فیفا ورلڈ کپ 2026: ایران کی شرکت اور فیفا کے ساتھ اہم مذاکرات

فیفا نے ایرانی فٹ بال فیڈریشن کو زیورخ مدعو کیا ہے تاکہ ورلڈ کپ 2026 میں ایران کی شرکت کو یقینی بنایا جائے، جبکہ ایران نے تحفظات کے خاتمے کے لیے ضمانتوں کا مطالبہ کیا ہے۔
فیفا ورلڈ کپ 2026 کی تیاریاں پوری دنیا میں زور و شور سے جاری ہیں اور فٹ بال کے مداح اس عظیم الشان ایونٹ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ عالمی ٹورنامنٹ تین مختلف ممالک، امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں مشترکہ طور پر منعقد کیا جائے گا، جو کہ فٹ بال کی تاریخ میں ایک منفرد تجربہ ہوگا۔ یہ ورلڈ کپ 11 جون سے شروع ہو کر 19 جولائی تک جاری رہے گا، جس میں دنیا بھر کی بہترین ٹیمیں اپنی مہارت کا لوہا منوائیں گی۔ فٹ بال کی دنیا میں اس ایونٹ کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ کھیل وں کے ذریعے عالمی اتحاد، بھائی چارے اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دینے کا ایک سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ تاہم، اس بڑے ایونٹ کے انعقاد کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی اور سفارتی پیچیدگیاں بھی سامنے آئی ہیں جن کا حل تلاش کرنا فیفا کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے، خاص طور پر جب بات بین الاقوامی تعلقات اور کھلاڑیوں کے تحفظ کی آتی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق، فیفا نے ایرانی فٹ بال فیڈریشن کو زیورخ میں اپنے ہیڈ کوارٹر مدعو کیا ہے تاکہ ورلڈ کپ 2026 میں ایران کی شرکت کے حوالے سے تفصیلی مذاکرات کیے جا سکیں۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ مہدی تاج نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ان کی قومی ٹیم کی شرکت مکمل طور پر فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو کی جانب سے دی جانے والی ضمانتوں پر منحصر ہے۔ مہدی تاج کا کہنا ہے کہ ایران کا یہ پختہ یقین ہے کہ اسے اس عالمی ٹورنامنٹ کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ ان کی ٹیم نے سخت محنت کی ہے، لیکن کسی بھی حتمی فیصلے سے پہلے ایک واضح، تحریری اور ٹھوس یقین دہانی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید تاکید کی کہ اگر فیفا ایسی ضمانتیں فراہم کرتا ہے کہ کھلاڑیوں کو کسی بھی قسم کی توہین، بدسلوکی یا سیاسی دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو ایران خوشی خوشی اس مقابلے میں شرکت کرے گا، ورنہ ٹیم کو اپنی عزتِ نفس کی خاطر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑ سکتا ہے۔ ایران کی شرکت کے حوالے سے یہ بے یقینی دراصل مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی شدید کشیدگی اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازعات کا نتیجہ ہے۔ عالمی سیاست کے اثرات جب کھیل کے میدان میں منتقل ہوتے ہیں تو کھلاڑیوں کی حفاظت اور ان کے وقار کا مسئلہ انتہائی حساس ہو جاتا ہے۔ ایران کو شدید خدشہ ہے کہ امریکہ میں ہونے والے میچوں کے دوران ان کے کھلاڑیوں اور عملے کو سیاسی اہداف بنایا جا سکتا ہے یا انہیں کسی قسم کی اذیت پہنچائی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی حکام فیفا سے ایسی سخت ضمانتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں جو نہ صرف کھلاڑیوں کی جسمانی بلکہ ان کی نفسیاتی اور قومی عزت کی بھی مکمل حفاظت کریں، تاکہ کھیل کا میدان صرف کھیل کے لیے رہے اور اسے کسی بھی سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ دوسری جانب، فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو نے اس معاملے پر اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ ایران ورلڈ کپ کا حصہ ہوگا اور وہ اپنے تمام میچز پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق امریکہ میں ہی کھیل ے گا۔ فیفا نے ایرانی فیڈریشن سے درخواست کی ہے کہ وہ 20 مئی تک زیورخ کا دورہ کریں تاکہ ٹورنامنٹ کی تیاریوں کو حتمی شکل دی جا سکے اور تمام خدشات کو مذاکرات کے ذریعے دور کیا جا سکے۔ فٹ بال کے عالمی چاہنے والے امید کرتے ہیں کہ سیاست اور کھیل کو ایک دوسرے سے الگ رکھا جائے گا اور ایران کی ٹیم اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے میدان میں اترے گی، کیونکہ ورلڈ کپ جیسے ایونٹس کا اصل مقصد انسانیت کو جوڑنا ہے نہ کہ اسے مزید تقسیم کرنا۔ اس سفارتی کوشش کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کھیل کا جذبہ کسی بھی سیاسی اختلاف پر غالب آئے.
