بن گئی ہے...
یورپ اور ہر جگہ، وہ یہ شرط لگانے والی چیزیں کر رہے ہیں۔' انہوں نے مزید کہا کہ 'میں کبھی بھی اس کا حامی نہیں تھا۔' ڈیموکریٹک قانون سازوں اور دیگر ناقدین نے Trump اور ان کے خاندان پر ان کے دوسرے دور صدارت کے آغاز کے بعد سے مفادات کے ٹکراؤ کا الزام لگایا ہے۔ بائیں بازو کے سینیٹر Bernie Sanders نے جمعرات کو X پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ 'Trump خاندان نے صدارت سے 4 ارب ڈالر کمائے ہیں'، مبینہ آمدنی کے ذرائع کی ایک فہرست کے ساتھ، اسے 'غیر معمولی لوٹ مار' قرار دیا۔ مارچ میں، Trump نے اپنے Truth Social پلیٹ فارم پر 'بہت نتیجہ خیز' ایران کے ساتھ بات چیت کے بارے میں پوسٹ کیا، جس سے تیل کی قیمتیں نیچے آ گئیں اور حصص میں اضافہ ہوا - اور جو لوگ اس سے پہلے مستقبل کے سودے طے کر چکے تھے انہوں نے مبینہ طور پر لاکھوں ڈالر کی کمائی کی، AFP کے لیے ایک مارکیٹ آپریٹر کے حساب سے۔ Trump خاندان نے کرپٹو کرنسیوں سے بھی سینکڑوں ملین ڈالر کا منافع کمایا ہے، ایک ایسا بازار جسے انہوں نے غیر منظم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور Trump کے بیٹے Donald Jr. 1789 Capital کے پارٹنر ہیں، جنہوں نے گزشتہ سال پولیمارکیٹ میں لاکھوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی، جس کے نتیجے میں پیش گوئی مارکیٹ نے انہیں کمپنی کے مشیر کے طور پر نامزد کیا۔ اگر وین ڈائیک، جنہوں نے پولیمارکیٹ کا استعمال شرط لگانے کے لیے کیا تھا، تمام الزامات پر مجرم پائے جاتے ہیں، تو انہیں زیادہ سے زیادہ 50 سال کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ واقعہ امریکہ میں اندرونی تجارت اور حساس معلومات کے غلط استعمال کے خطرے کو اجاگر کرتا ہے۔ پولیمارکیٹ جیسے آن لائن پلیٹ فارمز پر نگرانی اور ضوابط کی ضرورت پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں
امریکہ فوجی اہلکار وینزویلا نکولس Maduro شرط لگانا محکمہ انصاف پولیمارکیٹ اندرونی تجارت Donald Trump