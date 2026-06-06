فیفا نے ورلڈ کپ 2026 میں شائقین کے لیے ایک نرم پلاسٹک کی پانی کی بوتل لانے کی اجازت دی

فیفا نے اعلان کیا کہ دنیا کے سب سے بڑے فٹبال ایونٹ کے دوران شائقین ایک نرم، فیکٹری سیل شدہ 20 اونس کی پلاسٹک کی پانی کی بوتل لانے کے اہل ہوں گے۔ سخت ریفل ایبل بوتلوں پر پابندی کے بعد اس فیصلے نے شائقین کے رد عمل کو مدنظر رکھا ہے اور گرمی سے بچاؤ کے لیے اسٹیڈیموں میں مِسٹنگ سٹیشن اور ہائیڈریشن ایریاز فراہم کیے جائیں گے۔
فِیفا نے جمعہ کے روز یہ اعلان کیا کہ دنیا کے سب سے بڑے فٹبال ایونٹ، فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شائقین کو ایک نرم، پلاسٹک کی ایک بار استعمال ہونے والی پانی کی بوتل لانے کی اجازت ہوگی۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب پُر کرنے کے قابل بوتلوں پر پابندی لگانے کے بعد شدید ردعمل سامنے آیا۔ فیفا کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیمو شِرگی نے فیفا کے ایکسرے (X) اکاؤنٹ پر پوسٹ شدہ ویڈیو میں واضح کیا کہ ہر شائقین ایک نرم، پلاسٹک کی، 20 اونس (590 ملی لیٹر) کی، فیکٹری سیل شدہ بوتل کسی بھی میچ کے دوران داخل ہو سکتی ہے۔ اس پالیسی کی وضاحت کو فیفا نے اپنی پانی کی بوتل کے ضابطے میں وضاحت (clarification) کا عنوان دیا۔ اس کے دو دن پہلے، فیفا نے اعلان کیا تھا کہ ریفل ایبل (پُر کی جا سکتی) بوتلیں میچ کے مقامات پر اجازت نہیں ہوں گی، جس سے شائقین کو خود خریداری کے لیے مجبور ہونا پڑ سکتا تھا۔ فیفا کے بیان میں کہا گیا کہ بیرونی بوتلیں پہلے ہی کئی اسٹیڈیموں میں حفاظتی وجوہات کی بنا پر ممنوع ہیں اور یہ پابندی تمام شریک ممالک-امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو-کے اسٹیڈیموں پر یکساں طور پر لاگو کی جائے گی۔ شِرگی نے مزید واضح کیا کہ سخت بھاری سائیڈ والے دوبارہ استعمال ہونے والی بوتلیں حفاظتی خطرات کی بنا پر نہیں لائی جا سکتی ہیں اور انہوں نے غیر اجازت شدہ اور اجازت یافتہ بوتلوں کی مثالیں دکھائی۔ اس ویلے میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ شدید گرمی کے خطرات کا سامنا کرنے والے شائقین کی صحت کی حفاظت کی جائے۔ عالمی موسمیاتی تحقیقی گروپ 'World Weather Attribution' کے ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق، ورلڈ کپ کے 104 میچوں میں سے 26 میچ ایسے حالات میں کھیلنے کے امکان ہیں جہاں ویٹ بلب گلوبل ٹیمپریچر (WBGT) 26 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جائے گا۔ WBGT ایک پیمانہ ہے جو درجہ حرارت، نمی، ہوا کی رفتار اور دھوپ کو مل کر انسانی جسم پر گرمی کے دباؤ کو ماپتا ہے۔ اس طرح کے حالات میں شائقین کو ہائیڈریشن کے مناسب وسائل فراہم کرنا ضروری ہے۔ گزشتہ سال امریکہ میں منعقدہ فیفا کلب ورلڈ کپ میں بھی شائقین نے شدید درجہ حرارت کی شکایت کی تھی اور اس وقت بھی پانی کی بوتل یں لانے پر پابندی تھی۔ فیفا نے اس بار اسٹیڈیم کے اندر مِسٹنگ سٹیشن، ہائیڈریشن اسٹیشن اور ٹھنڈک دینے والے ٹینٹس کی فراہمی کا وعدہ کیا ہے تاکہ ہر شائقین کے پاس مناسب طریقے سے پانی حاصل کرنے کے مواقع ہوں۔ اس نئی پالیسی کے مطابق اسٹیڈیم کے اندر بوتل کی قیمتیں دیگر ایونٹ کے مقابلے میں ایک جیسی رہیں گی اور شائقین کو صرف بوتل کے اندر موجود پانی خریدنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ، فیفا نے کہا کہ باہر سے لائی جانے والی کسی بھی سخت، دوبارہ قابل استعمال بوتل کو حفاظتی وجوہات کی بنا پر روکا جائے گا۔ اس فیصلے نے شائقین کے درمیان خوشگوار ردعمل بھی پیدا کیا ہے کیونکہ اب انہیں میچ کے دوران ہائیڈریٹ رہنے کے لئے ایک محدود تعداد میں بوتل لانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ، میچ کے مقامات پر نصب کی جانے والی ٹھنڈک سٹیشنیں اور مخصوص ہائیڈریشن ایریاز شائقین کو گرمی سے بچانے اور میچ کے دوران بہتر تجربہ فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے.
فِیفا نے جمعہ کے روز یہ اعلان کیا کہ دنیا کے سب سے بڑے فٹبال ایونٹ، فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شائقین کو ایک نرم، پلاسٹک کی ایک بار استعمال ہونے والی پانی کی بوتل لانے کی اجازت ہوگی۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب پُر کرنے کے قابل بوتلوں پر پابندی لگانے کے بعد شدید ردعمل سامنے آیا۔ فیفا کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیمو شِرگی نے فیفا کے ایکسرے (X) اکاؤنٹ پر پوسٹ شدہ ویڈیو میں واضح کیا کہ ہر شائقین ایک نرم، پلاسٹک کی، 20 اونس (590 ملی لیٹر) کی، فیکٹری سیل شدہ بوتل کسی بھی میچ کے دوران داخل ہو سکتی ہے۔ اس پالیسی کی وضاحت کو فیفا نے اپنی پانی کی بوتل کے ضابطے میں وضاحت (clarification) کا عنوان دیا۔ اس کے دو دن پہلے، فیفا نے اعلان کیا تھا کہ ریفل ایبل (پُر کی جا سکتی) بوتلیں میچ کے مقامات پر اجازت نہیں ہوں گی، جس سے شائقین کو خود خریداری کے لیے مجبور ہونا پڑ سکتا تھا۔ فیفا کے بیان میں کہا گیا کہ بیرونی بوتلیں پہلے ہی کئی اسٹیڈیموں میں حفاظتی وجوہات کی بنا پر ممنوع ہیں اور یہ پابندی تمام شریک ممالک-امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو-کے اسٹیڈیموں پر یکساں طور پر لاگو کی جائے گی۔ شِرگی نے مزید واضح کیا کہ سخت بھاری سائیڈ والے دوبارہ استعمال ہونے والی بوتلیں حفاظتی خطرات کی بنا پر نہیں لائی جا سکتی ہیں اور انہوں نے غیر اجازت شدہ اور اجازت یافتہ بوتلوں کی مثالیں دکھائی۔ اس ویلے میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ شدید گرمی کے خطرات کا سامنا کرنے والے شائقین کی صحت کی حفاظت کی جائے۔ عالمی موسمیاتی تحقیقی گروپ 'World Weather Attribution' کے ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق، ورلڈ کپ کے 104 میچوں میں سے 26 میچ ایسے حالات میں کھیلنے کے امکان ہیں جہاں ویٹ بلب گلوبل ٹیمپریچر (WBGT) 26 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جائے گا۔ WBGT ایک پیمانہ ہے جو درجہ حرارت، نمی، ہوا کی رفتار اور دھوپ کو مل کر انسانی جسم پر گرمی کے دباؤ کو ماپتا ہے۔ اس طرح کے حالات میں شائقین کو ہائیڈریشن کے مناسب وسائل فراہم کرنا ضروری ہے۔ گزشتہ سال امریکہ میں منعقدہ فیفا کلب ورلڈ کپ میں بھی شائقین نے شدید درجہ حرارت کی شکایت کی تھی اور اس وقت بھی پانی کی بوتلیں لانے پر پابندی تھی۔ فیفا نے اس بار اسٹیڈیم کے اندر مِسٹنگ سٹیشن، ہائیڈریشن اسٹیشن اور ٹھنڈک دینے والے ٹینٹس کی فراہمی کا وعدہ کیا ہے تاکہ ہر شائقین کے پاس مناسب طریقے سے پانی حاصل کرنے کے مواقع ہوں۔ اس نئی پالیسی کے مطابق اسٹیڈیم کے اندر بوتل کی قیمتیں دیگر ایونٹ کے مقابلے میں ایک جیسی رہیں گی اور شائقین کو صرف بوتل کے اندر موجود پانی خریدنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ، فیفا نے کہا کہ باہر سے لائی جانے والی کسی بھی سخت، دوبارہ قابل استعمال بوتل کو حفاظتی وجوہات کی بنا پر روکا جائے گا۔ اس فیصلے نے شائقین کے درمیان خوشگوار ردعمل بھی پیدا کیا ہے کیونکہ اب انہیں میچ کے دوران ہائیڈریٹ رہنے کے لئے ایک محدود تعداد میں بوتل لانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ، میچ کے مقامات پر نصب کی جانے والی ٹھنڈک سٹیشنیں اور مخصوص ہائیڈریشن ایریاز شائقین کو گرمی سے بچانے اور میچ کے دوران بہتر تجربہ فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے
فیفا ورلڈ کپ 2026 پانی کی بوتل حفاظتی پابندیاں گرمی
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