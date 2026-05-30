فیصل قریشی نے عید الاضحیٰ پر بیٹے کی قربانی کے جذباتی تجربے کا انکشاف کیا

شوبز کے مشہور فنکار فیصل قریشی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے چھوٹے بیٹے فرمان کے ساتھ قربانی کی تکلیف دہ صورتحال کا احوال پیش کیا۔ اس نے بتایا کہ بیٹے نے جانور کے ساتھ گہرا رشتہ بنائے رکھا تھا اور قربانی کے وقت اس کی شدید جذباتی ردعمل سامنے آیا۔
کھیلوں کی دنیا میں ایک نادر اور دلچسپ واقعہ ہوا جب شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار فیصل قریشی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے چھوٹے بیٹے فرمان کے ساتھ پیش آنے والی بے مثال صورتحال کا احوال بیان کیا۔ قریشی نے اے آر وائی نیوز کی عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں واضح کیا کہ پانچ سال کی عمر میں فرمان نے قربانی کے جانور کے ساتھ گہری دوستی قائم کر لی تھی۔ اس نے بتایا کہ بیٹا ہر روز اجنور کے ساتھ کھیلتا، اس کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا چلا گیا اور اس نے اس جانور کو اپنا دوست مان لیا۔ جب عید کا دن آیا اور قربانی کا وقت مقرر ہوا تو فرمان نے دل کی گہرائی سے شدید دلبرداشتگی محسوس کی۔ اس نے والدہ سے کہا کہ وہ پولیس کو بلائیں کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کے والد نے اس کے دوست- قربانی کا جانور -کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس جذباتی اضطراب نے اسے والد سے بدی کا انداز بھی اختیار کروا دیا اور اس نے سخت الفاظ میں کہا کہ "آپ اچھے ابو نہیں ہیں" اور پورے دن والد کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ قریشی نے اس واقعے کے اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ اس نے اس کے بعد قربانی کا جانور گھر لانے سے گریز کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کے بیٹے کو دوبارہ ایسی تکلیف دہ تجربات سے نہ گزرنا پڑے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بچے کی نفسیات ی صحت اور جذباتی حساسیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس طرح کے مذہبی رسوم کا نفاذ مناسب طریقے سے سمجھانا ضروری ہے۔ اس کہانی نے نہ صرف شائقین کے دلوں کو چھوا بلکہ سماجی اور خاندانی ذمہ داریوں پر بھی روشنی ڈالی.
