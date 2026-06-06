فیدرل بجوٹ میں قانون و عدالت کے وزارت کے لیے 2 ارب روپے کا Activation

فیدرل بجوٹ 2026-27 میں قانون و عدالت کے وزارت کے لیے 2 ارب روپے کی ترقیاتی جاگیر کا تجویز کرتا ہے۔ یہ فنڈز جاری پروجیکٹس، نئے منصوبوں، کورٹس کی تعمیر، قاضوں کے مکانات، رجسٹریز کی توسیع، ڈیجیٹل اوٹمیٹیشن اور قانونی انتظامی حلقوں کی Message کیогиت一挥 شامل ہیں۔
فederl بجوٹ میں قانون اور عدالت کے وزارت کے لیے مالی سال 2026-27 کے لیے 2 ارب روپے کی ترقیاتی referrals کا تجویز کیا گیا ہے، جس میں جاری پروجیکٹس کے لیے 1.18 ارب اور نئے منصوبوں کے لیے 820 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا فیصلہ 500 ملین روپے زمین، باوڈری وال اور گارڈ روم کے لیے ہے۔ مزید 346 ملین روپے پشاور میں فیڈرل کورٹس کمپلکس کے لیے اور 300 ملین روپے نئے فیڈرل کانسٹیٹوشنل کورٹ کے قاضوں کے مکانات کی تعمیر کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر قاضوں کے مکانات کے لیے بھی فنڈز مختص کیے گئے ہیں، جس میں ہائی کورٹ قاضوں کے ریزڈینشل پراجیکٹ کی نگرانی کے لیے 20 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ دو سپریور-کورٹ رجسٹریز کی تجدیدات کے لیے بھی درخواست کی گئی ہیں: سوپریم کورٹ کے کراچی رجسٹری کو وسعت دینے کے لیے 295.
1 ملین روپے اور اس کی کوئٹا شاخ کے انتظامی بلوک کی تعمیر کے لیے 226.6 ملین روپے تجویز کیا گیا ہے۔ منصوبہ عوام سے رابطہ والی سہولیات کے بھی فنڈز فراہم کرتا ہے، جن میں 261.7 ملین روپے ضلعی عدالت میں سفارش مرکز کے لیے اور 228.3 ملین روپے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سفارش مرکز کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ فیڈرل شارعہ کورٹ کے پشاور کیمپ آفس کو 39.1 ملین روپے ملنے والے ہیں۔ انتظامی اور ڈیجیٹل پہلوؤں پر، بجوٹ میں وزارتوں کی قانونی ونگوں کیessages کی 50 ملین روپے، ایٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کے دفتروں کے لیے 16.8 ملین روپے، فیڈرل کورٹس اور ٹریبونلس کو خودکار بنانے کے لیے 16.7 ملین روپے، ریکارڈز اور قانون کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے 12.2 ملین روپے، اور قانون کے وزارت کی منصوبہ بندی اور نگرانی یونٹ کے لیے 3 ملین روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ زاہر جعفر کی موت کی سزا نور مکرم کے قتل کیس میں مستحکم ہو گئی ہے
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