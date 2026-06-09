فیروز خان نے اپنے بلوک باسٹر ڈرامے کھانی کے ایک مشہور ڈائیالوگ کو دوبارہ بنانے کے بعد دیکھا ہے کہ وہ کیسے اپنے فینز کو یادگار سفر پر لے جا رہے ہیں۔
پاکستانی اداکار فیروز خان نے اپنے بلوک باسٹر ڈرامے کھانی کے ایک مشہور ڈائیالوگ کو دوبارہ بنانے کے بعد دیکھا ہے کہ وہ کیسے اپنے فینز کو یادگار سفر پر لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آن لائن شیئر کردہ ویڈیو میں ایک مشہور سائن کو دوبارہ بنایا جو ان کے کردار مر حدی کے ساتھ ایکشن گری ڈرامے کے لیے مشہور ہوا۔ اس سے دیکھا گیا کہ دیکھنے والوں کو اس ڈرامے کا یاد آ گیا جو انہیں پاکستان میں گھریلو نام کی طرف لے گیا۔ جب کھانی پہلی بار 2017 میں نشر ہوئی تو یہ تیزی سے ایک ثقافتی واقعہ بن گیا۔ سانا جاوید کے ساتھ ستارہ فیروز خان کے ساتھ، یہ ڈرامہ اپنے کہانی، طاقتور پرفارمنس اور جذباتی چارج کے ساتھ دیکھا گیا۔ یہ سیریل ایک ریکارڈ بریکنگ دیکھنے والوں کے لیے ریکارڈ کیا گیا، جسے اس وقت کے پورے پاکستان میں ایک سیریل بن گیا۔ ایک پوسٹ شیئر کی گئی ہے جو محمد انس علی نے شیئر کی ہے۔ فیروز خان پاکستان کے مشہور ٹیلی ویژن اداکاروں میں سے ایک ہیں، جو اپنے شدید پرفارمنس اور بڑے فین بیزنگ کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کا जनم 11 جولائی 1990 کو کوئٹہ میں ہوا تھا، انہوں نے اپنی فلمی زندگی کا آغاز 2014 میں کیا تھا۔ ان کا آغاز و جے کے طور پر ہوا تھا پھر انہوں نے اپنی اداکاری کا آغاز کیا۔ فیروز خان کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے پڑھیں۔ فیروز خان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے یہاں کلیک کریں.
پاکستانی اداکار فیروز خان نے اپنے بلوک باسٹر ڈرامے کھانی کے ایک مشہور ڈائیالوگ کو دوبارہ بنانے کے بعد دیکھا ہے کہ وہ کیسے اپنے فینز کو یادگار سفر پر لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آن لائن شیئر کردہ ویڈیو میں ایک مشہور سائن کو دوبارہ بنایا جو ان کے کردار مر حدی کے ساتھ ایکشن گری ڈرامے کے لیے مشہور ہوا۔ اس سے دیکھا گیا کہ دیکھنے والوں کو اس ڈرامے کا یاد آ گیا جو انہیں پاکستان میں گھریلو نام کی طرف لے گیا۔ جب کھانی پہلی بار 2017 میں نشر ہوئی تو یہ تیزی سے ایک ثقافتی واقعہ بن گیا۔ سانا جاوید کے ساتھ ستارہ فیروز خان کے ساتھ، یہ ڈرامہ اپنے کہانی، طاقتور پرفارمنس اور جذباتی چارج کے ساتھ دیکھا گیا۔ یہ سیریل ایک ریکارڈ بریکنگ دیکھنے والوں کے لیے ریکارڈ کیا گیا، جسے اس وقت کے پورے پاکستان میں ایک سیریل بن گیا۔ ایک پوسٹ شیئر کی گئی ہے جو محمد انس علی نے شیئر کی ہے۔ فیروز خان پاکستان کے مشہور ٹیلی ویژن اداکاروں میں سے ایک ہیں، جو اپنے شدید پرفارمنس اور بڑے فین بیزنگ کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کا जनم 11 جولائی 1990 کو کوئٹہ میں ہوا تھا، انہوں نے اپنی فلمی زندگی کا آغاز 2014 میں کیا تھا۔ ان کا آغاز و جے کے طور پر ہوا تھا پھر انہوں نے اپنی اداکاری کا آغاز کیا۔ فیروز خان کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے پڑھیں۔ فیروز خان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے یہاں کلیک کریں
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