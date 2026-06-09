فون کی عام اشاعت کی وجہ سے دنیا بھر میں جنم کی شرح میں کمی

دنیا بھر میں جنم کی شرح میں کمی کی وجہ سے امریکہ میں فون کی عام اشاعت کو ایک اہم وجہ قرار دیا گیا ہے۔ مطالعوں میں یہ بات سامنے آئی کہ فون کی عام اشاعت کے بعد جنم کی شرح میں کمی ہوئی۔ ماہرین نے یہ بات نوٹ کی کہ فون کی عام اشاعت کے ساتھ جنم کی شرح میں کمی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تاہم، وہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ فون کی عام اشاعت نے ملاقاتوں میں کمی کرکے رشتہ داروں کی تشکیل اور خاندانی منصوبوں میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔
امریکہ میں جنم کے شرح میں 22 فیصد کی کمی ہوئی ہے۔ واشنگٹن: فون کی تیز رفتار اشاعت کے بعد امریکہ میں جنم کی شرح میں کمی کی وجہ سے دنیا بھر میں جنم کی شرح میں کمی کی وجوہات کو سمجھنے کے لیے دو نئے مطالعوں میں امریکہ اور کئی دوسرے ممالک میں جنم کی شرح میں تبدیلیوں کو جانچا گیا ہے۔ قومی اقتصادی تحقیقی بورڈ کے مطالعے میں امریکہ میں جنم کی شرح میں 22 فیصد کی کمی 2007ء میں سامنے آئی جب پہلی ایپل آئی فون کی اشاعت ہوئی۔ سالوں سے ماہرین نے جنم کی شرح میں کمی کی وجہ 2008ء کے عالمی مالیاتی بحران کو سمجھا جس سے ملینوں لوگوں کو مالیاتی مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم، معاشی حالات بہتر ہونے کے بعد بھی جنم کی شرح پہلے کے ہم آہنگ ہو نہیں سکی۔ ماہرین نے یہ بات نوٹ کی کہ جنم کی شرح میں کمی کے لیے کئی عوامل مسلم ہیں جن میں بڑھتی ہوئی پیدائشی کنٹرول، عورتوں میں تعلیم کے مستقل سطح اور گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کے لاجواب بڑھتے ہوئے لاجواب ہیں۔ یہ مطالعہ اس بات کی جانچ کرنا تھا کہ 2007ء کے بعد فون کی عام اشاعت میں جنم کی شرح میں کمی کا کوئی کردار ہے یا نہیں۔ 2011ء تک امریکہ میں آئی فون کی صرف ایک موبائل نیٹ ورک کے ذریعے اشاعت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے فون کی اشاعت کے علاقائی فرق کی وجہ سے علاقائی فرق پیدا ہو گئے۔ ماہرین نے یہ بات پایا کہ جہاں فون کی اشاعت کا آغاز ہوا وہاں 15 سے 24 سال کی عورتوں میں جنم کی شرح میں 4.
5 فیصد سے 8 فیصد کی کمی ہوئی، جبکہ 24 سال سے زیادہ عمر کی عورتوں پر اس کا اثر کم تھا۔ ماہرین نے فون کی عام اشاعت کے ساتھ جنم کی شرح میں کمی کے لیے کوئی جواب نہیں دیتے۔ تاہم، وہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ فون کی عام اشاعت نے ملاقاتوں میں کمی کرکے رشتہ داروں کی تشکیل اور خاندانی منصوبوں میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ ماہرین نے 128 ممالک میں فون کی اشاعت کی شرح اور جوانوں کی پیدائش کی شرح کو جانچا اور یہ بات سامنے آئی کہ جہاں فون کی عام اشاعت ہوئی وہاں جنم کی شرح میں کمی ہوئی۔ ان مطالعوں میں یہ بات سامنے آئی کہ فون کی عام اشاعت کے بعد جنم کی شرح میں کمی کی وجہ سے دنیا بھر میں پڑوسی ممالک میں بھی پیدائش کی شرح میں کمی ہوئی
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