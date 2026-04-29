فوسل ایندھن کے خاتمے پر عالمی مذاکرات کا آغاز، توانائی کی خودکفالت پر زور

کولمبیا میں fossil fuels کے خاتمے پر پہلی عالمی سطح پر مذاکرات کا آغاز ہوا، جس میں ممالک نے fossil fuels سے دستبرداری کو موسمیاتی ترجیح اور توانائی کی خودکفالت کے لیے ضروری قرار دیا۔
کولمبیا میں منگل کے روز fossil fuels کے خاتمے پر پہلی عالمی سطح پر مذاکرات کا آغاز ہوا، جس میں ممالک نے تیل اور گیس سے نکلنے کو نہ صرف موسمیاتی ترجیح بلکہ توانائی کی خودکفالت کے لیے بھی ضروری قرار دیا۔ وزرا سانتا مارٹا میں کانفرنس میں توانائی کے بحران کو گہرا کرنے کے درمیان fossil fuels سے دستبرداری کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایران جنگ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ یورپی یونین کے موسمیاتی نمائندے وپکے ہوکسترا نے ساحلی شہر میں مندوبین کو بتایا کہ 'یورپ میں ہم اس جنگ کے جاری رہنے کے دوران ہر روز نصف ارب یورو کھو رہے ہیں۔' ہمارے پاس پہلے سے ہی fossil fuels سے آگے بڑھنے کا ایک بہت اچھا سبب تھا، جو کہ موسمیاتی کارروائی کے لیے تھا...
اب ہمارے پاس تجارتی وجوہات اور آزادی کی وجوہات بھی ہیں۔ کانفرنس کا اعلان گزشتہ سال اس وقت کیا گیا تھا جب اقوام متحدہ کی COP30 موسمیاتی سربراہی اجلاس برازیل میں fossil fuels کا واضح حوالہ شامل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ لیکن منتظمین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ - جس نے خلیج کی توانائی کی برآمدات کو روک دیا ہے - نے fossil fuels پر انحصار ختم کرنے کی عجلت کو اجاگر کیا ہے۔ منگل کے روز مندوبین سے خطاب کرتے ہوئے کولمبیا کے بائیں بازو کے صدر گستاوو پیٹرو نے ایک واضح پیغام دیا: fossil fuels 'مرگ کا باعث بنتے ہیں۔' سانتا مارٹا میں کچھ درآمد پر منحصر ممالک نے توانائی کی فراہمی کم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں ایندھن کی تقسیم بندی اور قیمتوں میں اضافے کے بارے میں بتایا۔ برطانیہ کے موسمیاتی نمائندے راچیل کیٹ نے اے ایف پی کو سانتا مارٹا میں بتایا کہ 'کچھ لوگ آزادی کا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ خودمختاری کا استعمال کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر انہیں توانائی کی حفاظت کی ضرورت ہے۔' کانفرنس میں بڑے fossil fuels پروڈیوسر کینیڈا، ناروے اور آسٹریلیا، اور ترقی پذیر تیل کے غول نیجیریا، انگولا اور برازیل شامل ہیں۔ وہ دیگر کے درمیان کوئلے پر منحصر ابھرتی ہوئی منڈیوں ترکی اور ویتنام، اور موسمیاتی جھٹکوں کے لیے انتہائی کمزور چھوٹے جزیرے کے ممالک میں شامل ہیں۔ لیکن دنیا کے سب سے بڑے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کنندگان - بشمول امریکہ، چین اور بھارت - شرکت نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی تیل سے مالدار خلیج ریاستیں۔ کانفرنس اقوام متحدہ کی موسمیاتی بات چیت کو نظر انداز کرتی ہے اور fossil fuels سے نمٹنے میں اس کی ناکامی کے ساتھ بڑھتی ہوئی بے صبری کو ظاہر کرتی ہے، جو کہ عالمی گرمی کا ایک بڑا محرک ہے۔ تقریباً 200 ممالک نے 2023 میں COP28 میں fossil fuels سے منتقلی پر اتفاق کیا، لیکن اس عہد کو عمل میں لانے کی کوششیں تعطل کا شکار ہو گئی ہیں۔ سانتا مارٹا میں وانواٹو کے موسمیاتی وزیر رالف ریجنوانو نے کہا کہ 'ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اجلاس UNFCCC کے عمل کی مسلسل fossil fuels کے مسئلے کی جڑ کو حل کرنے میں ناکامی کے ہمارے اجتماعی frustration سے پیدا ہوا ہے۔' کانفرنس سے کوئی پابند عہد و پیمان متوقع نہیں ہے بلکہ ان ممالک کے لیے تجاویز کا ایک مجموعہ متوقع ہے جو fossil fuels کی پیداوار اور استعمال کو صاف توانائی کے ذرائع سے آہستہ آہستہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خاص طور پر کولمبیا جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک چیلنج ہے جو تیل اور گیس کی آمدنی پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ سانتا مارٹا ملک کے سب سے بڑے کوئلے کے بندرگاہوں میں سے ایک کا گھر ہے، اور ساحل کے افق پر تیل کے ٹینکر دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن یورپی ممالک نے بھی ایران جنگ کے بعد کوئلے اور گیس کے استعمال میں اضافہ کرنے پر غور کیا ہے، جو fossil fuels پر انحصار کو کم کرنے کی چیلنج کو حتیٰ کہ ترقی یافتہ معیشتوں میں بھی اجاگر کرتا ہے۔ منگل کو، فرانس نے fossil fuels کے لیے ایک 'روڈ میپ' جاری کیا جس میں توانائی کے مقاصد کے لیے 2030 تک کوئلے، 2045 تک تیل اور 2050 تک گیس کو ختم کرنے کی آخری تاریخ طے کی گئی۔ ممالک ان منصوبوں کو کیسے آگے بڑھائیں گے، اور تجدید پذیر توانائی میں سرمایہ کاری کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے والے fossil fuels سبسڈیوں کی اصلاح پر بھی بحث کریں گے، ان سمیت دیگر مسائل پر بھی۔ انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار سسٹینیبل ڈویلپمنٹ کے پیر کے روز کے تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ حکومتیں ابھی بھی fossil fuels پر تجدید پزیر متبادل کے مقابلے میں پانچ گنا زیادہ عوامی رقم خرچ کر رہی ہیں۔ سائنسدانوں کے ایک پینل نے سانتا مارٹا میں حکومتوں کے لیے پالیسی کے اختیارات کے 12 نکات پر مشتمل ایک 'مینو' بھی شائع کیا ہے جس میں 'تمام نئی اور fossil fuels کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو روکنا' شامل ہے۔ تجدید پزیر توانائی میں ریکارڈ سرمایہ کاری کے باوجود، سائنس دانوں نے خبردار کیا ہے کہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو محفوظ سطح پر رکھنے کی رفتار ابھی بھی بہت سست ہے۔ دنیا پہلے ہی قبل صنعتی دور کے مقابلے میں تقریباً 1.4C گرم ہو چکی ہے اور آنے والے برسوں میں 1.5C سے تجاوز کرنے کا خطرہ ہے۔ اس حد سے اوپر، سائنس دانوں نے خبردار کیا ہے کہ مرجان کی چٹانیں اور گرین لینڈ کی برف کی چادریں غائب ہو سکتی ہیں، ان سمیت دیگر تباہ کن اور ناقابل واپسی اثرات
Fossil Fuels موسمیاتی تبدیلی توانائی کولمبیا COP30 ایران جنگ توانائی کی خودکفالت گرین ہاؤس گیسیں
