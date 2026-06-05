فہد مصطفیٰ کا 'زومبیڈ' چیلنج پر مزاحیہ جواب: 'جاؤ بھائی'

فہد مصطفیٰ نے اپنی فلم زومبیڈ کی تشہیر کے لیے ایک وائرل چیلنج کا مزاحیہ جواب دیا، جس پر مداحوں نے خوب سراہا۔
پاکستان کے معروف اداکار فہد مصطفیٰ نے ایک بار پھر اپنی مزاح یہ شخصیت کا لوہا منوایا ہے جب انہوں نے اپنی آنے والی فلم زومبیڈ کی تشہیر کے لیے بنائے گئے ایک وائرل چیلنج کا مزاح یہ انداز میں جواب دیا۔ اس چیلنج کے تحت مارکیٹنگ ٹیم نے اعلان کیا تھا کہ اگر فہد مصطفیٰ یا مہوش حیات نے ان کی پوسٹ پر کوئی تبصرہ کیا تو پوری ٹیم سینما جا کر فلم زومبیڈ دیکھے گی۔ فہد مصطفیٰ نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے انسٹاگرام اسٹوری پر صرف دو الفاظ لکھے: 'جاؤ بھائی'۔ اس مختصر جواب نے مداحوں کو خوش کیا اور یہ ثابت کیا کہ فہد اپنے مداحوں کے ساتھ کیسے تفریح ی طریقے سے جڑتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فہد مصطفیٰ پاکستانی فلم وں کے لیے عوام کی حمایت حاصل کرنے کی مہم میں مصروف ہیں۔ ان کا یہ مزاح یہ جواب نہ صرف مداحوں کو مسکرانے پر مجبور کر گیا بلکہ فلم زومبیڈ کے اردگرد بڑھتے ہوئے جوش و خروش کو بھی بڑھاوا دیا۔ اس سے پہلے بھی فہد مصطفیٰ سوشل میڈیا پر اپنی مزاح یہ پوسٹس کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کی اس حرکت کو مداحوں نے بہت سراہا اور کہا کہ اس طرح وہ ناظرین کو سینما جانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ فلم زومبیڈ کو پاکستان کی پہلی بڑی زومبی تھرلر فلم قرار دیا جا رہا ہے جس میں فہد مصطفیٰ اور مہوش حیات مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم سال کی سب سے زیادہ متوقع مقامی ریلیز میں سے ایک ہے اور اس کی تشہیر میں فہد مصطفیٰ نے بھرپور حصہ لیا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستانی فلم وں کو سینما میں جا کر دیکھیں اور مقامی صنعت کو فروغ دیں۔ فہد کا یہ اقدام نہ صرف فلم کی تشہیر کے لیے اہم ہے بلکہ پاکستانی سنیما کو بھی ایک نئی توانائی فراہم کرتا ہے۔ فلم زومبیڈ کی تیاری میں کافی محنت کی گئی ہے اور اس میں جدید ویژول ایفیکٹس استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ فلم ایک زومبی حملے کی کہانی پر مبنی ہے جس میں فہد مصطفیٰ ایک عام آدمی کا کردار ادا کر رہے ہیں جو اچانک اس بحران کا سامنا کرتا ہے۔ فلم کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا اور مداحوں کو اس کا بے صبری سے انتظار ہے۔ فہد مصطفیٰ کی اس وائرل ویڈیو نے فلم کی تشہیر کو مزید تقویت دی ہے اور امید ہے کہ یہ فلم باکس آفس پر اچھی کارکردگی دکھائے گی۔ فہد مصطفیٰ کا یہ انداز دکھاتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک اداکار ہیں بلکہ ایک مشہور شخصیت بھی ہیں جو اپنی موجودگی سے مداحوں کو خوش کر دیتے ہیں۔ ان کی سادگی اور مزاح نے انہیں عوام میں مقبول بنا دیا ہے۔ اس چیلنج کے بعد سوشل میڈیا پر فہد مصطفیٰ کے مداحوں نے انہیں بہت سراہا اور کہا کہ وہ پاکستانی فلم ی صنعت کے سفیر ہیں۔ فلم زومبیڈ کی کامیابی کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور لوگ سینما جانے کے لیے تیار ہیں.
پاکستان کے معروف اداکار فہد مصطفیٰ نے ایک بار پھر اپنی مزاحیہ شخصیت کا لوہا منوایا ہے جب انہوں نے اپنی آنے والی فلم زومبیڈ کی تشہیر کے لیے بنائے گئے ایک وائرل چیلنج کا مزاحیہ انداز میں جواب دیا۔ اس چیلنج کے تحت مارکیٹنگ ٹیم نے اعلان کیا تھا کہ اگر فہد مصطفیٰ یا مہوش حیات نے ان کی پوسٹ پر کوئی تبصرہ کیا تو پوری ٹیم سینما جا کر فلم زومبیڈ دیکھے گی۔ فہد مصطفیٰ نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے انسٹاگرام اسٹوری پر صرف دو الفاظ لکھے: 'جاؤ بھائی'۔ اس مختصر جواب نے مداحوں کو خوش کیا اور یہ ثابت کیا کہ فہد اپنے مداحوں کے ساتھ کیسے تفریحی طریقے سے جڑتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فہد مصطفیٰ پاکستانی فلموں کے لیے عوام کی حمایت حاصل کرنے کی مہم میں مصروف ہیں۔ ان کا یہ مزاحیہ جواب نہ صرف مداحوں کو مسکرانے پر مجبور کر گیا بلکہ فلم زومبیڈ کے اردگرد بڑھتے ہوئے جوش و خروش کو بھی بڑھاوا دیا۔ اس سے پہلے بھی فہد مصطفیٰ سوشل میڈیا پر اپنی مزاحیہ پوسٹس کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کی اس حرکت کو مداحوں نے بہت سراہا اور کہا کہ اس طرح وہ ناظرین کو سینما جانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ فلم زومبیڈ کو پاکستان کی پہلی بڑی زومبی تھرلر فلم قرار دیا جا رہا ہے جس میں فہد مصطفیٰ اور مہوش حیات مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم سال کی سب سے زیادہ متوقع مقامی ریلیز میں سے ایک ہے اور اس کی تشہیر میں فہد مصطفیٰ نے بھرپور حصہ لیا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستانی فلموں کو سینما میں جا کر دیکھیں اور مقامی صنعت کو فروغ دیں۔ فہد کا یہ اقدام نہ صرف فلم کی تشہیر کے لیے اہم ہے بلکہ پاکستانی سنیما کو بھی ایک نئی توانائی فراہم کرتا ہے۔ فلم زومبیڈ کی تیاری میں کافی محنت کی گئی ہے اور اس میں جدید ویژول ایفیکٹس استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ فلم ایک زومبی حملے کی کہانی پر مبنی ہے جس میں فہد مصطفیٰ ایک عام آدمی کا کردار ادا کر رہے ہیں جو اچانک اس بحران کا سامنا کرتا ہے۔ فلم کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا اور مداحوں کو اس کا بے صبری سے انتظار ہے۔ فہد مصطفیٰ کی اس وائرل ویڈیو نے فلم کی تشہیر کو مزید تقویت دی ہے اور امید ہے کہ یہ فلم باکس آفس پر اچھی کارکردگی دکھائے گی۔ فہد مصطفیٰ کا یہ انداز دکھاتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک اداکار ہیں بلکہ ایک مشہور شخصیت بھی ہیں جو اپنی موجودگی سے مداحوں کو خوش کر دیتے ہیں۔ ان کی سادگی اور مزاح نے انہیں عوام میں مقبول بنا دیا ہے۔ اس چیلنج کے بعد سوشل میڈیا پر فہد مصطفیٰ کے مداحوں نے انہیں بہت سراہا اور کہا کہ وہ پاکستانی فلمی صنعت کے سفیر ہیں۔ فلم زومبیڈ کی کامیابی کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور لوگ سینما جانے کے لیے تیار ہیں
فہد مصطفیٰ زومبیڈ پاکستانی فلم مزاح چیلنج