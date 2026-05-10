فیروزاباد پولیس اور وفاقی سول حساس ادارے کی مشترکہ کارروائی میں گرفتار ملزم منشیات فروخت کرنے والا اہم ملزم ہے

گرفتار ملزم سولجر بازار، گارڈن، بہادر آباد اور شہر کے گردونواح میں اسکولوں کے طلبہ کو چرس فروخت کرنے میں ملوث تھا وفاقی سول حساس ادارے اورفیروزاباد پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے اسکولوں کے طلبہ کو منشیات فروخت کرنے والے اہم ملزم کو گرفتار کیاے اپنے قبضے سے منشیات برآمد کرلی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی سول حساس ادارے اورفیروزاباد پولیس نے مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے منشیات فروش ملزم کو گرفتار کرلی۔ ملزم کی شناخت محمد فیضان ولد محمد ندیم کے نام سے کی گئی، ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ کے مطابق گرفتار ملزم سولجر بازار، گارڈن، بہادر آباد اور شہر کے گردونواح میں اسکولوں کے طلبہ کو چرس فروخت کرنے میں ملوث تھا۔ ملزم ماضی میں پولیس کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد ملزم نے اپنے ذاتی موبائل فون نمبر بند کر دیے تھے اور منشیات فروشی کے لیے دیگر نمبر استعمال کر رہا تھا۔ گرفتار ملزم نے انکشاف کیا کہ گرفتاری سے قبل وہ وحید رمضانی سے منشیات حاصل کرتا رہا، بعد ازاں اس کے ایک دوست ابراہیم (الیکٹریشن) نے اسکا رابطہ ناصرنامی منشیات فروش سے کروایا جس سے وہ منشیات خرید رہا تھا۔ گرفتار ملزم کشہرکے علاقے معصوم شاہ (مسجد)، تھارو لائن اور گارڈن کے قریب تعلیمی اداروں کے طلبہ کو منشیات فروخت کررہا تھا گرفتارملزم انتہائی شاطر و چلاک ہے جس کی گرفتاری کے لیے پہلے بھی متعدد چھاپہ مارکارروائیاں کی گئی ہیں۔ کارروائی کے دوران ملزم کےقبضے سے 1250 گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس اور 25 گرام ویڈ بھی برآمد کی گئی گرفتارملزم کے خلاف فیروزاباد تھانے میں درج کرکے تفتیش انویسٹیجیشن ونگ کے سپرد کردی گئی۔
