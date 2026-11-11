فیاتی سنا طلب کرتی ہیں خواتین کرکٹ کو برابری کا تسلیم
پاکستانی خواتین کرکٹ کے کپتان فیٹی سنا اس بات پر زور دیتی ہیں کہ 2028 کے آئی سی سی ٹِو ٹِو ڈبلیو سی کے دوران اور بعد میں خواتین کو برابری مجموعہ، حوصلہ افزائی اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔
پاکستانی خواتین کرکٹ کے کپتان فیٹی سنا، جو اس وقت آسٹریلیا کی پرث سکورچرز ٹیم میں کھیل رہی ہیں، نے 2028 کی آئی سی سی خواتین ٹِو ٹِو ڈبلیو سی کے موقع پر خواتین کو اساتذہ کی برابری اور تشکریہ کا مطالبہ کیا۔ یہ خطاب کھیل کے مستقبل کے لیے ایک اہم دستاویز کے طور پر سامنے آیا۔
پاکستانی خواتین کرکٹ کے نئے امکانات
فیٹی سنا، اب 25 سال کی عمر میں، اپنے کھیل کے سفر کو اوپر کی سطح پر جھلکاتے ہوئے، اپنے ساتھ کھیلنے والے بین الاقوامی سیریل بہترین کھلاڑیوں جیسے سوفی ڈیویان اور بیس موون کی مثال دی۔ اس کا ماننا ہے کہ ایسے تجربے نے ان کی ذاتی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔Also readبرج خلیفہ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت کی تعمیر بھی دبئی میں ہوگی
آسٹریلیائی فرینجائز لیگ میں کھیلتے ہوئے سنا نے نہ صرف پانچ وکٹیں نکالی بلکہ پانچ میچوں میں ایک اوور کی 7.62 رن کی معیاری افق پر کھیل رہی ہے۔ یہ اعداد و شمار ان کی پٹ اُن فیلڈروں میں نمایاں کرتی ہیں۔
ماڈل اور مقامی حوصلہ افزائی کے لیے تجاویز
سنا کی رائے ہے کہ 2028 میں پاکستان میں ہونے والی آئی سی سی خواتین ٹِو ٹِو ڈبلیو سی میں ہدف 12 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ اس کے ذریعے ملک کے نوجوان لڑکیاں اپنی فیلڈ پر ستاروں کو دیکھ کر اپنے خوابوں کو ثابت قدمی سے اپنائیں گے۔
سنا نے اہتمام کے ساتھ ساتھ فیملی کی حوصلہ افزائی کو بھی اہم سمجھا۔ وہ خواہتی ہیں کہ توجہ اور سپورٹ سے جو روصدے کھولیں گے، وہ سانکڑوں کی تبدیلی کے ساتھ گہرائی میں جائیں۔
بین الاقوامی حوصلہ افزائی اور مستقبل کا فائدہ
سنا اپنی فرینجائز کے تجربے کو ایک عالمی پیشہ ورانہ رستہ سمجھتی ہیں، جو نہ صرف ذاتی کامیابیوں سے بڑھ کر ان کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے پاکستانی خواتین کو عالمی لیگوں میں موقع دینے اور توسیع کرنا ممکن بنائیں۔
ان کے مطابق، بھارت اور آسٹریلیا کے ساتھ ایک ساتھ مل کر نیا مستقبل کھولنے کے لیے، پاکستان کے اندر کھیل کی تجزیاتی ترقی میں بالکل ضروری ہے۔
اسپانسرشپ اور میڈیا کا کردار
سنا کے مطابق، کھیل کے تمام لنگوں پر برابری ارادہ کرنات کے لیے اسپانسرشپ، میڈیا اور عوامی تشکر کو بڑھانا ضروری ہے۔ اس میں پاکستان کے اندر خواتین کے فیڈ تقسیم کرنے والا بنیادی بنیادی تیار کرنے سے کھیل کو مزید بڑھانے کی سفارش کی جاتی ہے۔
یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ اگر پاکستان کای سر، مهیمانوت کے ساتھ کرکٹ کے خواستے کے لیے مستقبل کی قیمتی حوصلہ افزائی حاصل کی جائے تو کھیل کا گنجائش کے ساتھ عورت کو اور مستحکم اور مستحق طور پر شہر کرکٹ کے بارہ میں۔
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