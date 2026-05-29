فہد مصطفی کی نئی ہارر فلم زومبیڈ عید پر سنیما گھروں میں

📆29/05/2026 11:16 am
📰BBCUrdu
فہد مصطفی نے عید پر اپنی پہلی ہارر فلم زومبیڈ کے ساتھ سنیما کی سکرین پر قدم رکھا۔ مہوش حیات کے ساتھ اداکردگی اور ٹیم کے باہمی تعاون نے فلم کی کامیابی کے عوامل بنائے۔

پاکستانی اداکار فہد مصطفی عید کے موقع پر سنیما گھروں میں اپنی نئی ہارر فلم ' زومبیڈ ' کے ساتھ جلوے دکھا رہے ہیں۔ اس فلم میں وہ معروف اداکارہ مہوش حیات کے ساتھ مل کر اس طرز کی پہلی پاکستانی فلم پیش کر رہے ہیں۔ فہد کی رائے ہے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ انہیں ایسیジャンر کی فلم میں کام کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی فلمیں بنانا رائیک نہیں تھا۔ لیکن جب فلم کی تیاری شروع ہوئی تو اُنہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم محنت اور جذبے کے ساتھ قدم بڑھائیں تو یہ ممکن ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سب سے بڑا چیلنج وقت کا تھا کیونکہ وہ اپنی سابقہ پروجیکٹ 'آگ لگے بستی میں' کے بعد رمضان کے گیم شو میں مصروف تھے اور ایکشن سینز کی مشق کے لیے وقت نکالنا مشکل تھا۔ تاہم پوری ٹیم کے باہمی رشتے اور ایک دوسرے کے ساتھ جدوجہد نے یہ فلم مکمل کر دی۔ فہد کے مطابق اگر وہ پروڈیوسر ہوتے تو شاید کوئی ایکٹر اس مشکل فلم کو انجام نہیں دے پاتا.

