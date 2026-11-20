فیصل کاز: ڈیفنس سی میں بچے پر چائے پھینکنے والا گرفتار
ڈیفنس سی میں 11 سالہ گھر کے کمبائنٹ مزدور منور پر چائے پھینکنے کے واقعے میں ملزم فیضان گرفتار ہو گیا، بچے کی حالت تشویشناک ہے۔
پولیس نے ڈیفنس سی میں مقیم ایک گھر میں 11 سالہ بچے منور پر گھات لگاکر اسناد چائے پھینکنے کے الزام میں ملزم فیضان کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ واقعہ ہاؤسنگ کے علاقے کے ہائی بلاک میں پیش آیا جہاں بچہ روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا۔ ملزم کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ انصاف یقینی بنایا جا سکے۔
واقعہ کی تفصیلات اور فوری اقدامات
پہلی معلوماتی رپورٹ (ایف آئی آر) کے مطابق ملزم فیضان، جو گھر کے مالک فیاض کا بیٹا ہے، نے بچے منور سے چائے بنانے کا حکم دیا تھا۔ بچہ باورچی خانے میں چائے تیار کر رہا تھا کہ اسی دوران ملزم وہاں داخل ہوا۔ ایف آئی آر کے مطابق، چائے بننے میں تاخیر پر ملزم منور پر تشدد کیا اور اس کے بعد اس نے اسٹو پر رکھی گیلی چائے اٹھا کر بچے پر پھینک دی۔Also readHistoric for Pakistan as BoP wins prestigious Asia-wide SME Finance Innovation Award
پولیس کے مطابق یہ واقعہ ڈیفنس سی کے ہائی بلاک میں واقع رہائشی گھر میں پیش آیا جہاں منور اپنے خاندان کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ اس واقعے میں بچے کو شدید زخم آئے اور اس کے جسم کے بعض حصوں پر جلنے کے نشان پائے گئے۔ فوری طور پر بچے کو قریبی طبی امداد کے لیے ایویسینا ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ابتدائی علاج کیا گیا۔
ملزم کی شناخت اور گرفتاری کی کارروائی
ملزم کی شناخت فیضان کے طور پر ہوئی ہے جو گھر کے مالک کا بیٹا ہے۔ پولیس نے متاثرہ خاندان کی طرف سے دائر کی گئی شکایت کے بنیاد پر مقدمہ درج کیا۔ مقدمے کی شکایت منور کے چچا بلال نے درج کروائی ہے جنہوں نے واقعے کی سخت مذمت کی اور تفتیش کے لیے درخواست کی۔ پولیس کے مطابق ملزم کو گھر کے اندر ہی گرفتار کر لیا گیا ہے۔
ایف آئی آر میں واضح کیا گیا ہے کہ ملزم نے چائے بننے میں تاخیر کی وجہ سے بچے پر تشدد کیا اور پھر گیلی چائے اس پر پھینک دی جس سے بچے کو شدید تکلیف ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد سے ملزم کی نگرانی کی جا رہی تھی تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے۔ گرفتاری کے بعد سے ملزم کو تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
طبی علاج اور بچے کی موجودہ حالت
زخمی ہونے کے بعد بچے منور کو سب سے پہلے ایویسینا ہسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کے زخموں کا معائنہ کیا۔ بچے کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے بعد ازاں اسے جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اسے مزید طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ہسپتال کے ذرائع کے مطابق بچے کے جسم پر گیلی چائے پھینکنے سے شدید جلن ہوئی ہے جس سے اسے شدید درد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچے کو کئی دنوں تک ہسپتال میں زیر علاج رکھا جائے گا تاکہ اس کے زخم بہتر طور پر ٹھیک ہو سکیں۔ بچے کی صحت یابی کے عمل میں فی الحال اس کی خاص دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ خاندان کے افراد کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انصاف جلد از جلد ہو اور ملزم کو سزا دی جائے۔
قانونی کارروائی اور آنے والا وقت
پولیس نے مقدمے کی تفتیز کا آغاز کر دیا ہے اور ملزم فیضان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مقدمہ درج کرنے کے بعد سے تفتیشی افسران ملزم سے استفسارات کر رہے ہیں تاکہ واقعے کی مکمل حقیقت سامنے آ سکے۔ متاثرہ خاندان کی طرف سے دائر کی گئی شکایت کے بعد سے پولیس نے واقعے کی سخت نوٹس لیا ہے۔
قانونی ماہرین کے مطابق ایسے جرائم میں ملزم کو سخت سزا دی جا سکتی ہے خاص طور پر جب یہ بچوں کے خلاف ہو۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تمام ثبوتوں کو جمع کر رہی ہیں تاکہ عدالت میں ملزم کے خلاف مضبوط کیس پیش کیا جا سکے۔ متاثرہ خاندان کے افراد کا کہنا ہے کہ وہ انصاف کی امید کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime