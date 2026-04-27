فِٹنس ایپس اور ذہنی صحت: ایک نئی تحقیق

ایک نئی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ فِٹنس اور کیلوریز کو ٹریک کرنے والے آلات بعض صارفین میں شرمندگی اور مایوسی کی کیفیات پیدا کر سکتے ہیں۔
تحقیق سے پتا چلا ہے کہ صحت اور کیلوریز کو ٹریک کرنے والے آلات، جنہیں آج کل بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، ان کے استعمال کرنے والے افراد میں احساسِ ندامت اور شرمندگی کی کیفیات پیدا کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں میں جو اپنے طے کردہ صحت کے اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یونیورسٹی کالج لندن اور لوفبراہ یونیورسٹی کے محققین نے مصنوعی ذہانت (آرٹیفیشنل انٹیلیجنس) کا استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ہزاروں پوسٹس کا تجزیہ کیا تاکہ مقبول فِٹنس ایپلیکیشنز کے بارے میں صارفین کے جذباتی ردعمل کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اس تحقیق میں پانچ بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والے فِٹنس ایپس سے متعلق 58,881 پوسٹس کی شناخت کی گئی۔ بعدازاں، محققین نے ان پوسٹس کو منفی جذبات کے اظہار پر مبنی پوسٹس تک محدود کر دیا، جس کے نتیجے میں 13,799 ایسی پوسٹس سامنے آئیں جن میں منفی نفسیاتی ردعمل کا اظہار کیا گیا تھا۔ تحقیق کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ صارفین اکثر غیر صحت بخش کھانے کی چیزوں کو ریکارڈ کرتے وقت ' شرمندگی ' محسوس کرتے ہیں، فِٹنس ایپ کی بار بار آنے والی نوٹیفیکیشنز کی وجہ سے 'حیرانی' اور 'بے چینی' کا سامنا کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے فِٹنس کے اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ' مایوسی ' کا اظہار کرتے ہیں۔ ماہرین نے نشاندہی کی ہے کہ اگرچہ اس طرح کے ایپس صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن وہ بعض صارفین میں غیر ارادی طور پر نفسیاتی دباؤ اور جذباتی تناؤ کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فِٹنس ایپس کے ذریعے مسلسل اپنی جسمانی سرگرمیوں اور کھانے کی عادات کو مانیٹر کرنے سے کچھ افراد میں خود تنقیدی رویہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جب صارفین اپنے مقررہ اہداف تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو وہ خود کو ناکام اور غیر قابل سمجھتے ہیں، جس سے ان میں احساس کمتری اور مایوسی جنم لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، فِٹنس ایپس کی جانب سے مسلسل نوٹیفیکیشنز بھی صارفین کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے ہی تناؤ اور اضطراب کا شکار ہیں۔ یہ نوٹیفیکیشنز صارفین کو مسلسل یاد دلاتے رہتے ہیں کہ انہیں مزید ورزش کرنے یا کم کھانے کی ضرورت ہے، جس سے ان پر اضافی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ تحقیق میں شامل محققین نے تجویز دی ہے کہ فِٹنس ایپ ڈویلپرز کو ان ایپس کو ڈیزائن کرتے وقت صارفین کی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایپس میں ایسے فیچرز شامل کیے جانے چاہیے جو صارفین کو مثبت رویہ رکھنے اور اپنے اہداف کو حقیقت پسندانہ طریقے سے طے کرنے میں مدد کریں۔ اس تحقیق کے نتائج صحت اور فِٹنس کے شعبے میں کام کرنے والے پیشہ ور افراد کے لیے بھی اہم ہیں۔ ڈاکٹروں، نرسوں اور فِٹنس ٹرینرز کو اپنے مریضوں اور کلائنٹس کو فِٹنس ایپس کے استعمال کے ممکنہ منفی اثرات کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ انہیں صارفین کو یہ سمجھانے میں مدد کرنی چاہیے کہ فِٹنس ایپس صرف ایک ذریعہ ہیں اور انہیں اپنی صحت اور فِٹنس کے سفر میں ایک مکمل نقطہ نظر کے طور پر نہیں لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ، صحت کے پیشہ ور افراد کو صارفین کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کے لیے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو نہ صرف جسمانی طور پر فائدہ مند ہو بلکہ ذہنی طور پر بھی مثبت ہو۔ اس تحقیق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فِٹنس ایپس کے استعمال کے فوائد کے ساتھ ساتھ ان کے ممکنہ خطرات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ صارفین کو ان ایپس کا استعمال کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے اور اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص فِٹنس ایپ کے استعمال سے منفی اثرات محسوس کرتا ہے تو اسے فوری طور پر اس کا استعمال بند کر دینا چاہیے اور پیشہ ورانہ مدد حاصل کرنی چاہیے.
تحقیق سے پتا چلا ہے کہ صحت اور کیلوریز کو ٹریک کرنے والے آلات، جنہیں آج کل بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، ان کے استعمال کرنے والے افراد میں احساسِ ندامت اور شرمندگی کی کیفیات پیدا کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں میں جو اپنے طے کردہ صحت کے اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یونیورسٹی کالج لندن اور لوفبراہ یونیورسٹی کے محققین نے مصنوعی ذہانت (آرٹیفیشنل انٹیلیجنس) کا استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ہزاروں پوسٹس کا تجزیہ کیا تاکہ مقبول فِٹنس ایپلیکیشنز کے بارے میں صارفین کے جذباتی ردعمل کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اس تحقیق میں پانچ بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والے فِٹنس ایپس سے متعلق 58,881 پوسٹس کی شناخت کی گئی۔ بعدازاں، محققین نے ان پوسٹس کو منفی جذبات کے اظہار پر مبنی پوسٹس تک محدود کر دیا، جس کے نتیجے میں 13,799 ایسی پوسٹس سامنے آئیں جن میں منفی نفسیاتی ردعمل کا اظہار کیا گیا تھا۔ تحقیق کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ صارفین اکثر غیر صحت بخش کھانے کی چیزوں کو ریکارڈ کرتے وقت 'شرمندگی' محسوس کرتے ہیں، فِٹنس ایپ کی بار بار آنے والی نوٹیفیکیشنز کی وجہ سے 'حیرانی' اور 'بے چینی' کا سامنا کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے فِٹنس کے اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ' مایوسی' کا اظہار کرتے ہیں۔ ماہرین نے نشاندہی کی ہے کہ اگرچہ اس طرح کے ایپس صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن وہ بعض صارفین میں غیر ارادی طور پر نفسیاتی دباؤ اور جذباتی تناؤ کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فِٹنس ایپس کے ذریعے مسلسل اپنی جسمانی سرگرمیوں اور کھانے کی عادات کو مانیٹر کرنے سے کچھ افراد میں خود تنقیدی رویہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جب صارفین اپنے مقررہ اہداف تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو وہ خود کو ناکام اور غیر قابل سمجھتے ہیں، جس سے ان میں احساس کمتری اور مایوسی جنم لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، فِٹنس ایپس کی جانب سے مسلسل نوٹیفیکیشنز بھی صارفین کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے ہی تناؤ اور اضطراب کا شکار ہیں۔ یہ نوٹیفیکیشنز صارفین کو مسلسل یاد دلاتے رہتے ہیں کہ انہیں مزید ورزش کرنے یا کم کھانے کی ضرورت ہے، جس سے ان پر اضافی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ تحقیق میں شامل محققین نے تجویز دی ہے کہ فِٹنس ایپ ڈویلپرز کو ان ایپس کو ڈیزائن کرتے وقت صارفین کی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایپس میں ایسے فیچرز شامل کیے جانے چاہیے جو صارفین کو مثبت رویہ رکھنے اور اپنے اہداف کو حقیقت پسندانہ طریقے سے طے کرنے میں مدد کریں۔ اس تحقیق کے نتائج صحت اور فِٹنس کے شعبے میں کام کرنے والے پیشہ ور افراد کے لیے بھی اہم ہیں۔ ڈاکٹروں، نرسوں اور فِٹنس ٹرینرز کو اپنے مریضوں اور کلائنٹس کو فِٹنس ایپس کے استعمال کے ممکنہ منفی اثرات کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ انہیں صارفین کو یہ سمجھانے میں مدد کرنی چاہیے کہ فِٹنس ایپس صرف ایک ذریعہ ہیں اور انہیں اپنی صحت اور فِٹنس کے سفر میں ایک مکمل نقطہ نظر کے طور پر نہیں لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ، صحت کے پیشہ ور افراد کو صارفین کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کے لیے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو نہ صرف جسمانی طور پر فائدہ مند ہو بلکہ ذہنی طور پر بھی مثبت ہو۔ اس تحقیق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فِٹنس ایپس کے استعمال کے فوائد کے ساتھ ساتھ ان کے ممکنہ خطرات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ صارفین کو ان ایپس کا استعمال کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے اور اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص فِٹنس ایپ کے استعمال سے منفی اثرات محسوس کرتا ہے تو اسے فوری طور پر اس کا استعمال بند کر دینا چاہیے اور پیشہ ورانہ مدد حاصل کرنی چاہیے
