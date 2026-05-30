فہد شہباز کو Forbes 30 انڈر 30 ایشیا 2026 میں شامل کیا گیا

پاکستان کی یوتھ جنرل اسمبلی کی بانی Fahad Shahbaz Forbes 30 انڈر 30 ایشیا 2026 لیسٹ میں شامل ہوگئے ہیں، جس میں انہیں سوشل ایمپیکٹ کٹیگری میں نامزد کیا گیا ہے۔
پاکستان کی یوتھ جنرل اسمبلی کی بانی Fahad Shahbaz Forbes 30 انڈر 30 ایشیا 2026 لیسٹ میں شامل ہوگئے ہیں، جس میں انہیں سوشل ایمپیکٹ کٹیگری میں نامزد کیا گیا ہے، 24 نیوز ہیڈ ٹی وی نےशनبہ کو رپورٹ کیا ہے۔ شہباز، 29 سال کی عمر میں، ہر سال ایشیا-پاسفک رگین سے 300 نوجوان رہنماؤں کو Forbes لیسٹ میں منتخب کیا جاتا ہے، جو بزنس، انوویشن اور سوشل چینج میں उभرے ہوئے افراد کو نمایاں کرتا ہے۔ انہوں نے پہلی بار قومی سطح پر توجہ حاصل کی جب انہوں نے 2015 میں 18 سال کی عمر میں یوتھ جنرل اسمبلی کی بنیاد رکھی۔ اس پلیٹ فارم کا مقصد نوجوانوں کی شرکت کو ودھانا تھا، جو کہ پالیسی سازی میں شامل ہونا تھا، ہن یہ پلیٹ فارم ایک منظم فورم میں تبدیل ہوگیا ہے جو پاکستان کی قومی اسمبلی اور برطانیہ کے پارلیمنٹ کے مقبول نمونے پر مبنی ہے۔ اس میں ہر سال 96 نوجوان نمائندے ہیں جنہیں عام طور پر پالیسی کے عوامی مسائل پر مباحثہ کروانا ہوتا ہے اور حکومت کے اداروں کے لیے سفارشات تیار کرنا ہوتی ہے۔ شہباز کے نوجوانوں کی کارکردگی کے علاوہ وہ رہنماء قانون کے مینیجنگ پارٹنر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں، جہاں انہوں نے حکومت کے اداروں اور سینئر افسران کو قانونی، قانون سازی اور پالیسی کے معاملات میں مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے ہیں یوٹیوے کے فائل شخص کے طور پر بھی کام کیا ہے، جہاں وہ نوجوانوں کی ترقی کے اقدامات اور عوامی سیکٹر کی نوآوری پر کام کر رہے ہیں۔ شہباز نے ایم ایل ایل ڈیگری حاصل کی ہے اور ہیگ اکیڈمی آف انٹرنیشنل لاء، آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ بین الاقوامی فورمز میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، جن میں سے کچھ کے نام ہیں یو این، ورلڈ ایکنومک فورم، کامن ویلتھ میٹنگز، اور برکس پلیٹ فارم۔ ان کے ادارے کے مطابق وہ پہلے پاکستانی ہیں جنہیں ڈیانا ایوارڈ اور Forbes 30 انڈر 30 ایشیا لیسٹ دونوں سے نوازا گیا ہے۔ شہباز کا کہنا ہے کہ اس Recognition ان کی پالیسی میں پاکستان کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ Forbes ہر سال 30 انڈر 30 ایشیا لیسٹ میں شہرت پانے والے نوجوان کاروباری، انوویٹرز اور تبدیلیوں کے رہنماؤں کو شاندار طریقے سے پیش کرتا ہے۔ Forbes ہر سال 30 انڈر 30 ایشیا لیسٹ میں شہرت پانے والے نوجوان کاروباری، انوویٹرز اور تبدیلیوں کے رہنماؤں کو شاندار طریقے سے پیش کرتا ہے.
